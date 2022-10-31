Эксклюзив 31 октября 2022, 18:31 «Четыре свободы» на Украине. Они есть, но зарезервированы для ограниченного круга людей Публицист Новоселов рассказал, есть ли на Украине «четыре свободы» РИА "Новости"

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал о «четырех свободах» на Украине и ответил на вопрос, хочет ли Россия, чтобы соседняя страна не была демократичной и независимой.

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Далее — прямая речь.

Свобода — очень расплывчатое понятие, иногда оно имеет негативное значение. Свобода творить все что угодно — не та свобода, за которую нужно сражаться, а проявление хаоса и анархии.

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит поговорить о свободах на Украине. В основе западного понимания свободы лежит фундаментальная концепция «четырех свобод», которая первоначально сформулирована президентом США Франклином Рузвельтом в начале 1940-х годов. Эта концепция включает четыре главных свободы: свободу слова, свободу вероисповедания, свободу от нужды и свободу от страха.

Центр Киева, 2014 год / РИА "Новости"

Присутствовали ли на Украине все эти свободы до начала нынешнего конфликта? Нужно не забывать, что любое ограничение все равно является ограничением и его основание неважно. Ссылаться на законы и правила здесь нельзя — запрет выходить на улицу без хиджаба или требование разрешать урожденным мужчинам участвовать в женских спортивных состязаниях тоже соответствует законам и правилам, хотя это такое же нарушение прав и свобод.

Давайте начнем со свободы слова. Была ли на Украине свобода слова? Плохая новость для поклонников Украины: нет, ее там не было даже и близко. Напротив, украинцы не могли публично выражать любые мнения и точки зрения, противоречившие официальной государственной повестке, не опасаясь преследования. Некоторые высказывания, такие как признание принадлежности Крыма России, были официально запрещены законом.

Одним из самых резонансных преступлений на Украине за последние восемь лет было убийство Олеся Бузины — известного украинского журналиста, настоящего патриота своей страны, который видел ее будущее на одном пути с Россией.

Что насчет свободы вероисповедания? Здесь дела обстоят намного лучше, Украина впереди всех. Там можно следовать любой религии, вступать в любые секты и даже открыто следовать неонацистской идеологии и публично демонстрировать нацистские символы. Да, идеология тоже относится к этой категории.

РИА "Новости"

Однако все-таки есть на Украине одно исключение из этой свободы, и это Русская православная церковь. Ее священники и прихожане подвергались преследованиям. Их храмы на западе Украины были захвачены, а в Донбассе их открыто убивали, когда украинская артиллерия без разбора обстреливала абсолютно все гражданские объекты.

Следующим пунктом идет свобода от нужды. Насколько же хорошо стали жить украинцы, чего добились их власти, сделавшие «европейский выбор»? Как оказалось, все не так радужно. Начиная с переворота 2014 года уровень жизни населения Украины неизменно падал. К началу 2022-го более десяти миллионов граждан жили и работали в других странах.

Украинские боевики, отступающие из Святогорска, очередью из пулемета подожгли деревянный скит в Свято-Успенской лавре / УПЦ

Покупательная способность гривны снизилась в несколько раз. Промышленность была уничтожена до такой степени, что ее восстановление стало почти невозможным.

«Экономические реформы» правительства заключались в том, чтобы набрать побольше долгов и распродать все, что получится, а затем попробовать отобрать у покупателя и продать еще раз, как это случилось со знаменитым заводом «Мотор Сич» в Запорожье. Его украинские власти сначала продали китайцам, а потом «передумали».

Последней в списке фундаментальных свобод идет свобода от страха. Можно смело сказать, что некоторые украинцы действительно наслаждаются этой свободой. Радикальные националисты, преступники, участники террористических батальонов не боялись на Украине никого и ничего начиная с 2014 года и заканчивая февралем-2022. Они были свободны творить все что хотят: власти в лучшем случае закрывали на их действия глаза, а система правосудия назначала условные сроки или просто закрывала дела о жестоких убийствах, таких как упомянутое выше убийство Олеся Бузины.

Имена его убийц были общеизвестны, следствие собрало железные улики. Но они не просто остались на свободе, а оказались на работе в структурах украинского кабмина. Десятки молодчиков в вышиванках несколько раз врывались в здание суда и открыто угрожали судьям, запугав их до такой степени, что все они отказались возбудить дело против убийц. Вот так и работает свобода от страха на Украине.

РИА "Новости"

Таким образом, можно смело сказать, что на Украине есть все эти свободы, но они зарезервированы только для ограниченного круга людей, и именно с этими людьми борется Россия — с радикалами, которые не ценят человеческую жизнь и свободу, ставят себя превыше закона и превыше всего остального.

На Украине Россия сражается не против свободы, а за свободу самого населения страны. Противостоящие России силы и одурманенная ими часть населения фактически воюет за сохранение сложившегося уклада с отсутствием фундаментальных свобод и зависимости Украины как страны от внешних сил. То есть фактически они сражаются за рабство украинского народа.