Спецоперация 02 февраля 2023, 15:41 (обновлено: 02 февраля 2023, 17:00) «Моцарт» испугался «Вагнера». Американские наемники бегут с пустыми карманами Политолог Михайлов заявил, что западные наемники бегут с Украины Telegram

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Американская частная военная компания «Моцарт» покидает Украину. У наемников кончились деньги — спонсоры США устали от украинского конфликта, а ВСУ тоже не торопятся оплатить услуги зарубежных бойцов. К тому же янки не скрывают, что испугались стать целью для «вагнеровцев», в противовес которым их и создавали.

«Моцарт» покинул Украину

ЧВК «Моцарт» завершила свою миссию на Украине. Об этом объявил ее глава — ветеран войн в Сомали, Ираке и Афганистане, полковник морской пехоты США в отставке Эндрю Милберн.

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По информации СМИ, к уходу американской частной военной компании привели междоусобица внутри коллектива, пьянство и не слишком достойное поведение бойцов: они были завсегдатаями киевских стриптиз-клубов и баров.

Плюс у «Моцарта» возникли серьезные разногласия с украинскими властями и нешуточные финансовые трудности. Поначалу зарубежные спонсоры охотно перечисляли деньги этой ЧВК — более миллиона долларов. Однако в последнее время субсидии прекратились.

Недолгая песня «Моцарта»

«Моцарт» появился в 2022 году как ответ российской ЧВК «Вагнер»: американцам показалось смешным назваться именем австрийского композитора в противовес немецкому. Причем компанию зарегистрировали как благотворительную организацию.

ЧВК активно набирала ветеранов боевых действий и собирала не облагаемые налогом пожертвования. При этом отставной полковник-морпех Милберн утверждал, что его люди не принимают непосредственного участия в боевых действиях и ходят безоружными.

Добравшись до Украины, американские ветераны занялись обучением солдат и офицеров ВСУ, в том числе на передовой. Также, по словам Милберна, они эвакуировали и спасали гражданское население, раздавали гуманитарную помощь, помогали раненым.

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Идиллическую картинку нарушил глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин. В ноябре 2022 года он заявил, что бойцы «Моцарта» приняли командование украинской бригадой, тем самым став наемниками, а значит, законными целями.

Американцы всерьез испугались и попробовали получить помощь от украинской разведки и военных. Разумеется, вызволять тех, от кого ждали спасения, никто не торопился. Спонсоры давали деньги все реже, так что в декабре 2022 года Милберн заявил о нехватке средств.

Руководитель «Моцарта» не раз подчеркивал, что мало платит сотрудникам: солдаты ВСУ, которых они обучали, получали куда больше. Ежемесячные расходы ЧВК составляли около 170 тысяч долларов, а недельный бюджет эвакуационных групп — примерно две тысячи, сообщил Newsweek.

В январе 2023 года некий киевский бизнесмен Энди Бейн, также бывший морской пехотинец, подал иск к Милберну, обвинив его в финансовых махинациях, сексуальных домогательствах, краже со взломом, попытке взяточничества и угрозах расправы, писал The Intercept.

Через суд штата Вайоминг Бейн потребовал исключить Милберна из ЧВК и обязать его возместить ущерб в размере более 50 тысяч долларов, так как киевский бизнесмен — мажоритарный акционер «Моцарта».

Милберн уже успел, грязно ругаясь, заявить, что Украина — коррумпированное, сумасшедшее общество, которым управляют еще более сумасшедшие люди. Бывший морпех также признал, что вэсэушники зверствуют и убивают сдавшихся противников.

Американцы занимались грабежом

Ранее многие говорили, что ЧВК «Моцарт» создали в противовес «вагнеровцам», подтвердил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с «360». Американцев расхваливали как суперспособное подразделение.

«Потом в информационном пространстве появилось много негативных публикаций о действиях сотрудников „Моцарта“ на тех или иных направлениях. Они занимались грабежами и насилием», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что хотя большая часть подобных подразделений старается прикинуться гуманитарной миссией, все они приходят воевать — убивать русских. И те отвечают: наемники — первые цели на поле боя. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» — это правило не отменяли.

Деньги вместо идеологии

Моральное состояние членов частной военной компании вскоре начало вызывать сомнения у их спонсоров как на Западе, так и в других странах, что тут же сказалось на дотациях «Моцарта», добавил Михайлов.

Деньги, которые Украине выделяли на подобные подразделения, разворовываются. Бюджеты зарубежных спонсоров оседали в карманах украинского руководства и чиновников. И Запад сейчас требует объяснить, куда делись миллиарды долларов.

Собранный ранее «Моцартом» миллион долларов пожертвований — небольшая сумма для ЧВК, отметил собеседник «360». Видимо, ее не стали тратить на гуманитарную помощь, а просто присвоили. Тем не менее скоро деньги кончились, а новые поступать перестали.

Учитывая, что внутри «Моцарта» были еще междоусобицы, командование решило прекратить деятельность компании. Иначе могло дойти до расстрелов руководителей отрядов, подразделений в самой ЧВК. Ведь там собрались наемники и убийцы, люди без чести и совести. Евгений Михайлов

Когда появилась информация, что «Моцарт», который будто бы занимался лишь гуманитарной помощью и подготовкой украинцев, участвует в боях, некоторые бойцы ЧВК стали часто отправляться в США в гробах.

«Думаю, после этого немотивированные идеологически подразделения, которые работают только за деньги и думали лишь поживиться на Украине за счет ограбления населения и убийства русских, решили просто свернуть свою деятельность», — предположил политолог.

Наемники бегут с Украины

Михайлов отметил, что проблемы «Моцарта» — не правило для всех частных военных компаний. Тому пример — «Вагнер». Ее бойцы отстаивают честь нации и интересы страны.

На Западе подобные организации в основном чисто наемнические подразделения, которые выполняют те или иные задачи, в зависимости от степени вливания в них денег. Или же пытаются показать, что выполняют, как «Моцарт» на Украине. Евгений Михайлов

Не получив тех денег, на которые рассчитывали, американцы тут же прекратили свою деятельность. Немаловажно и то, что западные хозяева устают от Украины и финансирования отрядов, находящихся там.

«Деньги, которые идут на подобные отряды, бесконтрольны. Сейчас мы видим, что большая часть помощи Украине разворовывается. Думаю, и другие подразделения иностранных ЧВК, которые там присутствуют, потихонечку начнут уходить», — допустил политолог.

Он напомнил, что американские, польские, грузинские, хорватские наемники и «солдаты удачи» из других стран не хотят умирать на Украине. К тому же они часто конфликтуют с ВСУ, даже устраивают перестрелки.

Чем быстрее и больше врагов мы перемелем на линии соприкосновения, тем меньше желания будет у западных наемников за любые деньги идти на Украину. Евгений Михайлов

После «Моцарта» Украину начнут покидать и другие, менее распиаренные западные ЧВК, добавил политолог. Скорее всего, задержатся только поляки, которых, вероятно, финансирует их правительство, ведь Польша претендует на часть украинских территорий.

«В любом случае настает переломный период в украинском противостоянии. Россия полностью взяла инициативу на себя, и, видя это, все иностранные наемники делают для себя определенные выводы», — резюмировал Михайлов.