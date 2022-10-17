Мобилизация депутатов: последствия | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации. Это усложнит работу парламента Депутат Госдумы Хамзаев: для мобилизации депутату придется отказаться от мандата РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Госдуме предложили снять бронь от частичной мобилизации с членов Совета Федерации и депутатов. По мнению авторов законопроекта, эта мера удовлетворит запрос общества. Однако парламентарии напомнили, что народные избранники могут быть мобилизованы при желании, но им придется отказаться от мандата. В таком случае это усложнит работу парламента.

Мобилизация депутатов

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», в котором предложили отменять бронь для парламентариев и членов Совета Федерации. По мнению одного из авторов документа, главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Реклама

Сейчас семь категорий россиян имеют право на отсрочку, а законопроект предлагает расширить список до 16. Среди них — сыновья (родные братья) погибших военнослужащих по призыву, родители, которые присматривают за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, и родители-одиночки. В эти группы попали матери-одиночки с четырьмя и более детьми младше восьми лет.

Реклама

Проект также устанавливает две новые категории по призыву на военную службу во время частичной мобилизации. Первая группа — те, кто служит в войсках Национальной гвардии, в спасательных воинских формированиях, СВР, органах ФСБ, военной прокуратуры, военных следственных органах СК.

Сюда же причисляют тех, кто проходит службу в федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки, а также в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы. Ко второй группе отнесли россиян, уволенных с военной службы и зачисленных в запас Вооруженных сил.

По словам Миронова, в первую очередь нужно призывать «силовиков». Это усилит позиции на фронтах.

РИА «Новости»

Попытка понравиться

Парламентарии неоднозначно отнеслись к законопроекту. По мнению депутата Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» и члена думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева, инициатива «Справедливой России» — попытка понравиться общественным массам. Он объяснил в беседе с «360», что депутат может быть мобилизован, но для этого ему придется отказаться от мандата.

«Без этого депутат на передовой никакого значения не имеет. Если он будет находиться в своем статусе, то это приведет к повышенной угрозе для находящихся рядом с ним. Более того, депутат никому не подчиняется — по рангу он приравнен к министру», — объяснил Хамзаев.

Сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров, в свою очередь, подчеркнула, что Госдума — постоянно действующий орган. Если мобилизовать парламентариев, то вести законотворческую деятельность будет непросто.

«Законопроект сырой, он еще будет обтачиваться, пополняться и корректироваться. В любом случае надо иметь закон о частичной мобилизации. У нас был просто закон о мобилизации, а частичная — это немного другое. Наличие такого закона расставит все точки», — сказал Джабаров.

РИА «Новости»

Не навредить стране

По мнению Джабарова, для частичной мобилизации можно привлекать старых военных специалистов, которые работали в Генеральном штабе. Но при этом нельзя нужно действовать аккуратно, ведь без специалистов работа многих сфер затруднится, добавил сенатор.

«В банковской системе люди занимаются огромной работой, а Сбербанк — единственный банк, который нормально функционирует. Там нужны сотрудники, которые обеспечивают его работу. То же касается учителей и врачей», — уточнил он.

В подобных инициативах нужен взвешенный подход. Иначе можно навредить собственной стране.

0 0 0 0 0 0