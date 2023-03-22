Эксклюзив 22 марта 2023, 19:38 Нужен строгий надзор. Весеннюю проблему плохих дорог объяснили безалаберностью Эксперт по городскому транспорту Ян заявил, что санкции не скажутся на работе дорожников freepik

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Каждая весна в России означает обновление дорог. Если федеральные трассы еще держатся, то более мелкие магистрали вместе со снегом теряют куски асфальта. Почему так происходит — в материале «360».

Контроль и учет

Федеральные трассы — ключевые транспортные артерии, за все потраченные на них деньги исполнители отчитываются перед высшим руководством, объяснил «360» эксперт по городскому транспорту и такси, главный редактор «Бюро ИКС» Роберт Ян.

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«Туда вкладывают денежные средства, которые выделяются федеральными программами. Когда они завершаются, новых денег уже не будет, средства будут тратить на новые проекты», — добавил он.

РИА «Новости»

Поэтому федеральные и региональные трассы, включенные в целевые показатели руководителей, выглядят нормально. Там каждый результат завершается отчетом руководства перед вышестоящим начальством.

Муниципальные дороги ремонтируют исходя из региональных целей. Там, где система управления регионами построена хорошо, и с дорогами хорошо. Впрочем, не только с ними — со строительством, ремонтами ЖКХ, по всем параметрам. Там просто налажена система контроля за расходами средств. Роберт Ян

Дороги разрушаются круглый год

Ян уточнил, что обычно проекты ремонта трасс реализуют под плановые бюджеты. В тех регионах, где дела обстоят не очень хорошо, дороги ремонтируют и строят по остаточному принципу — как получится.

«Чтобы отчитаться за дорогу и показать, что она хорошая, нужно все делать правильно, с соблюдением всех сложных технологий, со всеми необходимыми слоями. Такая магистраль будет не подвержена колебаниям климата и изменениям дорожных условий», — сказал эксперт.

РИА «Новости»

Однако если финансирование, а главное — контроль, были слабыми, качество будет заметно ниже, отметил Ян. К тому же некоторые «ответственные товарищи» намеренно создают долгострой, чтобы тянуть из бюджета деньги на поправки и доделки.

Технологии для таких людей не самое главное, они не всегда их соблюдают, и, соответственно, дороги разрушаются. Причем необязательно при смене низкой температуры на высокую — эти процессы идут круглогодично: и летом, и зимой. Роберт Ян

Зимой разрушения дорог не столь заметны, но они происходят, заверил собеседник «360». Мягкая порода быстро замерзает, деформируется, засыпается снегом, а весной результат очевиден. Все упирается в безалаберность и ненадлежащий контроль.

РИА «Новости»

Освоение бюджета мешает качеству

Эксперт рассказал, что по ремонту дорог у российских специалистов есть собственные разработки, пользуются они и зарубежным опытом. Однако все упирается в не слишком хорошее качество строительных работ и неверные приоритеты.

«Само планирование в стране ориентировано на освоение бюджетов, а не на получение качественного результата. То есть отчитываются руководители за то, как они бюджет освоили, а не за то, какой результат получен», — подчеркнул Ян.

По его мнению, стоило бы сделать показателем не бюджет, а результат, который оценивался бы во времени. Сдали дорогу — через год отчитайтесь: был ли восстановительный ремонт, ямочный, сколько стоил. Спустя год — снова.

Если был восстановительный, значит, изначально ремонт капитальный сделали плохой — раз пришлось переделывать или заново делать. Если был ямочный после зимы-весны, значит, то, что делали летом, было неправильно. Но такого контроля в системном виде нет. Роберт Ян

Современные инновационные технологии существуют и их применяют, добавил эксперт. Например, строят дороги на мостах, в северных широтах и на юге, где плавится асфальт.

Но все-таки основным показателем остается бюджет. Причем такая ситуация не только в дорожном деле.

РИА «Новости»

Санкции дорожникам не страшны

Многие специалисты не раз высказывали опасения, что западные санкции сильно ударят по различным инфраструктурам и отраслям в России. Но в плане ремонта дорог этого можно не опасаться, заверил Ян.

«Как раз тут безалаберность нам поможет: высокотехнологичная дорожная техника, которая должна была бы использоваться для соблюдения технологий, у нас применялась мало», — заявил он.

РИА «Новости»

В России такую технику задействовали изредка и в отдельных регионах, чаще использовали более простые технологии, где нужен ручной труд. Тем не менее иностранные машины дорожников (отечественных довольно мало) действительно станет труднее обслуживать.

«Но, думаю, произойдет то же самое, что с автомобильным рынком: постепенно будут замещать той техникой, которая есть в дружественных странах. Мир не стоит на месте — пустоты будут заполняться теми, кто готов на этот рынок прийти. Все это уже происходит, просто не слишком заметно», — подытожил Ян.