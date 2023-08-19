Транспорт 19 августа 2023, 09:52 Володин анонсировал планы развития речного транспорта в России Володин: возрождение речного транспорта повысит качество жизни населения РИА «Новости»

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Возрождение речного транспорта станет толчком для развития экономики. Депутаты готовы предложить законодательные решения для возрождения судоходства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Спикер ГД указал, что Россия входит в тройку стран мира с самыми большими водными путями. Реки позволяют доставлять грузы и пассажиров в районы, с которыми отсутствует железнодорожное и автомобильное сообщение.

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«Километр перевозки на судне на 15% дешевле, чем по железной дороге, и на 25% — чем на автомобиле», — указал Володин на важный экономический фактор.

Председатель Госдумы отметил, что в регионах с внутренними водными путями создается до 90% ВВП. При этом в каждом городе-миллионнике есть хотя бы одна крупная водная артерия.

Володин также перечислил ряд проблем, связанных с неразвитым речным судоходством.

«Отсутствует выстроенная маршрутная сеть речных пассажирских перевозок между городами. Для жителей волжских регионов это особенно важный вопрос», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, средний возраст пассажирских судов составил 38 лет. Однако у более чем 65% единиц речного флота закончился срок эксплуатации. Поэтому потребность отрасли возросла до 500 судов. Кроме того, в стране есть нехватка запчастей для ремонта систем навигации и оборудования.

«Общий износ речных портов и причалов составляет 55-70%. Многие из них построили в 50-60-х годах», — указал спикер Госдумы.

Володин также заявил о дефиците ряда специалистов отрасли, в том числе судоводителей.

По его мнению, важно выработать решения на законодательном уровне, которые позволят ускорить возрождение пассажирского речного транспорта.

«Это повысит качество жизни людей во многих субъектах нашей страны», — заявил председатель ГД.

Ранее московский речной транспорт пополнился еще одним электросудном. «Химка» начала курсировать на маршруте Киевский — Сердце Столицы.

Также Москве передадут четыре электросудна из Петербурга и пять плавучих причалов из Перми. Новый экологичный водный транспорт не будет загрязнять акваторию столицы и воздух в городе.