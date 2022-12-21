21 декабря 2022, 17:15
Будущее Украины после победы России. Варианты переформатирования страны
Публицист Новоселов: есть два варианта переформатирования Украины после победы России
Российская спецоперация успешно продвигается, и, несмотря на бесконечные воинственные постановки Владимира Зеленского и компании, сомнений в окончательной победе России остается крайне мало. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» рассказал, какие есть варианты переформатирования Украины после ее поражения.
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Далее — прямая речь.
Поначалу были опасения, что прямое вмешательство НАТО может изменить ход российско-украинского конфликта, однако недавние новости о плачевном состоянии Вооруженных сил Германии с их неисправной техникой и артиллерией дают основания считать, что Европа уже вложила в Украину все, что могла. Дальнейшая военная помощь может оставить беззащитным уже сам ЕС.
Хотя есть исключения: на этой неделе были новости о том, что ВС Польши превращаются в одну из сильнейших армий Европы. Тысячи польских наемников сражаются и погибают на Украине. Ходят серьезные слухи о том, что Польша намеревается аннексировать регионы Западной Украины.
Поляки этим не очень довольны: идея погибать ради «Великой Польши» или интересов США их совершенно не радует. Когда польское Минобороны объявило о планах призвать на сборы 200 тысяч человек, многие граждане покинули страну, а другие организовали массовые протесты у военкоматов.
Правдивы ли слухи о планируемой Польшей аннексии или нет, в любом случае пора начать обсуждение будущего Украины после победы России. Нынешний конфликт начался в 2014 году, после свержения законных украинских властей, против воли половины страны. Государственный переворот положил конец недолгой истории независимого государства.
ДНР и ЛНР провозгласили независимость на простом основании — если регионы лишают представительства, они не обязаны оставаться частью государства, которое игнорирует их волю. В 2014 году были шансы на то, что их примеру последуют и другие регионы. Но новые украинские власти смогли предотвратить это, используя террористические методы (как в Одессе) и тайные сделки с властями регионов (как в Харькове).
Существует несколько вариантов переформатирования Украины после победы России.
Есть вариант провести в русскоязычных областях референдумы, чтобы они окончательно решили свое будущее. Но киевский режим много лет пропагандировал ненависть к России в этих регионах, и результаты могут быть неоднозначны. Если достаточно существенная часть населения не поддержит возвращение в Россию, у Москвы возникнут проблемы с контролем этих территорий. Некоторые «новые граждане» могут заняться террористической деятельностью.
Также возникнет большой вопрос с будущим солдат ВСУ из этих регионов, которые сражались против российской армии. Как эти люди впишутся в нашу жизнь?
Вместо референдумов Россия может вернуть к жизни идею «народных республик» и дать русскоязычным областям Украины возможность создать независимые государства. Поскольку в сентябре Херсон и Запорожье стали частью Федерации, это будет означать восстановление Харьковской и Одесской республик.
На Южной Украине такая идея будет популярна. Жители Одессы и Николаева настроены против России, однако они в равной степени винят за свои страдания Киев и режим Владимира Зеленского. Провозглашение независимой республики создаст буфер между Россией и враждебной Европой, откроет хорошие возможности для примирения и реинтеграции региона в Русский мир. В Харькове и Днепропетровске ситуация обстоит похожим образом.
Что до остальной Украины, ее можно оставить на произвол судьбы. Возможно, в центральных областях стоит провести референдумы по поводу их будущего, однако в целом — если они хотят в Европу, то скатертью им дорога: будь то в составе Польши, или в качестве «вечного кандидата», или что там они еще себе придумают.
Жаль, конечно, русский город Киев, но его жители сами выбрали свою судьбу, развалив страну посредством многочисленных майданов.
Владимир Зеленский
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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