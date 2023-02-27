Спецоперация 27 февраля 2023, 14:58 Второй шанс. Экс-бойцы ВСУ будут сражаться за Россию Военный эксперт Дандыкин: новый батальон в ДНР неслучайно получил имя Хмельницкого РИА «Новости»

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Пленные украинцы смогут воевать за Россию в новом батальоне имени Богдана Хмельницкого. История знает достаточно примеров переходов солдат в противоборствующий лагерь. Однако все, кто выступал против российской армии, неизменно были разгромлены.

Батальон из пленных солдат ВСУ

В Донецкой Народной Республике появился добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, его сформировали из военнопленных ВСУ. Сейчас там числятся примерно 70 человек, из которых 95% — военные с боевыми опытом.

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Перед подписанием контракта специалисты проверяют моральное и физическое состояние бойцов. Все они получат российское гражданство и паспорта.

Ранее пленный украинский солдат рассказал об экспериментах, которые иностранные инструкторы ставят над ВСУ. По его словам, военнослужащим массово выдают наркотические и психотропные препараты для повышения активности боевых действий.

Кто не попадет в батальон

Среди пленных есть уроженцы новых российских регионов, которые временно находятся под контролем киевского режима, например из Херсонской и Запорожской областей. Об этом «360» рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Кто-то сдался сам, таких случаев достаточно много. Особенно мотивация появилась, когда в прошлом году ВСУ стали бить по Еленовке, где содержались пленные украинцы. Их тогда десятки погибло — свои по своим лупили. Василий Дандыкин

Для службы в батальоне имени Богдана Хмельницкого каждый кандидат будет проходить строгий отбор, подчеркнул Дандыкин. Туда не попадут, например, бывшие члены нацбатальона «Азов»*, военные преступники и уголовники.

История переходов

Подобные прецеденты бывали в истории, добавил Дандыкин. Так, во Вторую мировую немецкий ефрейтор Фриц Шменкель бежал из части в Смоленской области и примкнул к партизанскому отряду «Смерть фашизму».

Немец отважно сражался с гитлеровцами. Его отправили в разведшколу, но во время выполнения одного из заданий он был схвачен и расстрелян в оккупированном Минске. Шменкель получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Пауль Шменкель с орденом Красного Знамени; Памятная доска Шменкелю в Минске / Викимедиа

«В годы Первой мировой войны был создан Чехословацкий корпус из чехов и словаков — как проживавших на территории Российской империи, так и пленных военных австро-венгерской армии. Позже, в Гражданскую войну, они засветились на стороне белых», — сказал военный эксперт.

Гитлеровцы тоже пытались использовать советских военнопленных: некоторые соглашались вступать в так называемую Русскую освободительную армию предателя Андрея Власова. В 1945-м Красная армия окончательно разбила РОА, а ее главу судили и повесили 1 августа 1946 года во дворе Бутырской тюрьмы.

Генерал Власов перед солдатами РОА / Викимедиа

Западная техника будет гореть

Для перехода в российскую армию у людей разные причины, продолжил Дандыкин. Многих подтолкнуло издевательство уроженцев западных регионов Украины или личные моменты. При наборе в батальон ДНР с новобранцами работают сотрудники спецслужб, психологи.

«Это момент чисто психологической, особенно для выходцев из тех территорий, которые сейчас еще частично под контролем киевского режима. Само появление такого подразделения, на мой взгляд, серьезный моральный фактор», — уверен военный эксперт.

Фрагмент картины Михаила Хмелько «Навеки с Москвой, навеки с русским народом», Национальный художественный музей Украины / Викимедиа

По его словам, новый батальон неслучайно носит имя именно Богдана Хмельницкого. Ведь именно этот украинский гетман в январе 1654 года подписал договор Переславской Рады — «Навеки с Россией».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что зарубежное оружие укрепит моральный дух украинцев. Однако те потери, которые несут ВСУ ежедневно, производят более угнетающее действие, нежели поставки военной техники и вооружения. Василий Дандыкин

Когда западная техника будет гореть — а тут сомневаться не приходится, — это еще более усилит негатив в рядах Вооруженных сил Украины, подытожил собеседник «360».

* Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» террористической организацией, его деятельность запрещена.