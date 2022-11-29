29 ноября 2022, 17:04
Артемовск стал ключевой точкой сражений российских военных и ВСУ
Военный эксперт Матвийчук спрогнозировал поражение ВСУ в боях за Артемовск
Российские силы ведут успешное наступление на Артемовск, пока ВСУ терпят там большие потери. Если противника удастся отодвинуть из этого района, можно будет обеспечить безопасность для Донецка. Следующая цель — освобождение Краматорска. Об этом в разговоре с «360» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Реклама
Далее — прямая речь.
Артемовск (Бахмут) — сейчас ключевая точка, где наши солдаты ведут наступление, причем очень успешно. Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ситуация плохая, необходимо укреплять оборону, перебрасывать подкрепление.
С Херсона туда переброшены войска. Это говорит о том, что противник действительно несет большие потери, устойчивость обороны нарушается. Мы на окраинах Бахмута, входим в эту зону.
Артемовск был огневой позицией, откуда артиллерия вела обстрелы Донецка и пригорода. Сейчас мы их отодвигаем. Необходимо подвинуть войска противника, чтобы они не могли достать Донецк и дали людям спокойно жить. Это еще не катастрофа, но уже преддверие катастрофы всего донецкого оборонительного района.
Направления, где ситуация остается сложной
У нас напряженная ситуация на Купянском направлении, где противник постоянно атакует и старается продвинуться. На Запорожское направление перебросили большие силы, которые освободили Херсон.
Есть такая информация, что в планах ВСУ — атаковать Запорожскую АЭС, Каховскую АЭС, Новую Каховку. Сколько раз они пытались, пока ничего не получается, наши великолепно отражают наступление
В последнее время мы стали успешно использовать огневые свойства своей артиллерии, применяя новейшие разработки корректировки огня. Некоторые радиолокационные станции, которые задействовали ПВО, начали применять в артиллерии. Она позволяет нам в масштабе реального времени поражать артиллерию противника.
На Херсонском направлении противник немного успокоился, активных действий не ведет. А в центр оборонительного порядка, я имею в виду донецкий оборонительный район, мы наступаем в направлении на Краматорск. Если будем вести боевые действия так, как в Артемовске, думаю, скоро выйдем к Краматорску.
Военные
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама