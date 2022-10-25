Эксклюзив 25 октября 2022, 15:43 «Вскоре увидим перелом». Политолог объяснил, чего киевский режим хотел добиться взрывом в Мелитополе Политолог Михайлов назвал взрыв в Мелитополе попыткой дестабилизировать обстановку РИА "Новости"

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Киевский режим устраивает теракты, чтобы дестабилизировать обстановку на территориях, освобожденных Россией. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил в комментарии для «360», что со временем атаки ВСУ прекратятся. И помочь в этом могут местные жители.

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Далее — прямая речь.

Борьба с НАТО

Очередной террористический акт в Мелитополе говорит о том, что украинские диверсанты предпримут максимум усилий для дестабилизации обстановки на территориях, которые недавно воссоединились с Россией.

Конечно, спецслужбы работают, пресекают максимум возможного. Но нужно учитывать, что мы фактически противодействуем блоку НАТО. Диверсантам оказывают поддержку, в том числе космической связью, у них есть возможность пользоваться новейшим оборудованием. Завербованных граждан тоже достаточно много на освобожденных территориях.

Поэтому, конечно, террористические акты продолжатся. Мы будем в такой ситуации достаточно долго, пока не наведем порядок. Не нужно питать иллюзий

Вопрос в другом. К предотвращению атак прилагают максимум усилий. Опять же населению следует обращать внимание на те или иные странные аспекты поведения окружающих. С этим придется жить и вовремя помогать спецслужбам — тогда терактов будет меньше, рано или поздно они вообще прекратятся.

Я в этом уверен. Полностью исключать нельзя, но максимально минимизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп и внедренных агентов можно. Идет специальная военная операция, и украинская хунта противодействует ей по максимуму.

Станет легче

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все атаки на Херсон отбили. Это замечательная новость. Соответственно, еще без подхода мобилизационных сил наши парни достойно сражаются, держат оборону.

Неслучайно из Херсона перемещают население. Ожидаются тяжелые бои, наверняка по городу нанесут удары. Как бы там ни было, нужно готовиться к жесткому противодействию, чтобы в дальнейшем освободить все русские территории, как и запланировано.

РИА "Новости"

Думаю, сейчас, когда подойдут свежие мобилизационные силы, станет гораздо легче. Когда появятся батальоны территориальной обороны из местных жителей освобожденных территорий, <…> будет намного легче.

Тяжелое противостояние

Сейчас мы должны понимать, что Украина — это враг. В нынешнем состоянии она существовать не должна, потому что это уже не государство, а территория, которая дышит русофобией.

Все руководители Украины — откровенные нацисты. Не нужно удивляться, что будут продолжать бить по мирному населению, пытаться взрывать школы, подрывать здания телеканалов и так далее.

Мы вступили в тяжелое противостояние. Мы победим.

Думаю, в ближайшее время мы, конечно, увидим перелом. Все этого ждут, особенно на фоне происходящих событий.