Эксклюзив 19 ноября 2023, 18:12 «Этот елей настораживает». Зачем западная пресса заговорила о мощи ВС России и провале ВСУ Политсоветник Маркелов: Запад преследует свои цели заявлениями о провале ВСУ РИА «Новости»

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В последнее время в западных СМИ появилось неожиданно много публикаций о том, как все плохо в ВСУ и какой мощной оказалась российская армия. Это вызывает недоумение и не может не насторожить. Версии о том, почему западная риторика так резко изменилась, — в материале «360».

Упаднические публикации

Политический советник, гендиректор коммуникационного агенства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов в беседе с «360» отметил, что какую-то свою цель Запад точно преследует, это «часть информационной операции». По словам эксперта, США действительно выдали Украине большую часть того, что обещали, кроме того, им сейчас не до Украины — «тут бы, не дай бог, Трамп снова не победил», однако, конечно, об опустошении американских складов говорить не приходится, как и о полном отсутствии вооружения в ЕС.

«Военные и разработчики не спят, и поэтому, допустим, говорить серьезно о том, что ЕС обещал Украине миллион снарядов и их нет, не стоит — это вранье, откровенная чушь. Понятно, что этот миллион они поставить могли», — отметил Маркелов.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин согласился с тем, что к таким вещам нужно относиться «насторожtнно и c пониманием того, что друзей на Западе у России осталось очень мало».

РИА «Новости»

К чему же тогда эти заявления о поражении ВСУ?

Версия № 1. Запад хочет, чтобы Россия расслабилась

«Можно предположить, что это делается специально, чтобы мы чуть-чуть подослабли, расслабились, поняв, что все нормально и победа не за горами, так что можно уменьшить энергетику спецоперации, уменьшить потоки обновленного вооружения, скорость его производства и транспортировки», — рассказал Сергей Маркелов.

Версия № 2. Украину пытаются склонить к перемирию

Политсоветник привел и вторую версию: Запад прозрачно намекает Украине, что пора идти на переговоры.

«Я считаю, оба ответа правильные: с одной стороны, это попытка заигрывать, попытка расслабить Россию, дать какой-то такой политический релакс, а с другой стороны, конечно же, поиск способа подвести руководство Украины к неизбежности, пониманию того, что уже имеющиеся территории, которые стали российскими, никогда в жизни не отойдут к Украине», — рассудил он.

Сергей Маркелов добавил, что сейчас в мире идет «большая игра»: определяется, кто придумает оптимальную схему завершения конфликта, подтолкнет и Россию, и Украину, и Евросоюз, и США к тому, чтобы найти какой-то консенсус, закончить «вооруженную часть истории» и перейти к «словесным баталиям, языку политики, дипломатии».

На эти все сигналы, я считаю, нужно смотреть именно в упаковке таких целей и задач: кто придумает историю завершения этого конфликта при сохранении условно выгод сторон. На первый взгляд, с точки зрения обывателя, это невыполнимая задача. Украина по-прежнему не отменяет закон о переговорах с Россией, не отменила свои условия о возвращении к границам 1991 года. Но политика на то и политика, что она на 1% — материальный мир, а на 99% — виртуальные миры, то есть слова, конструкции, сценарии, перспективы. Сергей Маркелов политический советник

Версия № 3. Склонить к перемирию пытаются Россию

Возможно, в преддверии зимы, когда условия боев неизбежно усложнятся, Запад решил в очередной раз, теперь исподтишка, попытаться уговорить Россию «помириться» с Украиной на его условиях.

«Я думаю, что так или иначе они стараются готовить наше общественное мнение к „Минску-3“. Начали рассказывать, что надо на какое-то время отдать России эти регионы, остаток Украины принять в НАТО. И „корейский вариант“, и чего только нет. Ну при этом, конечно, идет похвала нашим бойцам: эта армия первая в мире, по данным некоторых рейтинговых агентств, в опыте и всему остальном. Такой елей настораживает, но, конечно, в какой-то степени это приятно», — подчеркнул Василий Дандыкин.

Он напомнил, что в начале спецоперации Россия уже вступала в переговоры, и тогда ее «обманули»: просто «донесли западную точку зрения». А прошлые «Минские соглашения» заключались только ради того, чтобы дать Украине вооружиться. Перемирие на чужих условиях Россию не устроит, констатировал Дандыкин.

По его словам, нужно продолжать выполнять цели СВО, освобождать Херсон и Запорожье, где еще остались те, кто сочувствует и помогает Украине.

РИА «Новости»

Что на самом деле происходит на СВО

Сергей Маркелов оценил ситуацию словом «стабильность». По его словам, идут «мелкие передвижения», и, по сути, бои носят больше «символический характер», поскольку идут, образно говоря, за пару домов, угол деревни.

«Украина пытается удержать такие символические места — был Артемовск», — отметил собеседник «360».

Он добавил, что армия России по-прежнему лидирует в артиллерии с точки зрения интенсивности нагрузок.

Тем временем, по имеющейся информации, США, занятые подготовкой к президентским выборам, совсем скоро отправят на Украину последнее в этом году вооружение, и это может стать для ВСУ серьезной проблемой. В их арсенале «пока не пусто», определенный пакет вооружения есть, но интенсивность работы артиллерии маленькая, расходников и танков не хватает, самолетов нет, подытожил политсоветник.

У российской армии успех несомненно есть. Я думаю, что противник чувствует это <…> Как ни странно, у ВСУ толком нет живой силы, потому что уже вопрос стоит в том, что женщины появляются в боевых рядах, на передовых позициях. И наемников становится все меньше, а это такая лакмусовая бумажка, между прочим. Украина просит денег, которых все меньше и меньше. Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Эксперт добавил, что Украина уже сейчас получает меньше снарядов и, возможно, ракет, хотя для обстрела мирных жителей с беспилотников ресурса, увы, пока хватает. США постепенно переориентируются на помощь Израилю, а Украина остается «как наркоман без дозы». Между тем украинские бойцы устали и все чаще сдаются в плен.

Так или иначе стоит ожидать новых и новых хороших для России вестей из зоны СВО, подытожил Дандыкин.