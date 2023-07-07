Транспорт 07 июля 2023, 22:54 Повышение утильсбора ударит по иномаркам. В выигрыше останется российский автопром Автоэксперт Хайцеэр: повышение тарифа утильсбора подстегнет цены на иномарки РИА «Новости»

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Утилизационный сбор на иностранные легковые, легкие коммерческие автомобили (LCV), грузовики и автобусы вырастет в России с 1 августа. Новая мера коснется компаний и частников, которые ввозят в страну новые и подержанные машины для перепродажи. Оплата утильсбора действует в России 2010 года. Это однократная выплата, которой владелец оплачивает будущее уничтожение автомобиля после окончания его эксплуатации. Бенефициарами повышения станут российские автопроизводители, потому в итоге цены на иномарки серьезно взлетят.

Помощь российскому автопрому

Об изменении ставок утильсбора сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В комментарии «Интерфаксу» он пояснил, что решение приняли по просьбе отечественных автопроизводителей, сенаторов и глав регионов, где располагаются заводы отечественного автопрома.

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«С учетом всех мнений было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года», — заявил Мантуров.

Министр добавил, что по инициативе Совета Федерации мера станет действовать как в отношении юридических лиц, а также индивидуальных дилеров, которые пригоняют иномарки в Россию для перепродажи.

Мантуров не назвал конкретных цифр повышения. Но из опубликованного постановления правительства следует, что утильсбор на легковые автомобили вырастет в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя, LCV — в 2,5-3,4 раза, грузовики — 1,7 раза. Самое серьезное повышение — в 4,8 раза коснется автобусов и электробусов — в 8,7 раза.

Мера не коснется легковых автомобилей с объемом двигателя до трех литров, которые россияне ввозят в Россию для частного использования. Следить за этим будут так: один ввезенный автомобиль в Россию за год.

По словам министра, за последний год импорт автомобилей в Россию значительно вырос. Только за первый квартал в страну ввезли более 450 иномарок, что в три раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом половина из них подержанные.

РИА «Новости»

Удар по авторынку

От повышения утильсбора в проигрыше останутся все, кроме российских автопроизводителей. Об этом «360» рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он подчеркнул, что мера направлена прежде всего против импорта зарубежных машин. Ее цель — повышение конкурентоспособности отечественных автомобилей.

«Это делается в пользу АвтоВАЗа и других автопроизводителей. Фактически началось стимулирование процесса сборки внутри России иностранными компаниями. Хотя это не очень справедливо, потому что на те машины, которые здесь собирают, и точно такие же есть в Китае, там они существенно дешевле, чем в России», — заявил он.

Автоэксперт отметил, что повышение утильсбора приведет к повышению цен на некоторые иномарки, а импорт целого ряда моделей могут вообще прекратить. Потому что частным продавцам придется повышать на них цены.

Думаю, что некоторые из потенциальных покупателей откажутся от приобретения машин, поступающих путями параллельного импорта или через дилерские центры. Они вынужденно купят отечественный автомобиль просто потому, что цена окажется ниже. Ян Хайцеэр автоэксперт

Готовые заплатить больше, чтобы получить привычную европейскую машину, россияне, по словам Хайцеэра, пострадают не сильно.

«Не все захотят садиться на Lada Granta или на Lada Vesta», — подчеркнул эксперт.

По его прогнозу, повышение тарифа на утильсбор серьезно скажется на авторынке иномарок. А рост цен, который уже начался на фоне повышения курса доллара, продолжится и дальше.