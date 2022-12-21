Эксклюзив 21 декабря 2022, 17:15 Будущее Украины после победы России. Варианты переформатирования страны Публицист Новоселов: есть два варианта переформатирования Украины после победы России Одесса / Unsplash

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Российская спецоперация успешно продвигается, и, несмотря на бесконечные воинственные постановки Владимира Зеленского и компании, сомнений в окончательной победе России остается крайне мало. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» рассказал, какие есть варианты переформатирования Украины после ее поражения.

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Далее — прямая речь.

Поначалу были опасения, что прямое вмешательство НАТО может изменить ход российско-украинского конфликта, однако недавние новости о плачевном состоянии Вооруженных сил Германии с их неисправной техникой и артиллерией дают основания считать, что Европа уже вложила в Украину все, что могла. Дальнейшая военная помощь может оставить беззащитным уже сам ЕС.

Хотя есть исключения: на этой неделе были новости о том, что ВС Польши превращаются в одну из сильнейших армий Европы. Тысячи польских наемников сражаются и погибают на Украине. Ходят серьезные слухи о том, что Польша намеревается аннексировать регионы Западной Украины.

Поляки этим не очень довольны: идея погибать ради «Великой Польши» или интересов США их совершенно не радует. Когда польское Минобороны объявило о планах призвать на сборы 200 тысяч человек, многие граждане покинули страну, а другие организовали массовые протесты у военкоматов.

Правдивы ли слухи о планируемой Польшей аннексии или нет, в любом случае пора начать обсуждение будущего Украины после победы России. Нынешний конфликт начался в 2014 году, после свержения законных украинских властей, против воли половины страны. Государственный переворот положил конец недолгой истории независимого государства.

ДНР и ЛНР провозгласили независимость на простом основании — если регионы лишают представительства, они не обязаны оставаться частью государства, которое игнорирует их волю. В 2014 году были шансы на то, что их примеру последуют и другие регионы. Но новые украинские власти смогли предотвратить это, используя террористические методы (как в Одессе) и тайные сделки с властями регионов (как в Харькове).

Существует несколько вариантов переформатирования Украины после победы России.

Киев / Unsplash

Есть вариант провести в русскоязычных областях референдумы, чтобы они окончательно решили свое будущее. Но киевский режим много лет пропагандировал ненависть к России в этих регионах, и результаты могут быть неоднозначны. Если достаточно существенная часть населения не поддержит возвращение в Россию, у Москвы возникнут проблемы с контролем этих территорий. Некоторые «новые граждане» могут заняться террористической деятельностью.

Также возникнет большой вопрос с будущим солдат ВСУ из этих регионов, которые сражались против российской армии. Как эти люди впишутся в нашу жизнь?

Вместо референдумов Россия может вернуть к жизни идею «народных республик» и дать русскоязычным областям Украины возможность создать независимые государства. Поскольку в сентябре Херсон и Запорожье стали частью Федерации, это будет означать восстановление Харьковской и Одесской республик.

На Южной Украине такая идея будет популярна. Жители Одессы и Николаева настроены против России, однако они в равной степени винят за свои страдания Киев и режим Владимира Зеленского. Провозглашение независимой республики создаст буфер между Россией и враждебной Европой, откроет хорошие возможности для примирения и реинтеграции региона в Русский мир. В Харькове и Днепропетровске ситуация обстоит похожим образом.

Что до остальной Украины, ее можно оставить на произвол судьбы. Возможно, в центральных областях стоит провести референдумы по поводу их будущего, однако в целом — если они хотят в Европу, то скатертью им дорога: будь то в составе Польши, или в качестве «вечного кандидата», или что там они еще себе придумают.

Жаль, конечно, русский город Киев, но его жители сами выбрали свою судьбу, развалив страну посредством многочисленных майданов.