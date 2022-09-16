Россиян предупредили о подорожании зимних шин: как выбрать резину на зиму | 360°

Транспорт 16 сентября 2022, 21:56 Поделиться Telegram

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Viber Между шипами и «липучкой». Принципы выбора зимних шин Автоэксперт Иван Стайлов: неопытным водителям стоит ставить шипованные шины Источник фото: unsplash

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Похолодание заставляет автомобилистов задуматься о переходе с летней резины на зимнюю. При выборе стоит руководствоваться манерой вождения и качеством машины. Новичкам подойдут шипованные шины, которые позволяют уверенно чувствовать себя на заснеженной дороге. А опытные водители могут присмотреться к фрикционной резине.

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Автомобилисты в 2022 году могут столкнуться с новым ценником в шиномонтажных мастерских. По мнению автоэксперта, главного редактора автомобильного издания Quto Максима Ракитина, шипованные шины подорожают на 5-7%. Увеличение цены происходит каждый год и не зависит от экономической ситуации. Когда температура воздуха опускается ниже +5 градусов, то стоимость шин возрастает до максимальных значений.

Источник фото: unsplash

По словам Ракитина, на рынке может возникнуть дефицит некоторых видов шин, и из-за этого тоже вырастет стоимость. Пока что не ясно, смогут ли российские альтернативы зарубежным моделям удовлетворить покупательский спрос.

Перспектива дефицита и приближение сезонного подъема цен — это не повод для срочных покупок. Специалист уверен, что брать шины стоит тогда, когда это удобно.

Когда менять резину

Автоэксперт Иван Стайлов объяснил «360», что при выборе зимних шин стоит обратить внимание на манеру вождения и качество машины. «Переобуваться» стоит в первой декаде или середине октября. Специалист отметил, что это самое лучшее время для смены шин.

«К концу октября ночью минусовая температура и выпадает снег. Если автовладельцы не поменяли шины и выезжают на следующее утро на летней резине, то увеличивается их тормозной путь. А поскольку навыки вождения не у всех высокие, то возникают аварии и заносы вплоть до гибели автомобилиста», — заметил Стайлов.

Источник фото: unsplash

Нерадивые автомобилисты, обратил он внимание, создают опасные ситуации не только для других водителей, но и для пешеходов. Автоэксперт напомнил, что при дневной температуре +5 градусов стоит приехать в шиномонтажную мастерскую и менять резину.

Выбор зимних шин

Существует два типа зимних шин — шипованные и фрикционные без шипов, или «липучки». Последний тип делится на европейский вариант и скандинавский. По словам Стайлова, европейская резина без шипов предназначена для более мягкой зимы при небольших температурах и малом количестве снега. А скандинавская хорошо подходит для сурового климата. Стайлов уверен, что россиянам стоит использовать не шипованные скандинавские шины.

Фрикционные шины предпочтительнее для эксплуатации, когда тает снег. На заснеженной местности машина с ними становятся неуправляемой. По очищенной городской дороге лучше ездить с «липучкой».

Шипованные шины подойдут для новичков, поскольку они позволяют уверенно себя чувствовать на дороге, благодаря хорошему сцеплению. Главный плюс шипов — возможность выбраться из льда, а автомобилист на заснеженной дороге чувствует себя практически как на асфальте. Но у такой резины есть и минусы — при оттепели снижается качество управления и повышается уровень шума.

«Очень тяжело ездить, даже если у вас гидроусилитель руля. Такая резина очень плохо себя ведет на участках, где мало снега. Но если вы катаетесь за город, то шипованная резина однозначно нужна», — рассказал Стайлов.

Те же, кто хорошо чувствует машину, могут выбирать для себя любой вариант. Стайлов отметил, что в среднем зимние шины служат два-четыре сезона в зависимости от манеры вождения. По мнению автоэксперта, шипованная резина прослужит меньше фрикционной.

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