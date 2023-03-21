Эксклюзив 21 марта 2023, 15:03 Атаки БПЛА на Крым — отвлекающий маневр или начало контрнаступления ВСУ? Военный журналист Борзенко: ВСУ ждут прихода природной весны для начала контрнаступления Олег Крючков / Telegram

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В Крыму участились случаи прилетов беспилотников. Военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» заявил, что такая тактика ВСУ может быть одной из предпосылок начала контрнаступления в зоне спецоперации.

Далее — прямая речь.

Крым — главная болевая точка для Украины. Поэтому учащаются обстрелы этого региона с помощью дронов.

Также стоит отметить, что программу по защите полуострова запустили сразу после присоединения региона, еще до старта спецоперации.

В самой Украине начинается противостояние роботов. Запускаемые ВСУ дроны теперь производятся на территории противника, и эти БПЛА становятся все мощнее. Их беспилотники летают на все более удаленные расстояния. Но задача номер один для Украины — это Крым.

Все ожидают украинского наступления. Оно начнется не раньше начала апреля. ВСУ ждут весны и зелени. Сейчас все оголено, все просматривается со всех сторон. Под ногами и колесами — черноземная грязь, которая не позволяет вообще никакой технике перемещаться вне дорог. Хваленые Leopard по такому месиву не пройдут из-за своего веса под 60 тонн.

До сих пор не известны направления, по которым ВСУ планируют наступать. По одной из версий, украинская армия хочет перерезать линию обороны союзных сил около Мелитополя. Последние события показывают, что реализацию этого плана нельзя исключать.

Также ВСУ могут пойти в наступление около Артемовска. Не зря руководство ЧВК «Вагнер» призывает к слаженности союзных сил в этой зоне. В ином случае подразделения ВС России и их соратников рискуют попасть в окружение.

Нынешняя протяженность фронта — линии соприкосновения с противником — достигает 816 километров. Где начнется контрнаступление ВСУ, достаточно сложно сказать. Однако союзные силы всеми способами оттягивают этот маневр со стороны украинской армии.

Стоит отметить и большое количество мест в зоне спецоперации, где идут активные бои. Это распыляет силы противостоящих сторон.