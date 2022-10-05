ЧП на Днепровской ГЭС могут приписать России: украинская власть готовит новые провокации | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 15:20 Поделиться Telegram

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Viber Украина планирует новые провокации. Гибель мирных жителей будет ей только на руку Политолог Светов: любые провокации со стороны Киева включают в расчет погибших украинцев Днепровская ГЭС. Фото wikipedia.org

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Украинские власти могут устроить провокацию на Днепровской ГЭС, чтобы во всем обвинить Россию. С жертвами среди мирного населения никто не считается: чем больше их будет, тем больше сочувствия режиму Зеленского.

ДнепроГЭС может быть объектом диверсий

Член администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев планирует провокацию на Днепровской гидроэлектростанции. Около нее, по словам чиновника, наблюдается крайне нездоровая активность.

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ДнепроГЭС расположена в Запорожье и находится под контролем Украины. Вероятно, в диверсии собираются обвинить Россию. По подсчетам специалистов, неконтролируемый сброс воды вызовет 20-метровую волну, которая накроет прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.

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Эту ситуацию ВСУ моделировали на учениях в 2018 году. Недавно американские и британские кураторы украинских силовых структур запрашивали данные об этих тренировках, добавил Рогов.

Трехкамерный шлюз Днепровской ГЭС. Фото wikipedia.org

Жертвы входят в расчеты Украины

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что, когда готовится провокация, ее «сопутствующий ущерб» просчитывается. Например, возможные последствия нападений ВСУ на Запорожскую АЭС для простых жителей, в том числе украинцев

Мы же видим, как, не жалея украинцев, их бросают в атаки. Хотя солдаты погибают, их гонят и гонят на прорыв, чтобы, завалив поле трупами, пробиться туда, куда хотят военные начальники Юрий Светов Политолог и журналист

По его мнению, та же Запорожская атомная электростанция нужна именно для того, чтобы устроить капитальную провокацию. Например, захватив ее, сделать страны, прилегающие к Украине, заложниками, выдвинуть требования и угрожать взорвать АЭС.

Страдания украинцев выгодны Киеву

То, что при этом могут пострадать жители самой Украины, оказывается даже удобным: их выставят как жертв «российской агрессии», уточнил политолог. Украинской стороне все должны сочувствовать, и гибель мирных людей для этого отличный повод.

Помешать этим провокациям можно, отодвинув линию фронта подальше от территорий, которые вошли в состав Российской Федерации. Как я понимаю, над этим работают. Кроме того, нужно повысить бдительность, быть внимательным даже к намекам. Вот этим и должна заниматься военно-гражданская администрация области Юрий Светов Политолог и журналист

Киевский режим хочет устроить взрыв на Днепровской ГЭС из тех же расчетов, что и другие диверсии, уточнил Светов. Лишить людей электричества, затопить прилегающие к станции территории, вызвать общественное возмущение.

Здание Днепрогэс-2. Фото wikipedia.org

Демонизация России продолжается

При этом украинцы постоянно применяют двойные стандарты. Собеседник «360» напомнил, как на Совете безопасности Организации Объединенных Наций посол Украины в Сербии Владимир Толкач потребовал от сербов осудить российские власти.

«Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович ответил, что под бомбежками НАТО погибли десятки сербских мальчиков и девочек. Но никто не слышал, чтобы Украина призывала поднять этот вопрос в ООН или требовала осудить действия альянса. Украинский дипломат ответил: „Это другое!“», — рассказал политолог.

Москве нужно быть готовой к тому, что любые провокации со стороны Киева включают в расчет погибших украинцев как еще один способ давления и на своих союзников, Соединенные Штаты, и на те страны, которые еще колеблются.

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