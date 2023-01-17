Эксклюзив 17 января 2023, 20:54 Экономика Украины оказалась на краю пропасти Военный историк Кнутов спрогнозировал откат экономики Украины в XIX век РИА «Новости»

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Вслед за освобождением Соледара для российских войск открывается путь к Артемовску и Славянско-Краматорской агломерации. Успешное наступление на позиции ВСУ позволяет сделать прогноз, что к весне вся территория Донбасса перейдет под контроль российских войск. А экономика Украины тем временем погрузится в XIX век. Об этом, комментируя брифинг Минобороны, заявил военный историк и директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Сроки взятия Донбасса

Согласно информации Минобороны, происходит движение российских войск, связанных с освобождением Соледара. То есть наши войска продвинулись на запад, а Соледар из прифронтового города превратился в расположенный в ближнем тылу.

Кроме того, освобождены еще несколько населенных пунктов. Дорожная линия, которая связывает Северск с Артемовском, полностью контролируется нашими войсками.

В Марьинке взяты под контроль практически все высотные здания, которые использовались противником в качестве опорных пунктов. Это говорит о том, что наши войска получают достаточно серьезное преимущество в продвижении на запад, в сторону Славянско-Краматорской группировки.

Это позволит отодвинуть зону действия дальнобойной артиллерии противника и фактически уничтожить один из плацдармов, с которого ведется обстрел Донецка и прилегающих районов.

Также появляется возможность выхода к Угледару с тыла, что таким образом поможет нашим войскам продвинуться на Южно-Донецком направлении.

В Артемовске бои идут уже в пригородах и промзоне. Пока это восточная часть города, но вероятность того, что его в ближайшее время возьмут в окружение, велика. Город может попасть в реальный котел, или украинская армия выведет свои войска.

Последнее маловероятно, учитывая подход [президента Украины Владимира] Зеленского, что каждый населенный пункт должен стать крепостью. Это принцип он позаимствовал у Гитлера, который тот провозгласил в годы Великой Отечественной войны. Зеленский, собственно говоря, стоит на том, чтобы реализовать эту идею Гитлера от начала и до конца.

Взятие Артемовска даст возможность выйти на Славянск. Высоты, которые там находятся, позволяют обстреливать в Краматорске любые позиции. Хотя группировка ВСУ, которая расположена в этой Славянско-Краматорской агломерации, достаточно мощная, там существуют очень хорошие укрепления, поэтому взять их будет непросто. Но у наших военных уже есть положительный опыт при штурме населенных пунктов, в том числе Соледара.

Предполагаю, что все поставленные задачи военные выполнят, и к весне почти вся территория Донбасса перейдет под контроль российских войск.

Потери ВСУ

То, что в Донбассе складывается тяжелейшая ситуация для украинских войск, подтверждает информация, приходящая из Запорожской области: противник снимает войска, которые планировал для наступления, строит оборонительные линии. Освободившиеся части перебрасывают в Донбасс, где уже используется большое количество наемников, что говорит о нехватке личного состава, способного вести боевые действия.

Сейчас основная задача вооруженных формирований Украины — попытаться сдержать продвижение наших войск. И эту роль в основном выполняют польские солдаты. Потери среди них также катастрофические.

Погружение Украины в XIX век

Наша артиллерия вывела из строя несколько самоходных орудий и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Это современные средства разведки, которые позволяют обнаружить местонахождения наших артиллерийских позиций и выдавать точную информацию украинским войскам для подавления.

То есть, [когда] мы открываем огонь, РЛС фиксирует местонахождение наших установок, данные передаются на украинскую батарею и она открывает огонь по этому квадрату, уничтожая наши орудия. Поэтому уничтожение подобны станций контрбатарейной борьбы способствует ликвидации украинской артиллерии и сохраняет личный состав и орудия наших сил.

Продолжаются удары по непосредственно объектам энергетики, инфраструктуры, связанной с обеспечением вооруженных формирований Украины электричеством.

Причем все цели, как правило, [ВС РФ] поражают успешно. Это говорит о том, что, даже несмотря на столь небыстрое продвижение наших войск в Донбассе, экономика Украины все быстрее скатывается в пропасть. Недалек тот день, когда страна окажется в прямом смысле слова в XIX веке.

Это серьезный повод задуматься киевским властям о начале переговоров без предварительных условий. Переговоров, которые позволят Украине стать нейтральным государством, лояльным к России, проводящим политику мира и добрососедства.