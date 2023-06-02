Эксклюзив 02 июня 2023, 23:08 Банально страшно. Украина атакует мирных жителей в Шебекине, но боится контрнаступления Военный аналитик Онуфриенко: Украине банально страшно начинать контрнаступление

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Российская армия продолжает наносить удары по военным объектам противника в тылу, уничтожена часть американских ЗРК Patriot в Киеве, после чего акции производителя систем ПВО упали на 12%. Военный аналитик Михаил Онуфриенко специально для «360» рассказал, какие попытки предпринимают ВСУ и почему не случилось весеннего контрнаступления.

Patriot мешает киевлянам спать

Ночью Вооруженные силы России наносили удары по тыловым объектам противника, в том числе по средствам ПВО в Киеве. Часть из них была уничтожена, это видно на самопроизвольных пусках ракет, которые последовали из систем ПВО, упали в Киеве и взорвались. Киевляне записывают видео с просьбами убрать ЗРК Patriot куда-нибудь на Западную Украину, потому что им хочется просто выспаться.

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Ну, а так как американцы воюют за деньги, то это объясняет причины нежелания поставок их оружия киевскому режиму, потому что акции производителя ЗРК Patriot упали после наших ударов на 12%. Именно по этой причине американцы не спешат поставлять те же таки Abrams, предпочитая, чтобы киевский режим получал Challenger, английские или немецкие Leopard, любую другую бронетехнику. Потому что ее тоже будут уничтожать. Также не хотят поставлять самолеты по этой же самой причине — они тоже буду уничтожены.

ВСУ атакуют мирных жителей

Сейчас противник предпринимает постоянно попытки атак на Белгородскую область. Попытки неудачные, прорывов на границе не было. Но продолжаются обстрелы всех приграничных населенных пунктов, включая Шебекино, с которого производится эвакуация. Наносятся удары беспилотниками, в том числе и по Курску, не зафиксировано попадание обломков беспилотника в жилые здания, и даже в Смоленске.

Ко всему прочему от трех до шести ракет Storm Shadow нанесли удар по Бердянску и Мелитополю. Штатно отработали системы ПВО, тем не менее есть задымления и пожары в районе порта.

Атаковать банально страшно

Не прекращаются обстрелы Донецкой и Луганской республик, по всему побережью Днепра также идут взаимные артиллерийские дуэли. При этом на линии фронта ничего принципиально не меняется. Наиболее активные бои идут в районе Двуречной и Масютовки, где наши продолжают продавливать оборону противника, продвигаясь к Купянску. Но существенного продвижения нет, продолжаются бои по всей линии фронта. И в балке Журавка и Макеевке, бои в Серебрянском лесничестве на другом берегу Северского Донца, чуть южнее идут бои в районе Белогоровки, но взять этот населенный пункт нашим войскам не удается.

Попытки противника атаковать севернее и южнее Артемовска пресекаются, успеха у него нет. Вокруг Авдеевки продолжаются позиционные бои, в Марьинку переброшен полк специального назначения «Ахмат». Можно ожидать, что в ближайшие дни там может что-то принципиально измениться.

На всей остальной протяженности линии фронта никаких изменений нет. Судя по всему, перейти в то глобальное контрнаступление, теперь уже летнее, Вооруженным силам хунты просто банально страшно. Но и возможно, они понесли слишком большие потери для того, чтобы организовать наступление.

Русские сражаются «с теми самыми»

Тем не менее МИ-6 передает данные в офис клоуна-резидента и генштаб хунты о том, что ЧВК «Вагнер», которые были выведены из Артемовска, будут увеличены вдвое и использованы как оперативный резерв для отражения этого самого ожидаемого контрнаступления.

Ну и последнее, чтобы было понятнее, с кем мы на самом деле сражаемся. В Британские Военно-воздушные силы белых мужчин не принимают на службу с августа прошлого года, для того, чтобы там сохранялось непонятное их равенство — рас, полов, не знаю уж чего. И еще одна новость на ту же тему. Европейский суд по правам человека обязал киевский режим де-юре признать однополые браки, поэтому никаких сомнений в том, что русские сегодня сражаются с теми самыми, о ком вы подумали, это не эвфемизм, это так и есть.