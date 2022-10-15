Даже мизерные санкции Запада против Украины остановили бы ее. Но это сделает Россия | 360°

Эксклюзив 15 октября 2022, 15:33 Поделиться Telegram

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Viber Даже мизерные санкции Запада против Украины остановили бы ее. Но это сделает Россия Публицист Новоселов: Россия начала спецоперацию не ради каких-либо выгод РИА Новости

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Россия добивается поставленных целей в рамках спецоперации на Украине не ради выгод, заявил публицист Иван Новоселов, подчеркнув, что рассуждения в таком ключе неверны. В специальной колонке для «360» он подчеркнул, что задачи СВО были четко определены. Главным является сохранение жизней жителей Донбасса.

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Дело здесь не в выгодах. Россия не получит никакой выгоды в экономическом и даже геополитическом смысле, даже в случае полной и безоговорочной победы. Однако не стоит думать, что Путин просчитался. И не стоит думать, что он затеял операцию, чтобы остаться у власти, для этого есть и гораздо менее радикальные способы, а сейчас он рискует всем в случае неудачи.

Просто иногда для спасения людей необходимо идти на жертвы, а для достижения мира необходимо идти на такие шаги. Иногда оказывается так, что кровопролитие продолжается годами.

На Западе говорят, что ничего плохого не случится. Это попытка выдать желаемое за действительное, которая противоречит действиям и заявлениям правительства Украины и определенных сил, поощряемых этим правительством.

Вы можете представить себе, чтобы силы, открыто и непрерывно призывающие к физическому уничтожению определенной этнической группы и совершающие акты насилия против этой группы, оставались неприкосновенными в любой демократической или даже старающейся казаться таковой стране?

Речь не о скрытых угрозах, а об открытых. Если учесть, что эта группа внешне не отличается от остального населения, и к ней можно причислить любого. Добавьте к этому лозунги типа «смерть предателям» и подумайте, что ожидало бы жителей Донбасса, если бы Россия их оставила. То же украинское правительство называет их всех коллаборационистами. Всех их.

Украинские власти раздавали участки земли на Донбассе участникам своей «контртеррористической операции», в том числе полувоенным вооруженным формированиям, придерживающейся очень сомнительной идеологии, если не сказать больше.

Что бы случилось, если бы [украинские власти] этим формированиям дали волю в Донбассе. Мы видели, что произошло в Харьковской области после ухода российских войск. Я даже не говорю о множестве других зверств, которые всегда бездоказательно приписывают русским, хотя для русских они не имеют никакого смысла.

Даже войска ООН не спасли бы Донбасс, если бы Украина до него дорвалась. В этом заключается главная проблема — местное население не хочет быть частью Украины и имеет очень серьезные основания опасаться за свою жизнь в случае захвата региона Украиной.

Без иностранной поддержки, без игнорирования иностранцами всех этих факторов, Украина бы не смогла делать то, что она делала. Даже мизерные санкции против Украины остановили бы конфликт сразу же после его начала. Даже простого осуждения со стороны Запада могло бы быть достаточно.

Вместо этого Запад принял украинскую повестку о «войне с Россией». Разница вполне очевидна.

Практически все страны, имеющие регионы с сепаратистскими настроениями, идут на переговоры. Испания предоставила автономию Каталонии. Великобритания разрешила Шотландии провести референдум о независимости. Бельгийские власти ведут переговоры со сторонниками независимости Валлонии.

В чем была проблема просто дать Донбассу автономию вместо того, чтобы годами атаковать их, пытаясь физически уничтожить несогласных? Вплоть до того, как Россия вмешалась. <...> Верховный главнокомандующий ВС РФ видел полную картину и у него были причины принять необходимое решение о начале СВО.

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