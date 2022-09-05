Эксклюзив 05 сентября 2022, 15:09 (обновлено: 05 сентября 2022, 16:11) Поделиться Telegram

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Viber Следующие на воинский учет на Украине — дети? Политолог Гурьянова назвала призыв украинских женщин в армию убийством РИА "Новости"

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Призыв женщин в украинскую армию — это только начало, потом дело дойдет до стариков и детей. Такое заявление сделала «360» политолог и пиар-технолог Аксинья Гурьянова.

Далее — прямая речь собеседника.

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Зверский подход

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В то время, как супруга Зеленского снимается в глянцевых журналах и раздает интервью, торгуя жизнями граждан Украины, простых женщин Украины хотят загнать на передовую! Начали с того, что с 1 октября пока женщины определенных профессий должны встать на воинский учет. Почему пока? Потому что очевидно, что следом это будет касаться всех женщин! Поражает зверский подход: неважно, что у тебя есть маленькие дети, если ты когда-то была медсестрой, будь добра явиться и встать на учет! Для Зеленского важны только его дети и жена, остальное — пиар на смертях!

Воюют языком

Удачный закон об откупе от армии хотят распространить на всех желающих, ничего личного, кроме бизнеса? Не секрет, что в ЕС бежали мужики с Украины, которые могли бы, но не захотели защищать Зеленского. Лощеные, на дорогих иномарках, с накачанными в спортзалах мышцами, они откупились при пересечении границы и уехали. Теперь загорают на пляжах в Испании и не только, ругая Россию. Воюют языком, намазывая тело кремом от загара. Следующий черед женщин? Которые вынуждены будут давать взятки, откупаться, чтобы убежать либо воспользоваться своим законным правом не участвовать в СВО. Коррупционеры на Украине потирают руки…

Дальше кого?

Я хочу призвать Зеленского отправить свою жену в военкомат, пусть она встанет на учет и пойдет на передовую. Понимаю, сложно отказаться от бутиков с брендами, дорогих кремов, сытой жизни, но супруга Зеленского такая же женщина, как и все гражданки Украины. Не удивлюсь, что скоро призовут таким же образом стариков, а потом и подростков. Дальше кого? Детей? Зеленского сметут его же оставшиеся граждане. Уже сейчас очевидно, что его ненавидят даже те, кто еще вчера называл себя патриотом! В ВСУ многих солдат делают наркоманами, так как генералам на Украине нужно пушечное мясо. Теперь пришел черед женщин. Кровавый Зеленский не успокоится, пока не выполнит план, данный ему его кукловодами. И этот план — уничтожить население Украины.

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