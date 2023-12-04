Эксклюзив 04 декабря 2023, 15:11 Ненасытные агрегаторы и новый закон. Почему цены на такси снова бьют рекорды Автоэксперт Ян: цены на такси растут из-за «аппетита» главных агрегаторов Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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Цены на такси во всех российских регионах в среднем выросли на 20-25%. Непогода — не единственная причина, по которой стоимость поездки увеличивается в несколько раз. Дефицит кадров, новый закон «О такси» и даже насильное отключение водителей от сервиса влияют на средний чек. Почему крупные игроки жонглируют ценой и сотрудниками, «360» объяснил эксперт по городскому транспорту и такси, главный редактор «Бюро Икс» Роберт Ян.

Далее — прямая речь.

Главные «шашечки» на дорогах

Сейчас на рынке, по сути, только два крупных игрока — такси «Максим» и сервис «Яндекс» с кучей брендов. Последний поглотил компанию Uber в российском отделении и все, что входило в группу «Везет»: «Сатурн», «Рутакси» и Fast Taxi. Так сложилось, что в отдельных регионах доминирует «Максим», а в каких-то — «Яндекс».

У клиентов есть выбор: поехать на одном из этих агрегаторов с довольно низкими ценами либо воспользоваться местной службой, где стоимость повыше.

Но ситуация не изменится, локальные небольшие компании никуда не денутся, ведь у них свои определенные преимущества, например подача машины в дальний регион, чего крупные конкуренты предложить до сих пор не могут.

Цена на поездку едина для всех

Долгие годы агрегаторы говорили, что они выставляют цену исходя из некоторых рыночных условий.

Сейчас уже даже пассажиры из разных городов видят, что стоимость вообще никак не зависит от уровня жизни и средней зарплаты людей. Она зависит исключительно от «аппетита» сервиса.

По сути, одного монополиста в разных регионах нет, но и достойных конкурентов тоже — некоторые мелкие компании ушли, другие игроки отсутствуют, поэтому агрегаторы могут установить любую цену, зная, что на это обязательно найдется покупатель.

Одно время были опасения: из-за большого количества предложений такси мог упасть спрос на остальной общественный транспорт. Но этого не произошло, ведь из-за цен многие люди лучше постоят на остановке несколько минут в ожидании автобуса, нежели станут переплачивать за короткую поездку.

Местные службы не могут так оперативно подавать машины, а большие компании могут. Из-за этого мы наблюдаем рост стоимости независимо от того, какая ситуация у людей в регионах. Зарплата может падать, а цены на такси растут.

«Яндекс» и «Максим» заполонили примерно 800-900 городов, диктуя свои условия как водителям, так и пассажирам. Но, на мой взгляд, изменение цены на 20% больше ничего не компенсирует для перевозчиков и таксопарков.

РИА «Новости»

Работа в убыток и ненасытные агрегаторы

За последние два года затраты на обслуживание автомобилей выросли в несколько раз — не на 10-30%, а кратно. Например, в том же эконом-сегменте они подскочили минимум в полтора раза, а в классах подороже (комфорт и комфорт+) — в два раза. Техническое обслуживание каждый месяц требует затрат в три раза больше обычного.

По идее, стоимость поездки должна была как минимум удвоиться, чтобы компенсировать затраты перевозчиков, но она только выросла на 20-25%. С другой стороны, у агрегаторов усилился «аппетит» — просто потому, что они имеют возможность диктовать условия.

Вместе с этим ростом во многих регионах водители отмечали, что увеличились сборы и комиссии с таксопарков. Получилось так, что перевозчики деньги теряют, а компании, наоборот, зарабатывают.

Это парадоксальная ситуация: население богаче не становится, у водителей доходы не растут, а у парков не хватает денег, чтобы погасить все расходы.

РИА «Новости»

«Испытания» для россиян и плоды нового закона

Нельзя сбрасывать со счетов, что агрегаторы очень многое сделали в общественном пространстве, чтобы подготовить население к росту цен в конце года. В первую очередь это результат вступления в силу нового закона «О такси».

В конце лета и начале осени сервисы даже провели испытания, мол «смотрите, что будет» и отключили от платформы 95% водителей, которые изначально не должны были оказывать услуги. Стоимость перевозки, к примеру, «Максим» поднял в четыре раза. В итоге ряд регионов был в состоянии стресса — люди не могли довезти ребенка до школы или в детский сад, добраться домой или на работу.

РИА «Новости»

«Яндекс» также внес свою лепту: в Краснодаре, Санкт-Петербурге и других городах сервис просто отключил аккаунты некоторым водителям, аргументируя тем, что якобы из-за закона работать они больше не смогут.

Проблема в том, что с 1 сентября у агрегаторов появилась новая ответственность: за подключение к своему сервису водитель должен соответствовать всем требованиям закона. А отключение большие игроки назвали «следствием закона».

Водители не по собственному желанию ушли от агрегаторов — их насильно отключили или создали условия, при которых они вынужденно бы прекратили работать с сервисом. Результат: дефицит водителей. Кроме того, в таксопарках начался очевидный недостаток автомобилей.

Дефицит на дефицит создал нехватку предложений на рынке такси, что тоже повлияло на рост цены. Однако в следующем году это изменится, поскольку после вступления закона агрегаторам все равно придется менять правила, иначе они продолжат терять клиентов.