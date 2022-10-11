Поставки ПВО США Киеву не помогут Украине | 360°

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Viber Западные ПВО не помогут Украине. Поставки военных систем станут знаком моральной поддержки Военный эксперт Хатылев: сколько бы Запад ни выделял ПВО Украине, роли это не сыграет РИА «Новости»

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Поставки западных систем противовоздушнной обороны (ПВО) не помогут Украине, а лишь сделают конфликт для нее более болезненным. В этом уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С ними согласились военные эксперты. В беседе с «360» подчеркнули, что Запад пытается морально поддержать Украину. Но ход боевых действий это никак не изменит.

Поставки американских ПВО Украине

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки американских систем ПВО Украине сделают конфликт более длительным и болезненным для самой украинской стороны. Тем временем это не изменит целей России.

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«Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — подчеркнул Песков.

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Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой пообещал, что американцы продолжат поддерживать Киев всем необходимым, в том числе речь шла о передовых системах ПВО.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби объявил, что сейчас идет работа о поставках на Украину два из восьми комплексов ПВО NASAMS. Точных дат поставок представитель администрации президента США не назвал, но подчеркнул, что он передача должна пройти быстро.

Кроме США поставки ПВО начала Германия. Во всяком случае, так со ссылкой на свои источники сообщила газета Spiegel. Собесединики журналистов заявили, что Бундестаг передал Украине первый комплекс ПВО IRIS-T.

По словам собеседников издания, военную технику перевезли через польско-украинскую границу. Всего Германия передаст ВСУ четыре таких боевых машины.

Моральная поддержка Украины

Президент США может попросту не ориентироваться в теме, которую по должности вынужден был обсуждать с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом «360» рассказал полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Какие такие системы ПВО? Patriot? У них же другого ничего нет. <…> Не знаю, что написали там господину Байдену. <…> Думаю, дежурные слова, как у многих политиков: „Мы вас не бросим“. И так далее», — пояснил он.

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск, специалист ПВО Сергей Хатылев также отметил, что на данный момент самая передовая система ПВО для США — это Patriot. Она борется и с крылатыми ракетами, и с воздушными целями, баллистическими в том числе.

«Но на сегодня, в сравнении с нашими комплексами С-300 и С-400, комплекс Patriot PAC-3 является не самой, так сказать, превосходящей нашу аппаратуру техникой. Ни по дальности, ни по эффективности, ни по помехозащищенности этот комплекс не сравниться ни с С-400, ни тем более с С-500, который уже принят на вооружение. И первый полк уже приступил к развертыванию», — пояснил Хатылев.

Более того, по его словам, сам комплекс ничего из себя не представляет. Нужна эшелонированная многоуровневая система ПВО. Это много комплексов разного принципа действия. К ним нужны системы управления, разведки, а также реальная информация со спутников.

«Эта задача системная, по количеству мероприятий, по качеству она похоже на задачу по созданию атомной бомбы. <…> Чтобы создать систему ПВО Украины, хотя бы наиболее важных стратегических, административно-политических, промышленных объектах, нужно около 300 ЗРК, равнозначных комплексу C-300 ПМУ», — отметил Хатылев.

Поэтому, подчеркнул он, сколько бы Запад ни выделял сейчас ПВО Украине, никакой роли в борьбе с Россией они не сыграют.

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