Транспорт 15 июня 2023, 15:21 Заседание Совета участников судоходства по Севморпути состоялось в рамках ПМЭФ-2023 Wirestock / Freepik

Читать 360tv в

Совет участников судоходства по Северному морскому пути провел четвертое заседание 14 июня. Встреча впервые прошла в Санкт-Петербурге в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Совет пригласил в Северную столицу губернатор города Александр Беглов. ПАО «Совкомфлот» приняло в своей штаб-квартире постоянных членов совета, приглашенных участников, а также руководителей и представителей ведущих организаций, которые занимаются хозяйственной деятельностью на Севморпути.

Реклама

Участники заседания обсудили строительство арктического грузового флота и атомных ледоколов проекта 22220. На встрече члены совета затронули запуск регулярных субсидируемых рейсов из Санкт-Петербурга на Дальний Восток. Кроме того, на собрании рассмотрели концепцию модели судоходства до 2035 года с учетом запланированного строительства грузового и ледокольного флота. Еще одной темой стала безопасность мореплавания в акватории Северного морского пути.

Председатель Совета участников судоходства по СМП и глава совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк отметил, что в текущих условиях повышается востребованность Севморпути как национального и международного транспортного коридора. У России есть необходимые для этого потенциал и ресурсы, в том числе технологии и колоссальный опыт, заверил Франк.

Не вызывает сомнения, что положительная динамика перевозок по Севморпути не только сохранится, но будет нарастать, что обусловлено логистическими потребностями крупных индустриальных проектов, которые уже успешно реализуются в российской Арктике. Сергей Франк председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Ключевой темой заседания стала роль смежных с судоходством отраслей экономики в развитии СМП, добавил глава совета директоров «Совкомфлота». В первую очередь речь идет о судостроении. По словам Франка, участники совета выступили за наращивание кооперации всех заинтересованных сторон: судостроителей, грузовладельцев, регуляторов, судоходных компаний.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев напомнил о стратегической сессии по развитию Северного морского пути, которая состоялась в правительстве 6 июня. Глава госкорпорации назвал эту встречу знаковым событием.

«Мы вышли единым фронтом — и ведомства, и госкомпании, и корпорации, и частный бизнес, представив возможности и проблемы для реализации задач по развитию Северного морского пути», — обратил внимание Лихачев.

Гендиректор Росатома поддержал повестку заседания совета, прошедшего в рамках ПМЭФ-2023. Руководитель госкорпорации призвал создать будущую модель использования Севморпути вместе с судовладельцами.

Грузовые потоки на северных территориях кратно возрастают, поэтому необходимо укладываться в сжатые рамки возможностей, добавил Лихачев. По его словам, нужно исходить из того, что к 2030 году будет 14 ледоколов.

Динамичное развитие СМП остро ставит вопрос о развитии арктического судостроения. В ближайшие годы нам потребуются, кроме ледоколов, десятки судов высокого арктического класса. Это танкеры, балкеры, суда снабжения, контейнеровозы, портофлот. Видим большую перспективу в создании атомного энергофлота. Алексей Лихачев генеральный директор госкорпорации «Росатом»

Ледокольного флота, задействованного сегодня в арктических проектах, достаточно, сообщил спецпредставитель Росатома по вопросам развития Арктики Владимир Панов. Западное направление Северного морского пути обеспечивают семь атомных и три неатомных ледокола, уточнил специальный представитель.

По словам Панова, чтобы обеспечить все проекты на СМП ледоколами, необходимо разрабатывать и согласовывать ледокольно-транспортную модель на стадии планирования арктического проекта. Такая модель должна учитывать период навигации, характеристики и количество грузовых судов, а также направление грузопотока и необходимое число ледоколов, пояснил спецпредставитель Росатома по вопросам развития Арктики.

«В начале следующего года компания „Новатэк“ и госкорпорация „Росатом“ начнут запуск регулярной круглогодичной навигации в восточной части Севморпути. Это историческое событие станет началом круглогодичной навигации по всей акватории Севморпути, однако это потребует смены локации атомного ледокольного флота — он уйдет в восточную часть», — подытожил Панов.