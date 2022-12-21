Спецоперация 21 декабря 2022, 15:49 Обстрелы и угрозы терактов. Что ждет Донбасс на Новый год? Военный блогер Живов: Киев будет обстреливать Донбасс и устраивать провокации в Новый год РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин попросил у президента России Владимира Путина новые системы ПВО, чтобы защитить регион от постоянных обстрелов. К Новому году они могут усилиться — такова тактика киевского режима не первый год.

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ПВО для Донбасса

Ситуация на Донбассе остается крайне тяжелой и напряженной, это признавал даже Владимир Путин. Врио главы Донецкой Народной Республики во время рабочей встречи обсудил с президентом постоянные обстрелы городов со стороны ВСУ и попросил обеспечить регион большими мощностями систем противовоздушной обороны.

Последствия обстрелов Донецка со стороны ВСУ, поврежденная больница в Калининском районе города / РИА «Новости»

Однако выполнить такую просьбу быстро, по мнению военного блогера, автора Telegram-канала «Живов Z» Алексея Живова, почти невозможно — количество систем небезгранично.

«Фронт очень большой, надо еще прикрывать стратегические объекты в глубине России — Москву, Воронеж, Белгород, атомные электростанции, какие-то стратегические узлы, до которых теоретически могут дотянуться ракеты и беспилотники», — сказал он «360».

Живов предположил, что сегодня активно строят новые системы ПВО и готовят их к вводу в эксплуатацию. Тем не менее такие комплексы, как, например, «Панцирь» или «Тор», сложны и дороги в производстве, поэтому поставить их в одночасье нельзя.

«Второй момент — даже самые хорошие системы ПВО вроде „Панциря“ не могут решить проблему ракетных, а тем более артиллерийских атак целиком. Когда речь идет об обстрелах из РСЗО HIMARS или „Ольха“, ПВО сбивают 13 из 15 ракет, а если обстрел идет снарядами 155-го калибра, система ПВО бессильна», — добавил он.

Новый год под обстрелами

Новогоднего перемирия, по мнению Живова, ждать не приходится.

Донбасс привык жить под постоянными обстрелами. В Донецке у людей уже развился такой фатализм, когда человек просыпается с мыслью, что это может быть его последний день. Алексей Живов

Более того, особую бдительность стоит проявлять всем россиянам, заявил военный блогер: основная тактика Киева заключается в том, чтобы наносить точечные удары, в том числе по гражданской инфраструктуре, которые не могут переломить ход боевых действий, но вызывают беспокойство в обществе.

«Не только Донбасс, но и другие регионы России в новогодние праздники ждет повышенная угроза различных терактов и других военных угроз. Можно ожидать, что будут попытки атаковать новые и старые регионы страны, не только приграничные. Донбасс по-прежнему ждут обстрелы и неизбирательный геноцид», — предупредил он.

В Кремле, подчеркнул Живов, не могут не замечать происходящего, потому стали переходить к серьезному военному планированию.

«Если раньше мы рефлекторно реагировали на боль, находясь в достаточно глухой обороне, реагировали на те или иные выпады украинских войск, то теперь идет серьезное военное планирование, готовятся новые операции по всей Украине. Проблему будут решать на стратегическом военном уровне», — объяснил собеседник «360».

Покончить с атаками со стороны ВСУ, по мнению блогера, можно только применением более тяжелых видов вооружения и уничтожением позиций противника, с которых идут обстрелы.

«Думаю, в Кремле это все прекрасно понимают и осознают, но по умолчанию всем надо быть бдительными, не расслабляться в новогодние праздники. Киев может неприятные сюрпризы нам преподнести», — заключил Живов.