Транспорт 21 апреля 2023, 19:49 Заменить нечем? Япония может запретить поставки подержанных автомобилей в Россию, но от бумеранга не скрыться Автоэксперт Хайцеэр: России нечем заменить японские автомобили Автомобили на складе временного хранения Владивостокского морского торгового порта. / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Японские СМИ со ссылкой на местное правительство сообщили, что в ближайшем будущем власти могут принять решение об ограничении поставок подержанных автомобилей в Россию — если страны «Большой семерки» договорятся запретить экспорт практически всех товаров. «360» узнал, как это повлияет на отечественный рынок.

Серьезные последствия

На сегодня Япония в рамках антироссийских санкций запретила только продажу автомобилей стоимостью выше 6 000 000 йен (3 642 120 рублей по курсу Центробанка на 21 апреля).

Реклама

При ужесточении ограничений со стороны G7, по данным японских СМИ, Токио рассмотрит вопрос о запрете поставок подержанных машин в Россию.

Работники торгового порта во время разгрузки подержанных японских автомобилей во Владивостоке. / РИА «Новости»

Япония — один из крупнейших поставщиков бывших в употреблении авто, напомнила в беседе с «360» общественный деятель Юлия Манн. Ее машины составляют более 60% от общего числа таких машин на российском рынке.

Причина, по словам эксперта, заключается в том, что японские авто, как правило, хорошо сохраняются и отличаются высокой надежностью — это привлекает многих автолюбителей.

Таким образом, если Япония запретит поставки подержанных машин в Россию, это может привести к сокращению предложений на рынке, что может повлечь за собой рост цен на японские автомобили. Юлия Манн

Манн предупредила, что последствия такой меры для автовладельцев с Дальнего Востока будут достаточно серьезными: если ограничения введут, то, скорее всего, на территорию России перестанут ввозить даже запчасти для японских марок.

А для жителей Дальнего Востока эти автомобили до сих пор остаются в приоритете, напомнила собеседница «360».

РИА «Новости»

По данным Владивостокской таможни, Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru, Mitsubishi и Suzuki — основная часть ввозимых в Россию машин, рассказала эксперт. На втором месте по популярности — авто из Южной Кореи, а европейские занимают только третье место.

Конечно, если запретят поставки подержанных автомобилей, можно рассмотреть альтернативные варианты — например, машины из Китая, которые сейчас активно завоевывают российский рынок.

Незаменимые «праворукие» и эффект бумеранга для японцев

Однако вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр уверен, что заменить японский импорт в этой сфере особо нечем, поскольку ни отечественные автомобили, ни продукция китайских автозаводов не могут конкурировать по цене и качеству с «праворукими японцами».

В разговоре с «360» эксперт допустил, что возможное решение Токио серьезно ударит по людям, которые выбирали японские марки и привыкли к ним. Особенно пострадает автолюбитель на Дальнем Востоке, в Сибири.

«Эти машины были доступны, на них существенно ниже цена, много запчастей, которые там поступают с разборок [старых авто]», — объяснил Хайцеэр.

Впрочем, подобные меры, уверен автоэксперт, не могут не вызвать эффект бумеранга для японских компаний. Они, в свою очередь, лишатся одного из главных потребителей.

«Эти машины фактически некуда будет девать, а мы знаем, что в Японии достаточно жесткие правила: машины там продают рано, невыгодно содержать сильно подержанные экземпляры. Поэтому они в хорошем состоянии очень часто попадали в Россию», — подытожил Хайцеэр.