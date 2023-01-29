Спецоперация 29 января 2023, 16:33 Даже по сценарию Первой мировой. Россия в любом случае победит ВСУ Военный эксперт Широкорад: РФ могла бы проиграть СВО лишь при отсутствии воли у Кремля РИА «Новости»

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Запад и США боятся, что конфликт на Украине превратится в «войну на истощение», как Первая мировая, и сильно затянется. Военные эксперты, с которыми пообщался «360», не исключили, что конфликт действительно продлится еще какое-то время, но уверены, что Россия победит в любом случае. И убедительно обосновали свою позицию.

Затяжное соревнование

О том, что США и Европа опасаются перехода украинского конфликта в стадию «войны на истощение», западные чиновники сообщили изданию Bloomberg.Они предположили, что продолжится противостояние артиллерии, а линия фронта практически не будет сдвигаться, в итоге Украина и Запад просто устанут от конфликта. Военная промышленность России более развита, и ей «сценарий стагнации» выгоден, заметили собеседники издания.

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Суть тактики военного истощения, о которой говорят на Западе, проста: постоянные атаки или угрозы ослабляют противника и в итоге выигрывает та сторона, у которой больше резервов или ресурсов. В годы Первой мировой развитие огнестрельного оружия при слабых коммуникации и мобильности вынуждало командиров обращаться к этому методу, чтобы не потерять слишком много бойцов. Например, на Западном фронте преобладала окопная тактика и были ограничены возможности для маневров — только беспрерывные атаки могли заставить противника сдаться. Кстати, тактику войны на истощение использовали и США — во Вьетнамской войне.

РИА «Новости»

Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского округа Юрий Кнутов еще в октябре заявлял, что конфликт на Украине приходит к сценарию «затяжного соревнования». Тогда только начались ракетные удары России по украинской энергетике — ответ на теракт на Крымском мосту, — но уже было ясно, что украинская энергетика, узлы связи и управления ВСУ выходят из строя и это сыграло в пользу России. Начинается состязание, «чья экономика дольше выдержит боевые действия», цитировало Кнутова издание «Взгляд».

В беседе с «360» эксперт и теперь заметил, что боевые действия могут затянуться, особенно с учетом западных поставок на Украину: ни одна сторона долго не получит преимущества с точки зрения вооружения, его количества и качества. Но у России, по словам Кнутова, все равно есть преимущество.

Российская армия действует более уверенно, устойчиво, слаженно и, хотя применяются ограниченные людские ресурсы, продвигается вперед. Сейчас стоит вопрос об освобождении Артемовска, Угледара, Марьинки, Авдеевки. То, что киевский режим называл «Восточным валом», — основа обороны Украины на Донбассе. Затем останутся только два крупных города — Славянск и Краматорск, — и фактически освобождение Донбасса будет завершено. Юрий Кнутов военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района

По словам военного историка, вероятность того, что после освобождения Донбасса Украина получит возможность для серьезных наступательных действий, крайне мала. Как на востоке Украины, так и на юге за украинскими позициями идут степи, в которых очень трудно сдержать оборону, организовывать укрепления.

У России много козырей

Перерастание конфликта в замороженный по варианту Первой мировой войны возможно лишь на какой-то период времени, но затем все равно одна из сторон попытается взять реванш и победить, считает Кнутов.

«Я считаю, что это будет российская сторона. Битва на истощение в целом уже идет, и пока мы выигрываем», — подытожил он и выразил надежду на то, что грамотная экономическая политика внутри страны и переориентация экономической деятельности на Восток позволят России устойчиво развиваться, а не только сохранять стабильность.

Военный специалист Александр Широкорад заметил, что в СВО по сравнению с Первой мировой для наступления требуются гораздо меньшие силы, потому что «сейчас более мощные средства наступления и укреплений таких нет».

Широкорад добавил, что ВСУ, получив от Запада достаточно танков, «самоходок», боевую авиацию и дальнобойные ракеты, может решить, что им удастся захватить Запорожскую область и Крым, разбить российскую армию. Но все не так просто.

Победа ВСУ была бы возможна только при отсутствии политической воли у руководства России. Но у России очень много козырей. Достаточно уничтожить одну киевскую плотину, и волна от нее снесет все мосты. Украина сможет перебрасывать солдат через Днепр на катерах, паромах, но не сможет ни одного танка перебросить с правого берега на левый, где идут бои. После этого левобережная группировка ВСУ будет уничтожена в течение недели-двух. Александр Широкорад военный специалист, публицист, историк

Еще одним способом «выиграть эту кампанию» для России историк считает ее выход из договора о нераспространении ядерного оружия, «необязательно даже юридически». Он напомнил: Америка формально считает, что добросовестно выполняет договор, но американцы с 60-х годов передали свои атомные боеголовки под так называемый двойной контроль и Германии, и Италии, и Бельгии, и другим государствам НАТО. Причем детали того, как осуществляется этот двойной контроль, США до сих пор не раскрыли.

«Россия может передать свои под двойной контроль Ирану. Вообще, есть много методов выиграть, но самый короткий путь — бомбардировка мостов, уничтожение киевской плотины и оставшихся мостов. Украина будет разделена пополам, ВСУ смогут оборонять в лучшем случае только правый берег», — резюмировал Широкорад.

РИА «Новости»

После Первой мировой войны американская экономика чуть ли не удвоила свое валовое производство, а экономика Европы пострадала. Это еще одна параллель — то же самое происходит сейчас, заметил Кнутов.

«США фактически выкачивают ресурсы из Евросоюза, поставив ту же Германию на колени с экономической точки зрения, да и другие страны оказываются в тяжелом положении. Ставка сделана на то, чтобы Россия также была экономически разорена — это привело бы к социальному взрыву недовольства, приходу проамериканских сил, как в 1991 году, и последующему разделу страны», — заметил эксперт.

Он указал на то, что затягивание конфликта представляет для России «определенные трудности».

Но даже если делать ставку только на то, чьи ресурсы раньше истощатся, ответ кажется очевидным: не наши.