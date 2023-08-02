Эксклюзив 02 августа 2023, 20:01 Видеорегистратор вне закона. Российских водителей напугали новыми штрафами Юрист Хаминский назвал видеорегистратор незаменимой вещью в машине РИА «Новости»

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Правительство России внесло изменения в порядок допуска транспортных средств к эксплуатации. Речь идет о расширении перечня неисправностей, при которых запрещено пользоваться автомобилем. Новые правила вступят в силу с 1 сентября, однако среди автовладельцев уже возникли споры по поводу видеорегистраторов. О нюансах их установки на лобовое стекло рассказал «360» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он пояснил, что непосредственно про видеорегистраторы в постановлении информации нет. В новом порядке указали пункт 4.2, который запрещает устанавливать дополнительные предметы или наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

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«В отличие от предыдущей редакции теперь в документе прописаны исключения. Речь идет о зеркалах заднего вида, стеклоочистителях, радиоантеннах и устройствах обогрева лобового стекла. Многие посчитали, что отсутствие в перечне исключений видеорегистраторов автоматически причисляет их к запрещенным предметам», — подчеркнул Хаминский.

Обязательные требования нужно знать

Чтобы делать выводы о нарушении водителем обязательных требований, нужно с ними ознакомиться. Они изложены в техническом регламенте Таможенного союза, в котором рассмотрели все относящиеся к обзорности с места водителя критерии.

Например, лобовое стекло поделили на зоны, часть из которых всегда должна быть свободной от любых предметов, на другие места запрет не распространяется. Поэтому при проведении работ в установочном центре необходимо заранее распечатать схему зон лобового стекла и передать ее установщикам.

Юрист объяснил, как разрешить конфликтную ситуацию в случае, если автоинспектор предъявит претензию относительно наличия видеорегистратора на лобовом стекле. Он напомнил, что каждый автомобиль, вернее его марка и модель, проходят сертификацию. Это подтверждается специальным документом — Одобрением типа транспортного средства (ОТТС).

Наличие ОТТС говорит о том, что вся конструкция автомобиля соответствует обязательным требованиям. И если в машине имеется солнцезащитный козырек, то размещение видеорегистратора в поле, образованное на лобовом стекле при перемещении козырька в нижнее положение, абсолютно законно и обоснованно и не может вызвать никаких претензий. Александр Хаминский юрист

Хаминский напомнил, что Конституция России и все действующие кодексы гарантируют гражданам право защищать свои частные и публичные интересы. Фиксация преступлений и правонарушений посредством видеорегистраторов позволяет раскрыть каждый год десятки тысяч дел.

«Да и в целях восстановления гражданских прав, истребования ущерба и при иных подобных обстоятельствах видеорегистраторы — вещь совершенно незаменимая. Поэтому их отмена или запрет будут напрямую противоречить Конституции», — резюмировал эксперт.