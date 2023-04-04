Спецоперация 04 апреля 2023, 15:30 (обновлено: 04 апреля 2023, 17:13) «Дети в тепле и сытости». Гуманитарный груз из Чечни привезли в два детских дома ЛНР Замком «Ахмата» Горец: наша цель — в целости доставить гуманитарную помощь нуждающимся

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Оставшиеся без родителей ребята смогут заниматься спортом, учиться и даже играть благодаря новой технике, которую привезли в два детских дома ЛНР. Груз с гуманитарной помощью из Чечни уже доставили в республику.

В понедельник, 3 апреля, представители адвокатской палаты Чечни Денис Шапиро и Ибрагим Хасанов вместе с бойцами спецназа «Ахмат» при поддержке председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной и участии уполномоченного по правам ребенка в ЛНР Инны Швенк провели благотворительную акцию для двух детских домов Луганской Народной Республики: ГУ «Луганский республиканский дом ребенка» и ГУ «Луганский детский дом». Они передали крупную партию с современной электроникой и бытовой техникой. В детские дома направили компьютеры, игровые приставки, спортивный инвентарь, стиральные машины, холодильники и многое другое.

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В сложившейся ситуации в рамках спецоперации дети-сироты особенно нуждаются в подобной помощи, отметил один из непосредственных участников благотворительной акции Денис Шапиро. Сейчас ребятам как никогда это необходимо. Он рассказал, что подобная помощь оказывается уже не первый раз. Любой желающий может присоединиться к добровольцам и принять участие в акции.

В сегодняшней сложившейся ситуации, в рамках СВО, дети, которые здесь находятся, сироты, нуждаются в этой помощи однозначно, можно сказать, что им это необходимо. Закупили телевизоры, холодильники, памперсы, игровые приставки, стиральные машинки, плиты. Денис Шапиро Адвокат

Также ребятам передадут качественные детские горки. Подсчетами фур с гуманитарным грузом никто особо не занимается, отметил Шапиро. Когда есть запрос, волонтеры узнают об этом и организовывают сбор и доставку. Адвокат заверил, что продолжит оказывать помощь вместе с такими же волонтерами.

Главная цель — сохранить груз

Заместитель командира спецназа «Ахмат» Ахмед Бахаев с позывным Горец отметил, что это не первая и не последняя их добровольческая миссия. Он не стал скрывать, что пути бывают разные: как опасные, так и безопасные. Но возложенную миссию они выполняют, несмотря ни на что.

«Было такое, что у нас одна машина попала… Мы переезжали понтонный мост, и как раз начался минометный обстрел. Одну машину повредили и двух бойцов ранили. В результате мы все равно этот груз перегрузили в другую машину и доставили до нуждающихся», — рассказал боец.

Они пережили разные истории. Но главное, что все живы и здоровы, подчеркнул Горец. А самая важная их миссия — доставить груз тем, кто в нем действительно нуждается.

«Спецназ „Ахмат“ не только на передовой ведет боевые действия. Но <…> как для детских домов, так и на освобожденные территории мы осуществляем доставку и сопровождение этих грузов. И помогаем на месте и разгружать, и раздавать людям. Наша непосредственная цель — сохранить груз и доставить до нуждающихся», — добавил замкомандира.

Несмотря на непростую ситуацию, работники в детских домах стараются порадовать ребят. Им пекут запеканки и пирожки. Детский омбудсмен Инна Швенк выразила огромную благодарность всем причастным к доставке помощи.

«Ко мне на днях обратился Денис Шапиро с просьбой указать учреждения, которые больше всего нуждаются в бытовой технике. И вот я ему порекомендовала привезти технику в Луганский республиканский дом ребенка и в Луганский детский дом. И они откликнулись. Вот буквально три дня — и техника доставлена в детские дома», — рассказала она.

Дети счастливы

Вся привезенная помощь — адресная. Детские дома давно нуждались в улучшении бытовых условий. Главный врач Луганского республиканского дома ребенка Ирина Копейка рассказала, что в учреждении содержатся самые юные ребята — от младенцев до четырехлетних. Заведение работает давно, а бытовая техника постепенно приходит в негодность.

«Благодарю за оказанную такую помощь, потому что мы существуем давно, и, конечно, уже бытовая техника приходит в негодность. Плюс какие-то перепады напряжения, отсутствия света. И мы очень рады, что по нашей просьбе нам сегодня привезли такие замечательные подарки. <…> Наши дети благодаря такой помощи и веселы, и счастливы. Игрушки у них есть, и в тепле, в сытости, в радости. Поэтому огромное вам спасибо! Всем мира, добра и всего самого хорошего», — подчеркнула Копейка.

Оказалось, что командир «Ахмата» уже не раз приезжал к ним. Он вместе с командой привозил игрушки ко Дню защиты детей в прошлом году. Также передавал ребятам сладкие подарки на Новый год. Главврач заверила, что привезенного груза более чем достаточно. Все относятся к технике бережно, поэтому она должна прослужить им долго.

«Надеюсь, что нам хватит на много-много лет. Спасибо огромное», — добавила она.

Большая надежда

Шапиро, Хасанову и спецназу «Ахмат» вручили благодарственные письма. Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина также поблагодарила их за оказанную помощь детским домам Луганска

Эта акция проходит при поддержке уполномоченного по правам ребенка Луганской Республики, при поддержке командира спецназа «Ахмат» Алаудинова, Героя России. Чем больше у нас будет вот таких представителей адвокатских сообществ, как Денис Шапиро и Ибрагим Хасанов, тем ближе будет наша победа. Потому что эту победу будут ковать и те дети, которые находятся в этих самых детских домах. Мы вкладываем в этих детей большую надежду, и в этой благотворительной акции самое большое значение я придаю не составу этого груза, что направили туда, а порыву этих людей. Нина Останина Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей

По ее словам, в каждом регионе России есть свои адвокатские палаты. Однако далеко не все проявляют милосердие и сострадание к детям.

«Поэтому сегодняшняя акция заслуживает не только поддержки, но и слов благодарности от имени нашего комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей», — заключила парламентарий.

В благодарность за подарки подопечные детского дома устроили для гостей концерт с творческими номерами, стихами и песнями.