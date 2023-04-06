Спецоперация 06 апреля 2023, 14:58 Диалога не будет. Украине пора признать политическую реальность и принадлежность Крыма Политолог Светов исключил любые переговоры России с Украиной о статусе Крыма РИА «Новости»

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В Киеве допустили возможность диалога с Москвой о Крыме. Вот только это будет прямым нарушением указа украинского президента. Впрочем, Россия и не стремится к подобным переговорам: ответ на вопрос «Чей полуостров?» давно известен.

Украина заговорила о диалоге с Россией

Заместитель главы Офиса украинского президента Андрей Сибига заявил, что Украина готова обсудить с Россией статус Крыма, если ВСУ в рамках анонсированного контрнаступления выйдут к административным границам полуострова.

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Чиновник также не исключил силового захвата Крыма. Известно, что для этого была создана «Гвардия наступления», в которую вошли восемь штурмовых бригад. Севастополь собираются переименовать в «объект № 6», а Крымский мост жаждут разрушить.

Верой в победу ВСУ отличаются далеко не все. Отставной польский генерал Вальдемар Скшипчак отметил, что у украинцев нет военного потенциала. Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что президент России Владимир Путин скорее станцует на Тайм-сквер, чем Украина завоюет Крым.

Указ Зеленского против переговоров

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» сообщил, что неизвестно, почему чиновник Офиса президента Украины делает заявления о возможных переговорах с Россией. Впрочем, это не первый случай, когда сложно понять логику украинцев.

«Есть официальная позиция руководства Украины, в которой сказано, что они будут вести переговоры с Российской Федерацией только тогда, когда все украинские территории будут освобождены, а российская сторона согласится платить репарации», — напомнил Светов.

Сам Владимир Зеленский законодательно запретил представителям своей страны, включая себя самого, вести любые переговоры с Москвой при иных условиях.

Попытка воздействовать на россиян

Россия не согласится ни на какие переговоры по поводу Крыма, тем более на условиях украинской стороны, констатировал Светов. В Киеве зря полагают, что могут их диктовать, особенно после того, как доказали свое нежелание придерживаться любых договоренностей.

Мы же начинали переговоры в феврале и в марте прошлого года. Вроде о чем-то договорились. Но поступила команда украинского начальства из Вашингтона и Лондона, и они отказались от диалога. А сейчас пытаются диктовать условия, на которых согласны с нами разговаривать. Юрий Светов

Политолог напомнил слова представителя Кремля Дмитрия Пескова: Россия видит необходимость решения тех задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции. Она не отказывается от денацификации и демилитаризации Украины, ее нейтрального статуса.

«Заметим, что теперь прозвучали слова и о Европейском Союзе — должно ли то, что останется от Украины, туда входить? Нет, этого не будет. По сути, заявление господина Сибиги — лишь попытка породить дискуссию. Но этот вопрос не стоит и выеденного яйца», — сказал Светов.

Он уточнил, что украинская сторона все время пытается организовать в российском обществе какие-то движения, разговоры, которые, как им кажется, будут оказывать давление на власти, побуждая их к уступкам Украине и переговорам на ее условиях.

Нам все равно, какие требования собираются выставлять украинцы. С нашей стороны сформулированы требования, которые должна выполнить Украина, чтобы были переговоры. И признание политической реальности, того, что Крым — часть России, это пункт номер один. Юрий Светов

Жест доброй воли назвали победой

Вопрос о Крыме — исходная точка конфликта 2014 года, заметил собеседник «360». Никто не допустит, чтобы на полуострове обосновалось враждебное государство.

«ВСУ не удастся дойти до границы Крыма, это даже не подлежит обсуждению. На Украине сейчас громко произносят заклинания, перечисляя места побед ВСУ: Киев, Херсон, Харьков. Но в каждом из этих случаев Россия сама проявила добрую волю и отвела войска», — подчеркнул политолог.

РИА «Новости»

Светов отметил, что Россия готовится по всем направлениям и учитывает возможные ситуации. Все четыре месяца 2023 года идет разговор, что скоро начнется наступление или контрнаступление ВСУ, пусть только Запад даст больше оружия и денег.

«Украине дают оружие, дают деньги. Теперь они снова начинают говорить, что, наверное, в апреле или в начале мая развернутся новые бои. Но сейчас ключевая точка — это Артемовск», — подытожил политолог.