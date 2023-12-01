Спецоперация 01 декабря 2023, 16:06 Антирепутационное решение. Зеленский боится подписывать указ о новом призыве Политолог Маркелов: Зеленский пытается избежать удара по рейтингу Global Look Press

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Президент Украины не хочет принимать закон об ужесточении мобилизации. Ведь это сильно ударит по его рейтингу: украинцы логично считают, что люди важнее квадратных метров территории. А главное — непонятно, чем кормить, во что одевать и чем вооружать новобранцев, ведь Запад почти полностью прикрутил кран военной помощи.

ВСУ посчитали потенциальных призывников

Украинская армия столкнулась с острой нехваткой военнослужащих: добровольцы не спешат пополнять ряды ВСУ. Считается, что очередной призыв может дать около 140 тысяч солдат. Но президент Украины Владимир Зеленский с июня этого года не подписывает соответствующий указ, несмотря на давление военных, сообщил Bloomberg.

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Новый проект призыва, который полностью поддержала Верховная рада, предусматривал понижение возраста для мужчин без военного опыта: вместо 27 лет теперь достаточно дожить до 25, чтобы оказаться в зоне боевых действий. При этом нынешний солдат украинской армии в среднем уже отметил свое 40-летие.

По мнению идеалистов, Зеленский отказывается подписать закон лишь потому, что хочет видеть «четкий план, чего армия стремится достичь с помощью призыва, как будут распределяться новобранцы и как провести ротацию для тех, кто был на поле боя 21 месяц». Реалисты уверены, что президент просто боится протестов.

Украина изобретает новые варианты мобилизации

Между тем парламентарии Украины из кожи вон лезут, чтобы набрать новых солдат. Есть идея обязать ставить на воинский учет украинцев, осужденных за совершение уголовного правонарушения, а также тех, кто до получения украинского гражданства прошел военную службу в других странах, писал Telegram-канал «Политика страны».

Депутаты также хотят лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, в свою очередь, предлагал использовать для мобилизации реестр избирателей.

Военный обвинил украинские вузы, что они «набирают студентов на непонятные факультеты». Еще один упрек Тимочко адресовал украинским торговым центрам: они якобы принимают много людей на мизерные ставки грузчиков, которые дают бронь от призыва. Все это способствует уклонению от мобилизации.

Простые украинцы такие инициативы не поддерживают. Доктор-педиатр Евгений Комаровский призвал власти Украины определиться, что главнее для государства: люди или квадратные метры? Врач отметил, что от украинцев постоянно требуют «отдать долг», но не уточняют, где же они так сильно задолжали.

Зеленский избегает удара по рейтингу

Политический советник Сергей Маркелов пояснил «360», что подписать закон о новых условиях призыва Зеленский может в любой момент. Однако проблема в том, что делать дальше — ведь экономического обеспечения этих новобранцев нет.

Кто их будет учить? Учебных центров не хватает от слова «совсем». За границей они никому не нужны. Экономика Украины дефицитная, так что даже элементарное обмундирование, тем более зимнее, будет либо на чужие деньги, либо из чужих заграничных подарков. Сергей Маркелов

Доставлять мобилизованных на поле боя — транспорта нет. Воевать нечем, дефицит оружия. К тому же военным нужно платить, отметил политолог. Поэтому очередной набор солдат — последняя фаза, для начала нужно решить все перечисленные проблемы украинской армии.

«Зеленский хорошо осознает, что, выпустив такой указ, он примет антирепутационное решение. Ведь эти же солдаты тут же начнут писать своим семьям и в Сети: „Я как в кроссовках вышел из дому, так в них и иду на зимнее сражение!“ Конечно, это удар по рейтингу президента», — объяснил Маркелов.

Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Дорога ВСУ к отступлению

Зеленский при этом хорошо понимает, что лишняя «массовка» в театре военных действий на поле боя не повредит, уточнил политолог. Президент Украины давно рассуждает в рамках сценариев своей же пропаганды. Да и украинские военные тоже не откажутся от лишнего пушечного мяса, которое попадет под град российских снарядов.

Однако в результате Украина получит еще сотни тысяч трупов и дефицит мужского населения в стране. К тому же нормальных командиров уже осталось не более 5%. В силу огромного дефицита во всех направлениях ВСУ не способны реализовывать те мечты сладкие своего президента, которые были у него в 2022 году: возвращение границ 1991 года и Крыма. Сергей Маркелов

По словам собеседника «360», сегодня для украинских сил не возможны ни нападение, ни возвращение прежних границ. Остается лишь два сценария военных действий, за которые Зеленский пока цепляется. Во-первых, можно держать оборону, пытаясь сдержать наступление войск России, но, судя по боям вокруг Авдеевки, это плохо удается.

«Второй вариант — потихонечку чередовать удержание с отступлением в сторону Киева, что, собственно, сейчас ВСУ и делают. К тому же источники в США говорят, что в январе, феврале и марте 2024 года украинская армия от Запада ничего не получит», — подытожил собеседник «360».