Могут ли мобилизовать россиян, которые прошли альтернативную гражданскую службу | 360°

Спецоперация 06 октября 2022, 19:14 Поделиться Telegram

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Viber Главное — распределение. Прошедшие альтернативную гражданскую службу могут попасть под частичную мобилизацию Адвокат Розенблат: прошедшие альтернативную службу подпадают под частичную мобилизацию РИА «Новости» / Алексей Куденко

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Мужчины призывного возраста в России могут попросить заменить прохождение военной службы альтернативной гражданской. Однако на тех, кто получил повестку во время частичной мобилизации, это не распространяется, уверены юристы.

Что такое АГС?

Альтернативная гражданская служба (АГС) — трудовая деятельность в интересах общества и государства, которой может заниматься человек призывного возраста, не имеющий возможности служить в армии. Такого гражданина направляют работать на государственное предприятие.

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Срок АГС — от 18 до 21 месяца. В этот период нельзя расторгать трудовой договор или устраиваться на подработки.

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Основаниями для прохождения альтернативной гражданской службы могут стать убеждения либо вероисповедание, которым противоречит исполнение воинской обязанности. Также право на АГС имеют представители малочисленных народов Севера: их направляют на предприятие традиционных промыслов.

АГС и мобилизация

Как объяснил «360» адвокат московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Евгений Розенблат, статья о замене военной службы по призыву на АГС есть в Конституции России. Но мобилизация имеет особое правовое регулирование.

«Ответа на вопрос о замене мобилизации альтернативной гражданской службой действующее законодательство не содержит», — сказал он.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников добавил, что решение о мобилизации тех, кто прошел альтернативную гражданскую службу, принимает министерство обороны.

На горячей линии 122 ответили, что при мобилизации альтернативная гражданская служба не предусмотрена.

РИА «Новости» / Анна Садовникова

Уже прошедший АГС россиянин тоже может попасть под частичную мобилизацию, поскольку по окончании АГС его зачисляют в запас и выдают военный билет с соответствующей отметкой. Такой документ приравнен к военному билету отслужившего в армии.

Тем не менее, по мнению Рознеблата, после получения повестки человек может написать в военкомате заявление о том, что хочет «пройти мобилизацию путем замены на альтернативную гражданскую службу». Удовлетворят ли такую просьбу — неизвестно.

Если к этому моменту никаких разъяснений не появляется, а закон это никак не регламентирует в части мобилизации, то в случае отказа такое решение можно попробовать обжаловать через суд. Но перспективы сложно оценить. <…> Формально, исходя из текущего регулирования, прошедшие АГС могут быть призваны на общих основаниях Евгений Розенблат

По мнению Ивана Мельникова, те, кто проходил альтернативную гражданскую службу, не смогут оспорить повестку по мобилизации, если иных оснований для отсрочки нет.

Важность распределения

В разговоре с «360» Мельников подчеркнул, что сейчас важно правильно распределять мобилизованных с учетом их военно-учетных специальностей или рода занятий. Во время альтернативной гражданской службы россиянин мог получить профессию либо работать в соответствии с имеющимся образованием.

«Есть огромное число людей, которые могли бы быть полезны армии, но не с автоматом в руках. <…> Если у человека серьезная профессия, которая может быть связана с какой-то военной деятельностью — допустим, ракетостроение, — он может быть хорошим специалистом для работы на ЭВМ, то есть программистом», — отметил правозащитник.

РИА «Новости» / Виктор Антонюктек

Особое внимание он призвал обратить на мобилизованных медиков. Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться со случаями, когда высококлассных врачей призывали на службу без учета их профессии. Однако даже попадая на службу по медицинской специальности, человек не всегда оказывается на своем месте, считает собеседник «360».

«Далеко не все медики в первое время при мобилизации были распределены по своим специальностям: очень хорошие врачи узкой специализации могли заниматься работой, которой должны заниматься санитары», — подчеркнул Мельников.

Одна из важнейших задач военных комиссаров, по мнению правозащитника, заключается в том, чтобы избегать таких ситуаций и внимательно подходить к распределению мобилизованных в соответствии с их навыками и возможностями.

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