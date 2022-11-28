Эксклюзив 28 ноября 2022, 21:20 Артемовску предрекли роль переломной точки в ходе спецоперации Военный журналист Борзенко назвал взятие Артемовска переломным моментом в спецоперации РИА «Новости»

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ВС России побеждают в зоне боестолкновений с ВСУ. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в интервью «360» отметил, что до перехода преимущества на сторону союзных сил остался один шаг — взятие Артемовска.

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Сегодня ВКС России с помощью высокоточного оружия поразили сосредоточение живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в Днепропетровской области. Особенность этого удара — в моменте его нанесения.

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Ювелирная точность

Ракеты прилетели, когда ВСУ перекидывали технику на другой участок. Удар пришелся как раз по погрузке этой техники на железнодорожный транспорт.

Таким образом ВС России пресекли переброску сил противника.

Скорее всего, на точность этого удара повлияли данные разведки. Эту информацию могут получать как с земли, так и с помощью дронов и от Космических сил России.

РИА «Новости»

При этом нельзя забывать о текущих климатических условиях в зоне соприкосновения с ВСУ. Они ужасны. Это длительные и густые утренние туманы, довольно сильные дожди. Это мешает работе снайперов и стрелковых подразделений.

Погодное затишье

Кроме того, под ногами военнослужащих — месиво из грязи. Если солдаты идут по полю, то у них по несколько килограммов земли на их башмаках. Это тоже не способствует ведению боевых действий.

Поэтому сейчас мы не видим серьезных прорывов со стороны союзных сил.

ЧВК «Вагнер» штурмуют Артемовск. Им помогают подразделения союзных сил: ополчения из ДНР и российской части Запорожской области. Постепенно, метр за метром, они «вгрызаются» в город.

Это очень кровопролитные, серьезные бои городского типа.

Если союзные силы возьмут Артемовск под контроль, то тогда им удастся разрезать линию оборону ВСУ по Донецкой дуге.

После взятия Артемовска у союзных сил будет превосходство в дальнейшем развитии ситуации.

Рубежи прорыва

Изучив карту Украины и текущую ситуацию в зоне соприкосновения ВС России и ВСУ, можно различить несколько рубежей линии обороны. Во-первых, это Донбасская дуга. За ней — сотни километров степей. Они раскисли до состояния, что по ним невозможно перемещаться. Кроме того, в этих степях можно уничтожить авиации любые войска противника. Там нет никаких прикрытий, все как на ладони.

Вторая линия обороны — Запорожье. Там большое количество сталелитейных заводов. С ними будет непросто: уровень сложности не ниже, чем у Азовстали. На этих заводах также есть подземные ходы и бомбоубежища.

За ними — Киев и Львов. Но если говорить, что прорыв может идти не в эту сторону, то тогда не исключен вариант просто окружения с внутренней территории Херсона. Оттуда — прямая дорога на Николаев и Одессу. Их также будут освобождать.

Но в какую сторону будет развиваться спецоперация России в зоне боестолкновений с ВСУ, знает только глава кампании Сергей Суровикин. Именно он — хранитель этой большой военной тайны.

По многим показателям ВС России выигрывают на данный момент. Даже несмотря на отсутствие ярких прорывных действий.

Союзные силы держат всю линию обороны и перемалывают украинскую армию. И это не только по данным ВС России и военных ведомств страны. Такая же информация есть у западных разведок, которые следят за развитием ситуации.

Союзные силы уничтожили половину украинской армии. Сейчас Запад обучает новые подразделения ВСУ. Но есть загвоздка: некого брать. Люди призывного возраста либо погибли, либо уехали. Остались либо люди с физическими дефектами, либо старики.