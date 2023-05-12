Эксклюзив 12 мая 2023, 11:59 (обновлено: 12 мая 2023, 13:08) Держим руку на пульсе. Победоносная украинская армия трещит по швам Военный эксперт Михайлов призвал не относиться внимательно к заявлениям Минобороны Украины Ministry of Defense of Ukraine

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К заявлениям Минобороны Украины не стоит относиться слишком внимательно, поскольку все разговоры о победоносной украинской армии не соответствуют действительности. Об этом заявил «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что ВСУ продвинулись на два километра вперед на Артемовском направлении. Михайлов призвал не уделять слишком много внимания этой информации. Учитывая анализ как информационного пространства, так и мнения с мест проведения боев, речь идет о небольших укреплениях и возвратах одного или двух опорных пунктов, отметил военный эксперт.

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«Ведь говорили о том, что они ударили везде. И фейки, вбросы были, что везде прорывы. Этого нигде не произошло. Вся линия боестолкновения находится на месте. Небольшая удача, если это можно назвать удачей, украинских войск на Артемовском направлении — ну, этого следовало ожидать, если действительно так произошло. Потому что скопили они достаточно много сил, но как такового контрнаступления обещаемого мы не увидели», — напомнил собеседник «360».

Россия не допустит массовых прорывов

По словам специалиста, президент Украины Владимир Зеленский пытается хоть как-то заставить ВСУ показать западным партнерам, что украинская армия на что-то способна. Военнослужащим нужно продемонстрировать, что они не зря получают миллиарды помощи от американских и европейских союзников.

«Не думаю, что заявление действительно стоит рассматривать в некоем пораженческом формате. Все не соответствует действительности, наши войска держат руку на пульсе, Генштаб держит руку на пульсе, еще раз скажу. Не случайно мы наносим контрудары по складам и по скоплениям живой силы. Все это делается для того, чтобы не допустить массовых прорывов», — обратил внимание Михайлов.

ВСУ пытаются показать живучесть

Даже если ВСУ действительно продвинулись на два километра, это всего лишь два километра, продолжил собеседник «360». Нужно рассматривать не это, а сколько километров Россия отбила у украинских военнослужащих, подчеркнул Михайлов.

«Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.) практически под контролем, в сам город они не вошли, никакого серьезного ущерба нашим вооруженным силам не было нанесено. Будем ждать ответа. Так что все разговоры о победоносной украинской армии не соответствуют действительности. Украинская армия трещит по швам. И это ожидаемые удары для того, чтобы хоть как-то показать свою живучесть», — подытожил военный эксперт.

Ранее военкоры «Русской весны» показали, как бойцы ВСУ расстреляли раненых российских военных под Артемовском. Видео снимали с помощью дрона украинской 92-й бригады.