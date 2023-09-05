Спецоперация 05 сентября 2023, 15:51 Challenger не навсегда. Распиаренный британец отправился вслед за «Леопардами» Военный эксперт Кошкин: танк Challenger 2 не отвечает мировым стандартам Викимедиа

Читать 360tv в

Украинская армия лишилась одного из британских подарков — танка Challenger 2. Мировые эксперты неоднократно предупреждали, что западная техника обречена превратиться в пепел, если выступит против России. Их не послушали, так что пришлось доказывать это на практике.

Россияне уничтожили на СВО первый британский танк

Вооруженные силы России во время боев в Запорожской области уничтожили первый танк Challenger 2. Распознать британца в железных руинах, в которые превратил машину огонь артиллерии, получилось по характерному выступающему тепловизору.

Реклама

Еще в марте этого года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон выпросил у королевства 28 танков, хотя поначалу Великобритания собирались передать только 14 бронемашин.

Известно, что ВСУ предпочитают применять Challenger ограниченно: у них слишком низкая живучесть. Обычно машины выступают в составе смешанных групп, под прикрытием танков еще советского производства.

Уязвимый гигант из Великобритании

Тяжелый танк Challenger («Соперник») — основная бронированная машина сухопутных войск Великобритании — появился в королевской армии в 1998 году. Он рассчитан на экипаж из четырех человек и стоит более четырех миллионов фунтов стерлингов.

Танк весит примерно 64 тонны. Но в полном боекомплекте, включая противокумулятивные решетки, фальшборты и пластины нереактивной динамической защиты, по весу он достигает почти 75 тонн. Выдержать такого гиганта сможет далеко не каждый мост.

Challenger-2 использовали во время вторжения в Ирак — для пустыни он подходил идеально. Однако там ореол «неубиваемой машины» впервые померк: их подбили как минимум дважды, и это только по официальным британским данным.

Один раз танк уничтожили собственными силами: командир другого Challenger разнес коллегу бронебойно-фугасными снарядами. Во второй раз иракцы разворотили лоб бронемашины из ручного противотанкового гранатомета. После этого британцы предусмотрительно не отправляли свои машины в зоны конфликтов.

Когда стало известно, что Challenger 2 все-таки передадут Украине, отставной морпех-офицер США Скотт Риттер напомнил о низкой живучести этих машин и заявил, что российские войска уничтожат их в первом же бою. Это же подтвердил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Challenger — пиар Запада

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» согласился, что Challenger 2 — устаревшая модель, которая абсолютно не совершенствовалась.

Совершенствование — аспект чрезвычайно важный для военной техники. Посмотрите на наши танки Т-72: их постоянно модернизируют. Сейчас у них новая встроенная динамичная защита, есть сетки против дронов, прицелы ночного видения «Сосна», которые эффективно работают на расстоянии до шести километров. Андрей Кошкин

По словам военного эксперта, британские танки подобным похвастать не могут. Этот «гроб» как был создан 30 лет назад, так и прибыл «грозной массой» на Украину, чтобы быть уничтоженным.

«Едва ли можно говорить, что эта бронетанковая техника соответствует каким-то мировым стандартам. Единственное, чему отвечают Challenger, — мировым запросам в информационном пространстве: „самую грозную машину Великобритании“ просто пиарят», — подчеркнул Кошкин.

Затея апологетов коллективного Запада в том, что с помощью СМИ они пудрят мозги обывателям, будто их техника — лучшая. Однако эта «лучшая техника» за два месяца не смогла взломать линию обороны или отодвинуть линию соприкосновения. Зато горит отлично.

Challenger — худшие среди танков третьего поколения. Они тяжелые неповоротливые, прожорливые и откровенно не отвечают современным запросам. Даже их автоматическая подача снарядов — это, в принципе, уже позавчерашний день. Андрей Кошкин

Украинское командование не зря отказывается отправлять британские танки без прикрытия, напомнил военный эксперт. Учитывая все минусы этих машин, их гарантированно подобьют даже не просто в первом бою, а в первые его минуты.

«Потому его и оберегают, иначе инструкторы из Великобритании тут же начнут поносить командование Вооруженных сил Украины, что они не берегут бронетанковую технику, которую им выделил Запад», — пояснил Котов.

По его мнению, едва ли есть толк от танков, которые не прикрывают своей броней наступающие войска, а наоборот — требуют, чтобы их прикрывали солдаты. Однако украинское командование руководствуется скорее некими политическими амбициями, нежели военной целесообразностью.