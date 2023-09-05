Спецоперация 05 сентября 2023, 18:45 «Белая масть»: в России выявили новую проукраинскую преступную группировку Обозреватель «360» Бер: движение «Белая масть» оказалось связано с радикалами Телеканал «360»

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Обыски у участников движения «Белая масть» показали, что группа волонтеров на самом деле была связана с экстремистами и планировала подготовку терактов. Кроме того, организация вдохновлялась Третьим рейхом и батальонами СС. Идеологию движения и его связь с радикальными группировками подробно разобрал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — прямая речь.

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Каждый военный конфликт — как удобрение для расцвета радикальных группировок. В Москве прошли обыски у участников движения «Белая масть». Название такое добродетельное, казалось бы, наверняка ребята — волонтеры. Оказалось, нацистское движение, которое, может, и не заметили бы, если бы вели себя тихо. Только ребята решили связать себя с запрещенным в РФ движением РДК. По крайней мере, на это указывают улики, найденные в ходе обысков.

«Белая масть»: что ты такое?

Организация в основном занималась поддержкой своих заключенных соратников в российских тюрьмах. Макароны передать, книжечки, протеиновый батончик, письма поддержки и тому подобное, чтобы не чувствовали себя забытыми. А еще они увлекались культом СС и национал-социалистической рабочей партии Германии 1930-1940 годов.

Недавно они решили расширить свою деятельность и занялись вербовкой ранее осужденных за убийства и теракты для совершения дальнейших преступлений.

Вдохновлялись нацистской Германией

«Ролевые игры» в фашистских офицеров Третьего рейха объединили идеи сразу нескольких радикальных группировок. Что запрещенная РДК, что «Белая масть», что запрещенный в РФ батальон «Азов»* — у всех находят одно и то же: почитание Адольфа и тягу совершить диверсию.

Парадоксально, но прадеды участников этих формирований для их кумиров были не больше чем мусором в свое время. А предатели, вступавшие в батальоны СС, — обычными расходными шестерками. Главной идеологией нацизма было германское и только германское величие над всеми «меньшими» народами. Поэтому фанатеть и тем более вступать в такие сомнительные организации — так себе инвестиция в себя.

В квартире при обыске найдены патроны, символика рейха, экстремистская литература и прочая запрещенная в РФ утварь.

В движение активно привлекали молодежь. Ребятам обещали защиту, деньги и большую компанию крутых единомышленников.

«Белой масти» приписывают связь с группировкой «Вотан Югенд»** — также запрещена в РФ, потому что экстремисты. Переводится как «Молодежь Вотана». Вотан — это тот же скандинавский Один, только немцы называют его по-своему. Идеология — как и у почитателей партии НСДАП. Все плохие — мы самые правильные.

Почему во время СВО расцветает весь этот фольклор?

Все из-за пожертвований. Например, Великобритания и США будут рады, если внутри РФ будут действовать диверсанты, и им все равно, какого вероисповедания они будут или какие им больше нравятся фильмы. Спонсировать будут всех, кто поможет устроить в стране хаос.

Разумеется, эти ячейки оперативно раскрываются сотрудниками ФСБ во избежание диверсий, а судьба экстремистов в дальнейшем тяжела и беспросветна.

Планировали теракты

Фанаты телешоу «Битва экстрасенсов» этим летом просто обалдели, когда узнали, что победитель 13-го сезона Дмитрий Волхов — казалось бы, могущественный медиум, не уступающий по магической силе даже Амаяку Акопяну, — подозревался в связях с диверсантами из РДК. Теми самыми, что устраивали диверсии в Белгородской области. У Дмитрия были проведены обыски, в квартире вместе с ним находились его друзья.

В СМИ сообщают, что Волхова не задерживали, а сам он отрицает свою причастность к каким-либо террористическим организациям.

Участников группировки «Белая масть» задержали. Обыски прошли у руководителей отделений в Москве и Петербурге. СМИ пишут, что лидером «Белой масти», предположительно, является Артем Цеппа, которого в 2014 году осудили за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.

Следствие полагает, что в феврале 2020 года администратор пабликов в соцсетях «Белая масть» Марк Филиппов и его соратники объединились в организованную группу, чтобы разработать планы для совершения террористических преступлений на территории России. Для реализации этих планов они и создали группы «Белая масть» и «Московская группа взаимопомощи».

Филиппов, являясь администратором этих сообществ, готовил и публиковал в них материалы с призывами к экстремистской и террористической деятельности. Своей вины арестованный не признает. Причастность Марка Филиппова к планированным терактам будет рассматривать Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Сейчас подозреваемый арестован до 10 октября. Филиппову предъявлено обвинение по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды».

У следователей есть веские улики, чтобы полагать, что участники экстремистской организации занимают проукраинскую позицию, поощряя завербованных сторонников совершать преступления против органов государственной власти России.

У лидеров и активных участников экстремистской организации нашли холодное оружие, травматические и учебное огнестрельное оружие и боеприпасы, символику организации, записи о распределении финансирования осужденных и иных сторонников «Белой масти», контакты и переписку с лидерами националистической украинских формирований. Такого арсенала не было даже у Джона Мэтрикса в фильме «Коммандо». Все это явно не тянет на экипировку молодого охотника-любителя.

А Минобороны России предупреждает: участие в боях в составе нацбатов опасно для здоровья.

Мое имя Иван Бер, выбирайте правильные приоритеты и поддерживайте друг друга.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** WotanJugend — основатели «Азова» — запрещенной в России террористической организации.