Эксклюзив 16 февраля 2023, 21:41 Артемовск — плацдарм для полного освобождения ДНР. Поставки Запада не помогут Украине Полковник Литовкин: в случае поставок истребителей ВСУ неоткуда будет поднимать их в небо РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ожесточенные бои за каждую улицу и дом идут в Угледаре. Освобождение Артемовска необходимо, чтобы под контроль российских военных перешли оставшиеся города Донецкой Народной Республики. Открытым пока остается вопрос форсирования Днепра. Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин специально для «360» разобрал основные моменты нового брифинга Минобороны России.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Серьезная операция

На Днепре мы уже стоим давным-давно — на берегу Каховского водохранилища. <…> Так что в районе Запорожской АЭС и Херсона мы тоже на днепровском берегу. Вопрос в том, нужно форсировать реку или нет. Ставит ли такую задачу перед вооруженными силами Верховный главнокомандующий или не ставит?

Конечно, если задача по форсированию Днепра будет, то это можно делать разными способами: высадить воздушный десант в тыл противника и снять его с берегов Днепра — например, с правого. Уничтожить его там.

Можно форсировать [Днепр] ночью на инженерных и подручных средствах — например, на плотах, на лодках и так далее. Но опять же вопрос упирается в то, нужно ли нам это.

Форсирование Днепра — серьезная операция, потому что она может проходить под огнем и много людей могут погибнуть.

Викимедиа

С другой стороны, если мы форсируем Днепр, как переправлять через реку продукты, боеприпасы для тех, кто находится на правом берегу?

Если вспомните, [российские военные] ушли из Херсона только потому, что признали — снабжение нашей группировки на правом берегу Днепра будет затруднено и связано с большими рисками.

Поживем — увидим. Поставит ли такую задачу перед нашими войсками Верховный главнокомандующий, или мы пока будем довольствоваться тем, что освободили, и продвигаться шаг за шагом по другим направлениям. Например, по Купянскому, Краснолиманскому, освобождать полностью территорию Донецкой Народной Республики.

Все зависит от того, где и как мы будем форсировать Днепр и будем ли, от сопротивления противника, какие будут силы применены и так далее.

Боец группы «Вагнер» в Артемовске в ДНР / РИА «Новости»

Сражение за каждый дом

Сейчас идет большое сражение в Угледаре. Очень серьезное — за каждую улицу, за каждую площадь, за каждый дом.

Надо освобождать Угледар, надо освобождать полностью Артемовск, чтобы была возможность перерезать все пути подвоза боеприпасов для бандеровских войск. Ну и чтобы открылась дорога для наступления на еще не освобожденные города ДНР, в том числе Кременчуг.

Освобождение Угледара уже идет. Я уже сказал, что там серьезные городские бои — сражаются войска частной военной компании «Вагнер». Им нужно подкрепление, как сказал руководитель этих войск Евгений Пригожин. Он ждет того, когда наша армия его поддержит. Как организовать взаимодействие между «Вагнером» и нашими вооруженными силами — это задача Генерального штаба.

ВСУ сохраняют мощь за счет Запада

ВСУ — это мощные вооруженные силы. У них есть поддержка Запада, наемников. Более 30 тысяч наемников воюют на стороне украинской армии. Им поступает современная боевая техника.

Правда, в последнее время логистика поставок западной военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов несколько затруднена. Но, тем не менее, это все происходит.

Прошел очередной «Рамштайн» в Брюсселе, где приняли решение о поставках на Украину тяжелой боевой техники в виде танков. И даже заговорили о том, что в перспективе могут поставлять авиацию.

Пока неясно, куда именно авиацию поставлять на Украину: аэродромов нет, оборудования соответствующего — тоже. Не исключено, что ее расположат в Польше или Румынии. И оттуда летчики смогут взлетать и проводить операцию на территории нынешней Украины или того, что от нее останется после каких-то наших действий.