Эксклюзив 14 января 2024, 21:31 Бабушки вяжут. Как люди с большим сердцем помогают участникам СВО Корреспондент «360» Кононова: бабушки вяжут теплые носки участникам СВО Телеканал «360»

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Россияне продолжают оказывать помощь бойцам в зоне специальной операции, которая особенно необходима в холода. О людях с большим сердцем рассказала корреспондент «360» Елена Кононова.

Далее — прямая речь.

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Переписываемся со знакомым, который служит в зоне СВО. Рассказываю, что у нас мороз. Он говорит, что у них тоже не тропики. Присылает видео. Вот он в расположении, там же аккуратно натянута веревка. На ней сушатся шерстяные носки — цветастые, большие.

«Это откуда у вас такие?»

«Гуманитарщики привезли. Бабушки вяжут. Зимой вообще красота. Жалко только стирать особо времени нет. Когда уж совсем грязные — новую пару достаем».

РИА «Новости»

Кадр из детства

Я смотрю на эти носки, яркие пятна посреди грязно-зеленых спальников, болотного цвета курток, и в голове кадр из детства.

Двоюродный мой брат Сашка ушел по призыву в 96-м. Тогда служили два года. Мать его умерла от рака, и все заботы о нем взяла на себя моя бабушка. Я тогда тоже жила с ней и вместе мы собирали брату посылки. Служил он далеко от дома, в краях с высокой влажностью и резкими передами температур. Намотку портянок освоил не сразу, натирал мозоли и просил выслать ему носки.

Писал в письмах, что зябнет и, кажется, никогда не согреется больше. Бабушка вязала ему. Нитки были дороги, поэтому развязывали старые свитера. Носки получались из разной пряжи. Спицы с набранными петлями то лежали в кресле у телевизора, то на подоконнике.

Бабушка моя работала крановщицей на металлургическом комбинате, рукоделие до этого не жаловала, поэтому вязание давалось ей с трудом.

Изнаночная — лицевая, изнаночная — лицевая… Связанные носки надо было постирать и высушить. Для них натягивали дополнительную веревку в комнате и там они сушились, ждали своего часа, чтобы свернуться в клубок в очередной посылке.

РИА «Новости»

А однажды бабушка поехала к Сашке. Это была организованная поездка — к другим призывникам поехали матери, а к брату — бабушка. Мне кажется, забота о нем шлифовала ее горе по ушедшей дочери, горе, которое не изжить, не пережить.

Обратно она привезла носки с протертой пыткой. Мы с ней натягивали их на «лампочку Ильича» и штопали другими нитками, чтобы снова отправить в часть.

Важные посылки

Спустя много лет, уже будучи совсем взрослой, я спрашивала у Сашки про армию. Я думала, он будет рассказывать мне про танки. А он вспоминал эти неказистые вязаные носки. И о том, как важно ему было получать эти посылки.

Сейчас по всей России вяжут, записывают мастер-классы, советуют правильные нитки, отправляют на фронт.

Можно ли купить носки в магазине, целый мешок? Можно.

Но этих, связанных руками людей с большим сердцем, ничем и никогда не заменить.