Спецоперация 19 февраля 2024, 15:12 Реактивный вестник смерти. Что известно о британских дронах Banshee Писатель Широкорад: ПВО России сможет сбивать реактивные дроны Banshee Фото: Alexander Legky / Global Look Press

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Украинские военные начали использовать реактивные дроны-камикадзе Banshee Jet-80. Это не слишком дорогие подарки британских союзников, предназначенные для нанесения ударов «в глубине» России. Правда, и сбивать такие беспилотники довольно просто. Подробности — в материале «360».

Россию атаковали реактивным дроном Banshee

Утром 19 февраля стало известно о том, что ВСУ попытались дважды атаковать Россию реактивными беспилотниками. Первое нападение произошло под Брянском, силы противовоздушной обороны быстро сбили дрон самолетного типа. Жертв и разрушений нет.

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Второе нападение произошло в Новоазовском районе Донбасса. Военным удалось перехватить БПЛА и посадить его. Как оказалось, это британский реактивный дрон-камикадзе Banshee Jet-80+. Он нес семь килограммов взрывчатки, которую саперы вынули и уничтожили.

Данные беспилотника удалось расшифровать. Оказалось, его целью был крупный объект гражданской инфраструктуры в Мариуполе: Banshee должен был совершить круг над Новоазовским районом и ударить по объекту со стороны Таганрогского залива.

Что известно о Banshee Jet 80

Дроны серии Banshee назвали в честь феи-плакальщицы банши из ирландского фольклора: страшное существо бродило по лесу или летало над ним, голося так, что кровь стыла в жилах, и предвещала смерть. Что и говорить, удачное название для военного беспилотника.

БПЛА производит компания QinetiQ — разработчик новых технологий дронов для Королевского флота и постоянный партнер Минобороны Великобритании. Поначалу Banshee работали просто мишенью для тренировок средств ПВО, но со временем линейка беспилотников расширилась.

Дрон-мишень Meggitt Banshee в лондонском Музее науки, Лондон, 2017 год / Викимедиа

Первый Banshee Jet 80+ запустили с палубы авианосца Prince of Wales в 2021 году. Уже тогда появились идеи использовать дрон не только как разведчик, но и в качестве камикадзе.

Плюс в том, что стоимость производства была не так уж высока: часть деталей этого БПЛА распечатывали на 3D-принтере.

Радиус действия Banshee Jet 80+ превышает 200 километров. Дроны оснащены двумя турбинными двигателями, что позволяет им развивать скорость 200 метров в секунду. В полете беспилотники могут находиться более 45 минут, сообщило издание The Telegraph.

Передать эти дроны ВСУ британский премьер Риши Сунак обещал еще в прошлом году, после теплой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Особую ценность БПЛА обе стороны видели в том, что беспилотники хорошо подходят для поражения целей на дальнем расстоянии и дополнят ракеты большой дальности Storm Shadow.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на военной базе Бовингтон Кэмп, Великобритания, 2023 год. Фото: Cover Images / Global Look Press

Сбить «Банши» не составит труда

Военный специалист и публицист Александр Широкорад подтвердил «360», что беспилотники типа Banshee Jet 80+ призваны наносить удары в глубине Российской Федерации. Под прицелом могут оказаться многие предприятия, в том числе объекты стратегического значения.

Сбивать или перехватывать британские Banshee Jet 80+ российские военные смогут без особых проблем — никакого специального оборудования скрытности на дроне не установлено. Александр Широкорад

Собеседник «360» также напомнил слова маршала Георгия Жукова, который утверждал, что лучшие средства ПВО — это танки на аэродроме противника.

Как ответит Россия

России есть чем ответить на британские подарки: сейчас военные активно применяют новую версию «Герани» с реактивными двигателями. Кроме того, в минувшем январе специалисты конструкторского бюро «Стратим» завершили цикл летных испытаний прототипа беспилотника «Ястреб».

Это бюджетный аналог реактивного дрона-камикадзе «Герань». Новый беспилотник с реактивным двигателем сможет развивать скорость до 700 километров в час и нести полезную нагрузку весом до 16 килограммов. Дрон способен найти и поразить цели на расстоянии до 350 километров.

Стоимость производства «Ястребов» очень низкая — это обусловлено тем, что беспилотник полностью изготавливают из гражданских компонентов.

После испытаний полноразмерного образца дроны поступят в производство. По информации разработчика, это произойдет уже в первом полугодии 2024-го.