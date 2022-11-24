Эксклюзив 24 ноября 2022, 12:51 «Бросают на убой». Умирать за Украину на русском языке можно, но говорить на нем — нельзя Политолог Корнилов: русскоязычных жителей Украины не первый раз бросают на убой Призывники в ВСУ / РИА «Новости»

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Офис президента Украины Владимира Зеленского распорядился провести «тотальную мобилизацию» в русскоязычных областях страны, заявил РИА «Новости» представитель российских силовых структур в Херсонской области. Политолог, историк и публицист Владимир Корнилов в разговоре с «360» напомнил, что киевский режим не первый раз пускает на убой именно тех жителей, которые говорят на русском.

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Далее — прямая речь.

Вы же понимаете, что сам Владимир Зеленский далек от всех этих националистических идей. Он довольно безыдейный человек. Сегодня служит одним, завтра — другим.

Но то, что Украина делает ставку на набор пушечного мяса именно из русскоязычных регионов, — факт, отмеченный еще в 2014–2015 годах. Еще с первых мобилизационных кампаний было видно, что наименьший процент набора идет с Западной Украины. Наибольший процент дезертирств был тоже на Западной Украине.

Кричать и проявлять свою патриотичность они умеют националистическими лозунгами, но когда дело доходит до реального кровопролития, вдруг внезапно оказываются в Польше на заработках и так далее.

По этой части что при бывшем президенте Петре Порошенко, что при Зеленском ничего не изменяется. Да, в основном на убой бросают русских, русскоязычных жителей Украины.

На фронте мову услышать довольно сложно — во всяком случае, в тех вариантах, которые звучат. Умирать за Украину на русском языке можно, но говорить на русском языке — нельзя.