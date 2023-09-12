Транспорт 12 сентября 2023, 17:53 «Уральские авиалинии» объяснили, как обеспечивают безопасность полетов «Уральские авиалинии»: подготовка пилотов обеспечивает безопасность полетов РИА «Новости»

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Пилоты «Уральских авиалиний» постоянно оттачивают мастерство на тренажерах, чтобы подготовиться к нештатным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.

Перевозчик назвал безопасность полетов своим абсолютным приоритетом. В «Уральских авиалиниях» круглосуточно работает авиационный тренажерный комплекс, где идет непрерывная подготовка, отметили в пресс-службе. Во время тренировок пилоты оттачивают мастерство в разных нештатных ситуациях на земле и в воздухе.

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«Это мастерство уже второй раз позволило спасти жизни сотням людей при аварийных посадках на поля», — обратили внимание в «Уральских авиалиниях».

Техническое обслуживание

Пресс-служба также привела слова гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова, касающиеся безопасности полетов. По словам руководителя, все 52 самолета перевозчика проходят плановое техническое обслуживание в полном объеме, а авиационный технический центр имеет все сертификаты по обслуживанию Airbus A320.

Скуратов отметил, что «Уральские авиалинии» вложили много денег в подготовку летчиков и закупку наземного оборудования. Авиакомпания построила ангарный комплекс, где можно обслуживать от четырех до шести Airbus одновременно.

«Мы никогда не допустим в эксплуатацию „неправильных“ запчастей. Трудно, с боем, очень сложно, но все запчасти, которые используются на наших самолетах, сертифицированы», — резюмировал гендиректор.

Посадки самолетов на поля

Утром 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле под Новосибирском. Все члены экипажа и пассажиры остались живы и почти не пострадали. Скуратов сообщил, что при подлете к городу назначения у самолета отказала одна из гидросистем.

Похожий случай произошел в августе 2019 года с Airbus A321 «Уральских авиалиний». Тогда самолет, вылетевший из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей чаек, из-за чего пострадали оба двигателя. Экипаж посадил воздушное судно в кукурузном поле. Президент Владимир Путин присвоил командиру Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России.