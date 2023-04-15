Эксклюзив 15 апреля 2023, 04:54 ЧВК «Вагнер» заставили ВСУ бежать из Артемовска Военный аналитик Онуфриенко: ЧВК «Вагнер» продолжают вытеснять ВСУ из кварталов Артемовска РИА «Новости»

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Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» проводят высокоинтенсивные бои для освобождения кварталов в западных районах Артемовска. Военный аналитик Михаил Онуфриенко специально для «360» подробно описал ситуацию боев последних дней в городе и в целом положение дел на фронте.

Далее — его прямая речь.

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«Вагнеровцы» давят ВСУ

В Артемовске без перемен. Оркестранты давят, противник давится, но упорно цепляется за западные окраины города, прежде всего за многоэтажки. А уходя взывает их по принципу «так не доставайся же ты никому».

По словам замначальника главного оперативного управления Генштаба Украины [Алексея] Громова, ежесуточно на этом участке российские войска совершают 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения.

А британская Ми-6 пишет о том, что украинские войска все еще обороняются в западных районах города, но в последние 48 часов они подверглись особенно интенсивному артобстрелу.

И еще с той стороны мушки. Источник в офисе президента Украины рассказал, что Зеленский на встрече с Дудой согласовал формат Варшавской унии, которая будет оформлена в виде конфедерации двух стран. Речь явно идет о присоединении де-факто Галиции к Польше. Ну, а как это будет оформлено в будущем мы узнаем.

Возвращаясь к Артемовску. Начало уделять внимание «вагнеровцам» и наше министерство обороны. В ежедневном брифинге генерал Коношенков сказал, что штурмовые отряды «Вагнер» продолжили бои высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города.

РИА «Новости»

Украинские самолеты боятся летать

За прошедшие сутки в интересах действия группировки в районе Артемовска самолетом ВКС России совершено 12 самолетовылетов. Прямо скажем, это немного, не перенапрягаясь обеспечивается полуэскадрилией: шесть вылетов пар на штурмовку. Если предположить, что патрулирование в отчет не вошло, а оно явно имеет место быть так как в этом районе самолеты хунты не появлялись очень давно и наши пилоты истребителей-перехватчиков явно злы, ведь последний штурмовик хунты был сбит три дня назад в районе Красного Лимана.

Ну и «вагнеровцы» выложили фото входа в районную администрацию на улице Сибирцева в Артемовске, подтверждая, что бои здесь уже закончены и зачистка в центре города завершена.

Также приводятся данные по потерям офицеров Украины — 1904 штуки. После начала февраля с Бандерой встретились 315 из них. И это только подтвержденные официально, реальные цифры намного больше, потому что в том же Артемовске далеко не всех просто собрали. И какие потери еще понесут ВСУ остается только гадать.

РИА «Новости»

Власти Киева прозрели

The Washington Post публикует спутниковые снимки части оборонительных сооружений ВС России непосредственно в Крыму. Еще более масштабные укрепрайоны созданы на всей протяженности от Запорожского и Херсонского фронта до Перекопа и Сиваша. Похоже даже до главарей хунты дошло, что на этот раз Вооруженные силы РФ добровольно территории не оставят, а иначе занять их не получится. За последние полгода изменилось очень многое, в том числе и руководство специальной военной операции.

Обстрелы приграничья России

Ну, а по всем остальным участкам фронта без перемен. Бои местного назначения или, как пишут оптимисты, позиционное наступление. При этом продолжаются и обстрелы, причем не только в приграничье. Как сообщают СМИ, по нефтехранилищу в Брянской области было выпущено минимум 10 мин, правда ни одна из них в цель не попала. И все бы ничего, но дело в том, что до границы с Суражским районом от ближайших позиций ВСУ более 60 километров. Ни одна из мин туда просто не долетит, так что стреляли явно из чего-то более мощного. При этом и наши бьют на всю глубину, в том числе и по Львовской области. Там была уничтожена тренировочная база украинских солдат.

Leopard утопили в болоте

И немного из области армейских баек. Цитата: «На Херсонском направлении киевские формирования начали применять танки „Леопард“, из них обстреливают российские блокпосты. Как рассказал РИА „Новости“ офицер добровольческого батальона с позывным Сокол, одну из „кошек“ русские уже утопили в болоте».

Дело в том, что Днепр разделяет наши позиции и противника. Никаких болот на правом берегу не существует, а утопить в какой-нибудь озерце «Леопард» теоретически может только механик-водитель. Да и «Леопарда» гнать туда никто не будет, ведь они не переплывут через Днепр. Их концентрируют на Донецком и Запорожском направлениях.

США нашли стрелочника

И еще один анекдот. В США арестовали военного, слившего в СМИ сверхсекретные данные Пентагона по Украине. Ему 21 год, зовут его Джей Тейшейра, служил в Нацгвардии. При этом никого не смущает тот факт, что не то что этому персонажу, но и всей 102-й бригаде Нацгвардии недоступны итоговые документы аналитической разведки. Они не могут туда физически попасть, кроме как в результате сознательного слива информации для дальнейших размещений в СМИ. Не говоря уже о том, что никакие шпионы в СМИ сливать ничего не будут, они передадут это по назначению. Так что стрелочников в Соединенных Штатах нашли.