Эксклюзив 29 ноября 2022, 17:04 Артемовск стал ключевой точкой сражений российских военных и ВСУ Военный эксперт Матвийчук спрогнозировал поражение ВСУ в боях за Артемовск РИА «Новости»

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Российские силы ведут успешное наступление на Артемовск, пока ВСУ терпят там большие потери. Если противника удастся отодвинуть из этого района, можно будет обеспечить безопасность для Донецка. Следующая цель — освобождение Краматорска. Об этом в разговоре с «360» заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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Далее — прямая речь.

Артемовск (Бахмут) — сейчас ключевая точка, где наши солдаты ведут наступление, причем очень успешно. Вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ситуация плохая, необходимо укреплять оборону, перебрасывать подкрепление.

С Херсона туда переброшены войска. Это говорит о том, что противник действительно несет большие потери, устойчивость обороны нарушается. Мы на окраинах Бахмута, входим в эту зону.

Пресс-служба Минобороны

Артемовск был огневой позицией, откуда артиллерия вела обстрелы Донецка и пригорода. Сейчас мы их отодвигаем. Необходимо подвинуть войска противника, чтобы они не могли достать Донецк и дали людям спокойно жить. Это еще не катастрофа, но уже преддверие катастрофы всего донецкого оборонительного района.

Направления, где ситуация остается сложной

У нас напряженная ситуация на Купянском направлении, где противник постоянно атакует и старается продвинуться. На Запорожское направление перебросили большие силы, которые освободили Херсон.

Есть такая информация, что в планах ВСУ — атаковать Запорожскую АЭС, Каховскую АЭС, Новую Каховку. Сколько раз они пытались, пока ничего не получается, наши великолепно отражают наступление

В последнее время мы стали успешно использовать огневые свойства своей артиллерии, применяя новейшие разработки корректировки огня. Некоторые радиолокационные станции, которые задействовали ПВО, начали применять в артиллерии. Она позволяет нам в масштабе реального времени поражать артиллерию противника.

РИА «Новости»

На Херсонском направлении противник немного успокоился, активных действий не ведет. А в центр оборонительного порядка, я имею в виду донецкий оборонительный район, мы наступаем в направлении на Краматорск. Если будем вести боевые действия так, как в Артемовске, думаю, скоро выйдем к Краматорску.