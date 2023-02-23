Эксклюзив 23 февраля 2023, 20:12 Ад для ВСУ. Россия неумолимо продвигается вперед Военный эксперт Михайлов: украинская армия в зоне СВО лишилась поставок, еды и медпомощи Сайт президента Украины

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Благодаря слаженным действиям союзных сил, ВСУ все чаще несут огромные потери — и в личном составе, и в технике. Об этом свидетельствуют данные брифингов Минобороны России последних дней. В беседе с «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов предположил, что все это свидетельствует о скорых переменах в зоне спецоперации.

Далее — его прямая речь.

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Только за истекшие сутки ВСУ лишились семи крупных складов боеприпасов в Авдеевке и еще шести населенных пунктах. Уничтожение семи схронов оружия — огромная потеря для противника союзных сил. И это на фоне общей нехватки боеприпасов на балансе ВСУ.

Ряд источников с мест боестолкновений в зоне спецоперации сообщали, что на 100-120 выстрелов ВС России и союзных сил противник выдает максимум 10-14. Это подтверждает факт отсутствия источников поставки дополнительных партий боеприпасов к передовой со стороны украинской армии.

Текущий главный успех союзных сил — отсутствие прорывов ВСУ. Представители противника все время обещают наступление, но его не происходит.

Недалеко от Артемовска (украинское название города — Бахмут) союзные силы по-прежнему активно продвигаются. Это — как и недавнее уничтожение 200 единиц личного состава ВСУ добровольцами и представителями Псковской дивизии — говорит об общем успехе ВС России и их соратников на Донецком направлении. Однако говорить о сломе противника в этой зоне спецоперации преждевременно.

Адские условия

При этом западные эксперты вовсю орут, что Украине приходится очень тяжело. Также поддерживающие ВСУ аналитики и СМИ недавно рассказали, что восстановленные в Польше после повреждений в зоне спецоперации гаубицы вновь попали под удар со стороны ВС России. То есть эта техника сначала едва «выжила» после обстрела союзными силами. Ее отремонтировали, снова привезли на украинскую передовую и ВС России снова ее «грохнули».

Такой круговорот боеприпасов говорит об активном уничтожении техники на балансе ВСУ союзными силами.

Но техническая оснащенность — не единственная беда украинской армии. У живой силы противника нет нормального питания, медицинского обеспечения, да и в целом враг находится под постоянным огнем союзных сил.

Солдаты ВСУ сами называют жизнь на передовой адом. Судя по последним заявлениям российского Минобороны, такое существование затянется надолго. Ведь союзные силы отладили собственные поставки боеприпасов. И сторонникам России осталось немного подождать до окончательного перелома как минимум на Донецком направлении.

Близкий перелом

В зоне Красного Лимана также есть определенные успехи. Судя по последним брифингам российского Минобороны, союзные силы вовсю готовятся к возвращению ранее оставленных населенных пунктов. Среди них, конечно, и сам Лиман. Думаю, местные города и села вернутся под контроль союзных сил уже в обозримом будущем.

Несмотря на пессимизм некоторых экспертов — а он обоснован, — в ближайшее время я действительно ожидаю перелома ситуации. Он неминуем хотя бы даже в силу того, что именно к марту ожидаются первые поставки западных танков на баланс ВСУ. Союзным силам в самое ближайшее время нужно максимально закрепить успех. Среди таких мер — уничтожение западных поставок еще до поступления на передовую, чтобы эта техника не доехала до мест боестолкновений.