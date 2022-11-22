Эксклюзив 22 ноября 2022, 19:31 Договориться невозможно. Украина не выполнила ни одного из требований, под которыми поставила подпись Военный журналист Борзенко: ВСУ будут уничтожать все, пока их не отбросят на 100 км РИА «Новости»

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ВСУ снова начали обстреливать Запорожскую АЭС после периода затишья. За 19 и 20 ноября украинские военные выпустили по объекту около 25 снарядов. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360» рассказал, какие есть варианты защиты станции и можно ли обойтись без демилитаризации Энергодара.

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Далее — прямая речь.

Наша ПВО сбивает все

Станция находится под защитой, там стоят наши мощные системы ПВО. Что здесь можно придумать еще? Чтобы там ни придумали представители МАГАТЭ, которые не имеют к военным делам никакого отношения, я не думаю, что это каким-то образом может изменить общую ситуацию.

Нужно прекращать обстрелы станции со стороны Украины. Для этого надо подавлять сами системы, которые обстреливают. Вся сложность в том, что недалеко от станции происходят боевые действия. Поэтому системам противовоздушной обороны предельно сложно за столь короткое время — а там расстояние где-то 8–15 километров — принимать решения и сбивать идущие на станцию ракеты.

Российские военнослужащие на территории Запорожской атомной электростанции / РИА «Новости»

Снаряды ПВО не может сбить. Все основные поражения объектов станции наносят из гаубиц калибра 155 миллиметров. В этом вся сложность. Как защитить станцию от снарядов, пока еще военные ученые не придумали. Можно отбросить их на приличное расстояние, например на 40 километров от станции, и тогда они уже не смогут стрелять из артиллерии. Ну а ракеты, идущие на АЭС, наша ПВО сбивает все.

С Украиной ни о чем нельзя договориться

Что такое демилитаризация Энергограда? Если мы отойдем, туда обязательно войдут ВСУ. Это не может быть зона двух противоборствующих сторон. Одна из них обязательно войдет на станцию. Поэтому создать какую-то демилитаризованную зону вокруг станции — глупость. Эта задача невыполнимая.

Если бы бои происходили в 46 километрах от станции, еще можно было бы что-то придумать. Как можно договориться, чтобы туда не залетали снаряды, если с Украиной вообще ни о чем нельзя договориться?

Они не выполнили ни одного из требований, под которыми ставили свою подпись. О чем здесь говорить? Им наплевать, они будут бомбить и уничтожать до тех пор, пока мы их не отбросим километров на 100. Вот тогда да, тогда будет спокойно на станции.

Новый год у украинцев будет холодный

Солнечные батареи зимой Украину не спасут. Огромный город с многомиллионным населением генераторы тоже не спасут. Потому что здесь палка о двух концах. Если поставить в каждом доме, у каждой квартиры по генератору, вы представьте, какое количество должно быть дизельного топлива или бензина. Тогда встанет вопрос: а где добыть столько топлива, чтобы обеспечить генераторами весь город?

И Япония не сможет поставить такое количество, которое закрыло бы все потребности. В Киеве пока еще нет морозов, но через две недели пойдет снег. Температура будет ниже нуля, тогда действительно пойдут проблемы. Потребление энергии в зимний период сильно увеличивается, сети не выдерживают — это все еще ждет киевлян. Думаю, Новый год у них будет холодный.

Но мы же не сносим всю систему энергообеспечения городов. Мы уничтожаем те предприятия, которые подводят электричество для заводов, производящих оружие, и важных позиций, которые нужны ВСУ.

Системы отопления в городах будут работать. Они работают на газу, на мазуте, на других носителях — не на электричестве.

ВСУ делают одни и те же ошибки, теряя людей

Несмотря на трехкратное превосходство ВСУ по численности, продолжается шаг за шагом медленное разрезание обороны противника на Донбасской дуге. Это самая тяжелая часть региона, в укрепление которой Украина за восемь лет залила тысячи тонн бетона и металлоконструкций.

В Марьинке мотострелковые подразделения российской армии вошли в центр города и уже установили контроль над ключевыми объектами вдоль проспекта Дружбы. Но там идут тяжелые городские бои в районе школы № 2 и у храма Казанской Божьей Матери. Почти весь город превращен в руины и стал похож на центр Мариуполя.

На Соледарском направлении подразделения ЧВК «Вагнер» вгрызаются в Артемовск. Они освобождают город метр за метром, дом за домом. Причем там идут настолько кровопролитные городские бои, что я не постесняюсь сравнить их по сложности с боями во время Великой Отечественной войны за город Сталинград. По флангам их прикрывают подразделение ДНР и запорожское ополчение. Но Киев понимает важность Артемовска в системе своей обороны и перебрасывает туда дополнительные силы, в том числе наемников.

На других направлениях части ВСУ в минувшие сутки безуспешно пытались прорвать нашу оборону малыми группами, но понесли потери и отошли на исходные позиции. Там территория пристрелена, поэтому они совершают одни и те же ошибки, теряя людей.

РИА «Новости»

На Украину приезжают наемники из Косова и Албании

Состав наемников, воюющих за Киев, кардинально изменился. Если в конце февраля туда поехали «солдаты удачи» из США и Европы, то сейчас их число значительно уменьшилось. Кто-то убежал, не желая погибать в тяжелых боях, кто-то не продлил контракт, кто-то остался лежать в земле, так и не использовав заработанные деньги.

Но теперь в зону СВО прибывают боевики из Косова и Албании, из республик Центральной Африки, даже сомалийские пираты. Мне с передовой сказали, что наступают какие-то ребята в черных масках: «Пригляделся в бинокль — афроамериканцы идут в атаку в полный рост и даже не пригибаются. Мы положили всех, назад к своим окопам никто не добежал».

Вербовкой наемников для Украины занимается ЦРУ. И они стали экономить деньги. Солдаты из США и Евросоюза запрашивают 35–40 тысяч долларов в месяц. Албанцы [просят] уже только полторы тысячи, а африканцы готовы воевать за 300 долларов вместе с питанием. Но последние показали в боях, что они — необученное стадо, не способное вообще что-то делать сообща. Американцев это не волнует, им важно количество отправленных на «борьбу» с Россией.

Поставки американского оружия постепенно перемалываются

США опубликовали расходы и то, что было закуплено за время всей спецоперации. Вашингтон поставил Киеву с февраля 88 тысяч тонн вооружения и техники на 21,5 миллиарда долларов. Для нас эти цифры ничего не значат. Но, например, проект марсохода, который американцы запустили на Марс, обошелся им примерно в три миллиарда.

Американцы совершили 878 рейсов тяжелой транспортной авиации. Техника приходила на передовую через 10-11 дней. Но было поставлено 142 артиллерийских оружия М777, из которых порядка 40 нами уничтожено, около 50 вышло из строя по вине самих украинцев, потому что эти гаубицы не выдерживали такого количества выстрелов, которые в сутки делали вэсэушники.

Было отправлено [на Украину] где-то 38 HIMARS, из которых мы уничтожили порядка 12, остальные продолжают работать. На Украину отправлен миллион артиллерийских снарядов и 108 тысяч ПРК для борьбы с танками и бронированной техникой. Но это в основном шло в первые месяцы спецоперации, когда такую технику посылали для уничтожения наших колонн. Все это продолжалось до тех пор, пока мы не стали применять вертолеты по сопровождению этих колонн.

Американцы также поставили 1400 ПЗРК, 15 вертолетов и 10 тысяч автоматов и пистолетов, для которых выделили 70 миллионов патронов. Это огромнейшие поставки оружия, которое мы постепенно перемалываем, точно так же как была уничтожена половина личного состава украинской армии по состоянию на конец февраля.