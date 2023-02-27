Эксклюзив 27 февраля 2023, 23:42 Единая цепь укрепрайонов ВСУ рушится на глазах Военный аналитик Онуфриенко: в Артемовске и вокруг него идет успешное наступление ВС РФ

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Российские войска продолжили движение на некоторых направлениях в зоне спецоперации. Успешное наступление идет в районе Артемовска. Только за последние несколько дней удалось полностью освободить Берховку, Ягодное, Дубово-Васильевку, а также продвинуться к Орехово-Васильевке, рассказал «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

Бои между Осколом и железной дорогой

Обзор положения на фронтах начну с наших северных границ. Продолжаем минировать и укреплять позиции на севере. Вооруженные силы хунты нахально перебрасывают затрофеенную бронетехнику из Сумской области на фронт, не опасаясь ударов по железным дорогам и наглядно демонстрируя, что опасность наступления из Белгородчины, Курщины, Брянщины для них не в приоритете. Кстати, зря.

Впрочем, тут генштаб хунты понять можно: силы перебрасывают в том числе и под Купянск, северо-восточнее Купянска идут ожесточенные бои между Осколом и железной дорогой, которая ведет из Двуречного в Купянск.

Противник постоянно обстреливает наши позиции с правого берега Оскола, не позволяя зачистить эту территорию по понятным причинам: потому что после этого судьба Синьковки, находящейся где-то в пяти-шести километрах от Купянска, будет предрешена. А дальше встанет под вопрос и само существование группировки в Купянске.

РИА «Новости»

Южнее от Макеевки до Диброва позиционные бои, ничего принципиально не меняется. <…> В основном ведем бои все там же, восточнее Макеевки, на западном выходе балки Журавка, у Тернового, Торского, южнее Диброво нам не удается выйти, в случае Северского Донца напротив Серебрянки.

Успешное наступление российских войск

По другую сторону, вокруг Северска, тоже идут упорные бои все на тех же позициях, чуть западнее Белогоровки, на восточных окраинах Споровки, южнее Раздоловки. Здесь у «оркестрантов» нет продвижения, потому что банально не хватает сил.

Линия фронта для них заметно растянулась, потому что как раз в Артемовске и вокруг него продолжается успешное наступление.

Только за последние несколько дней, за выходные, удалось полностью освободить Берховку, Ягодное, Дубово-Васильевку, начать продвижение к Орехово-Васильевке. Вагнеровцы выдвигались туда еще ранее, неделю назад, но <…> вынуждены были отойти, сейчас снова продвигаются к Орехово-Васильевке.

От Орехово-Васильевки до Краматорска меньше 20 километров. Да, там есть канал Северский Донец — Донбасс, который явно будет новым укрепрайоном хунты, и сейчас спешно оборудуется.

Вопрос, на сколько это мощная преграда для наших Вооруженных сил, завит от того количества сил и средств, которые задействуют в этом наступлении.

Вокруг самого Артемовска кольцо сжимается, остается единственная трасса, которая ведет из Часова Яра в Артемовск. [Она] находится под обстрелом просто в силу того, что от занятых нашими войсками позиций и в Ягодном, и в Берховке до этой трассы местами 2,5-3 километра.

Постоянно выбивается техника, а проселочными дорогами, которые тоже сейчас под обстрелом, пользоваться практически невозможно: в этом районе уже устойчиво плюсовая температура — +4…+6, а местами и +10 градусов. Ночные заморозки не сковывают дороги, поэтому проехать по ним практически невозможно.

Ситуация в Артемовске и штурм Красного

В самом Артемовске «оркестранты» выходят постепенно к заводу обработки металлов, местами находятся в 300 метрах от реки Бахмутка с восточной стороны, подпирают с юга.

Продолжаются бои и штурм Красного, он идет сейчас практически со всех направлений, основной упор — на западное. Трасса закрыта на Константиновку, противник постоянно в это село перебрасывает подкрепление, потому что следующий на очереди Часов Яр и, собственно, та же Константиновка. То есть единая цепь укрепрайонов здесь уже рушится на глазах.

РИА «Новости»

Еще южнее наши ведут наступательные действия очень медленно в районе Авдеевки: на юге освободить Северное — маленький населенный пункт — у нас не получается, поэтому пока идет захват пока взводно-опорных пунктов и медленное продвижение в Первомайском, бои в котором тоже не прекращаются с прошлого года.

В Марьинке не менее ожесточенные сражения. <…> Танки бьют с предельно малых дистанций на дальность буквально в 200-300 метров, бои <…> идут в многоэтажной застройке, не только в частной. Продвинуться серьезно вглубь полностью — скажем, оставить позади центр «Проспект дружбы», — не удается.

Южнее Марьинки нашим войскам удалось одним рывком дойти и завязать бои в населенном пункте Победа на трассе на Угледар. Но опять же [они] вынуждены были отойти и сейчас перекрывают трассу южнее, у Марьинки.

Бои в Угледаре и действия США

В самом Угледаре упорные бои <…> в дачной застройке, взять многоэтажную нам никак не удается.

По всему остальному фронту продолжаются артиллерийские дуэли, продвижения нет, противник бьет вглубь нашей обороны.

Совершенно уже очевидно: до тех пор, пока мы не отодвинем линию фронта до польской границы, пока не уничтожим киевский режим, это не прекратиться. Что облегчается отчасти политикой Белого дома, который сообщил о том, что цитата: «Вопрос о поставках истребителей F-16 не будет решен в обозримой перспективе».

И еще одно: консульство США в Милане опубликовало изображение, на котором жовто-блакитный прапорщик прикрывает флаг нацисткой Германии. Подпись: «Мы все знаем правду». Безусловно, американцы будут вопить, что сайт взломали, но мы действительно все и так знаем правду.