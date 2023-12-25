Эксклюзив 25 декабря 2023, 15:28 «Без хороших новостей». Украинцы поверили «Слову пацана» больше, чем Зеленскому Аналитик Онуфриенко: украинцы поверили «Слову пацана» больше, чем Зеленскому

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Сериалу «Слово пацана» на Украине верят больше, чем президенту Владимиру Зеленскому. Такой ироничный вывод сделал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко из новости о том, что последнюю серию проекта посмотрело больше украинцев, чем пресс-конференцию лидера страны. В целом хороших новостей для ВСУ к праздникам пока ждать не приходится, рассказал Онуфриенко «360».

Бессильная ярость

«Католическое Рождество хунта встретила без хороших новостей, как, впрочем, и все дни уходящего года. Неудивительно, что „Слову пацана“ на Украине верят куда больше, чем словам клоуна-президента. И даже [бывший советник офиса президента Украины Алексей] Арестович* додумался до того, чтобы задать риторический вопрос: зачем украинцам свое государство?» — заметил аналитик.

Говоря о последних событиях в зоне СВО, Онуфриенко напомнил об обстреле гипермаркета «Галактика» в Горловке украинскими боевиками.

«Я хорошо знаю и люблю этот город и понимаю, что людям просто хотели испортить Новый год. <…> Били прицельно — промахнуться 155-миллиметровыми снарядами невозможно, как и перехватить их. Они и Мариуполь пытаются сравнять с землей, но туда далековато, ракеты наши сбивают. Город возрождается небывалыми темпами, <…> вот только поломанные жизни людей починить трудно, а зачастую просто невозможно», — посетовал Михаил Онуфриенко.

Он добавил, что киевский режим разрабатывает инструменты блокировки банковских счетов, водительских прав, загранпаспортов для тех, кто игнорирует повестки, а также «в бессильной ярости» выносит приговоры таким, как блогер Юрий Подоляка. По словам собеседника «360», еще несколько дел в отношении журналистов находятся в производстве «прокуратуры Крыма и ГУВД Севастополя», которые существуют в Киеве.

Удивления весь этот маразм не вызывает: положение на фронте у противника катастрофическое, <…> поэтому и бесятся. Итоги контрнаступления привело одно из самых популярных на Западе информагентств Reuters — опубликовали карту, на которой синим обозначены захваченные ВСУ территории, а красным — утерянные. И это еще агентство слегка приукрасило реальное положение дел, добавив синего и поубавив красного. Михаил Онуфриенко

Аналитик рассказал, что южнее Орехова ВСУ сдают захваченные ранее позиции, восточнее Работина и западнее Вербового отступают. Аналогично развивается ситуация на Времевском выступе — «мечты о Заветном Желании окончательно похоронены», украинские солдаты отчаянно цепляются за Старомайорское и Урожайное. Переброска укрепления в этот район не смогла реально изменить ситуацию: ВС России вплотную приблизились на севере к садовому товариществу «Заря», зашли в Петровское и наступают на Новокалиново.

Пушечное мясо

«Мясорубки продолжаются и на левобережье Днепра, у Антоновского моста и в Крынках. Туда ВСУ продолжают бросать пушечное мясо: под Антоновский мост — еще с конца августа, в Крынки — с октября», — продолжил обозреватель.

Южнее Марьинки ВСУ пока удерживают позиции, но положение у них на этом направлении катастрофическое. К западу от Артемовска российские силы продолжают наступление по всему фронту, за выходные смогли войти в Богдановку и ведут бои за северо-восточную часть поселка. Под Купянском линия фронта уже долго остается неизменной: задача освобождения Купянска перед российскими войсками не стоит, они все еще продолжают находиться «в гибкой обороне», уточнил Онуфриенко.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что провал контрнаступления ВСУ сильно ударил по НАТО.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.