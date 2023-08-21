Транспорт 21 августа 2023, 18:44 Угроза внутри и снаружи. 10-летняя девочка пострадала в Москве из-за шприца в машине каршеринга Автоэксперт Ян: перед поездкой на каршеринге следует тщательно осмотреть машину Freepik

Читать 360tv в

Каршеринг по сути превратился в новый вид общественного транспорта, доступный широким массам. При этом сервис по аренде авто по-прежнему представляет собой серьезную угрозу как для окружающих, так и для самих пользователей. Эту истину еще раз доказал инцидент, произошедший в Москве с 10-летней девочкой.

Угроза под сиденьем

Московская семья решила воспользоваться каршерингом: арендовали машину и поехали в торговый центр. Когда выходили, 10-летняя девочка пожаловалась на резкую боль в ноге.

Отец девочки обнаружил под задним сиденьем авто воткнутый шприц. Игла поранила ребенка, у девочки пошла кровь. Глава семьи уточнил, что в шприце была непонятная жидкость бежевого цвета. Взрослые обработали рану, переживая, что шприц мог быть с ВИЧ-инфекцией. Родители незамедлительно отправили жидкость на экспертизу.

Пресс-служба МВД подтвердила «360» факт происшествия. Правоохранители установят предыдущих водителей и выяснят, кто оставил шприц в автомобиле.

Сотрудники каршеринга отказались объяснять ситуацию до выяснения всех обстоятельств. После обнародования новости в СМИ компания BelkaCar начала проверку и пообещала прокомментировать происшествие позже.

Однако, пока расследование только началось, сложно судить, насколько компания была виновна в этой ситуации, объяснила «360» эксперт по безопасности по транспорту Юлия Манн. Важно выяснить, каким образом шприц оказался в автомобиле, и принять соответствующие меры, чтобы подобные случаи не повторялись, подчеркнула эксперт.

РИА «Новости»

У всех сервисов каршеринга стоит обязательное условие перед поездкой. Клиент должен убедиться, что машина соответствует условиям эксплуатации, отметил в разговоре с «360» эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян.

«Каршеринг может списать какую-то проблему на клиента, якобы тот был невнимателен при осмотре ТС. Поэтому сама компания не отвечает за последствия. В этот осмотр включено все: внешний вид, наличие неисправностей и состояние салона», — объяснил он.

Избежать неприятностей

Многие пассажиры, по словам Яна, тщательно осматривают салон: отодвигают сиденья, убеждаясь, что под ними ничего нет, или проводят по креслам руками. Если человек едет на каршеринге, и его останавливают сотрудники ГИБДД, то все вещи в салоне автоматически становятся личной собственностью водителя.

«Вряд ли в этой ситуации получится переложить ответственность на сервисную компанию. Организация отвечает за исправность автомобиля на дороге, и состояние салона не входит в категорию проверки контроля качества», — уточнил автоэксперт.

Эксперт по безопасности Манн согласилась с тем, что перед началом аренды необходимо зафиксировать существующие повреждения и загрязнения. Это освободит пользователя от ответственности за возможные повреждения, оставленные предыдущими арендаторами.

«Требуется сделать фотографии парковочного места, передней, задней и боковых частей кузова, а также интерьера. Ту же процедуру нужно повторить после окончания аренды и отправить снимки оператору. Даже мелкие царапины имеют значение», — пояснила она.

Риски на каждом углу

Помимо таких «подарков» в салоне автомобиля, машины каршеринга нередко становятся участниками ДТП на дорогах. Водители в любом состоянии могут арендовать машину и начать движение, так как это никак не контролируется со стороны компании.

Некоторые компании-новички на рынке позволяют арендовать автомобиль водителям без опыта управления, напомнил Ян. Так организации пытаются привлечь новых клиентов, не думая о возможных последствиях.

Новоиспеченные водители не испытывают никаких проблем с пользованием и попадают в аварии. Это же не их личный транспорт. По сути они пользуются каршерингом, чтобы увеличить навык вождения. Такие водители, конечно, опасны. Роберт Ян эксперт по городскому транспорту и такси

Машины с неопытными водителями внутри хотели помечать специальной меткой или знаком. Однако таким действием компании опасаются отпугнуть клиентов. Человек хочет ехать в «чистом» автомобиле и чувствовать себя равным на дороге, уточнил автоэксперт.

РИА «Новости»

Каршеринг стал важной частью городской мобильности, заявила Манн. Однако его будущее зависит от того, насколько эффективно будут решаться риски и обеспечиваться безопасность клиентов. Компании должны разрабатывать и внедрять стандарты безопасности и регулирования.

«Чтобы обезопасить себя, рекомендуется тщательно осматривать автомобиль перед использованием, сообщать о любых неисправностях компании и следовать инструкциям», — заключила эксперт по безопасности.