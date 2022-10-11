Эксклюзив 11 октября 2022, 16:33 (обновлено: 11 октября 2022, 18:00) Поделиться Telegram

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Viber Удары по Украине — это акт возмездия Военный эксперт Матвейчук: нужн разрушать железнодорожные узлы на Украине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил о массированном ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины. Специальная военная операция перешла на новый этап, а многочисленные ракетные обстрелы стали актом возмездия. Такое мнение в разговоре с «360» высказал военный эксперт Анатолий Матвейчук.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Владимир Путин заявил на заседании Совбеза, что против России был совершен теракт. Он акцентировал, что его совершала Украина, как террористическое государство. А значит, вся украинская инфраструктура способна к проведению терактов против России и мы имеем право любую точку считать террористической базой.

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РИА «Новости»

Демонстрация мощи российской армии

Вчера мы показали свои способности. Хотелось бы, чтобы это было систематически.

Вполне возможно, что 10 октября был акт возмездия за теракт, который они совершили. Была продемонстрирована вся мощь российской армии.

Если Украина еще раз попробует перенести боевые действия на российскую территорию, я имею в виду Курскую, Белгородскую и Брянскую области, то эти удары примут систематический характер.

По мере формирования нашей группировки на Харьковском и Запорожском направлении подобные удары будут использовать чаще.

РИА «Новости»

Предотвратить поставки новых партий вооружений

Чтобы предотвратить поставки новых партий вооружений, надо разрушать железнодорожные узлы, подстанции, нарушать график движения поездов. Для этого достаточно обесточить железные дороги Украины. Мы можем полностью уничтожить пути для западной военной помощи. И тем самым обеспечим свое превосходство и в технике, и в вооружении.

Есть очень мощные железнодорожные узлы типа уничтоженного Шепетовского в Хмельницкой области, который обеспечивал переброску войск во всех направлениях. Такая инфраструктура должна быть полностью блокирована.

В ближайшее время на фронте готовится активизация боевых действий. Думаю, через неделю мы будем ее свидетелями.

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