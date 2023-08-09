Транспорт 09 августа 2023, 20:10 🚕 Маршрут построен. Цены на такси растут, но искусственно Эксперт по городскому транспорту и такси Ян: цены на такси будут расти искусственно РИА «Новости»

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Стоимость поездки на такси достигла максимума за последние десять лет, сообщил РБК со ссылкой на Росстат. В июне один километр пути обошелся пассажирам в 32,53 рубля. Кто виноват в росте цен и что ждет рынок в будущем — в материале «360».

Рекордное подорожание

Цены на поездки в такси побили рекорд за последние десять лет, следует из данных Росстата. Они начали непрерывно расти с 2021 года, когда один километр пути в среднем стоил 25,69 рубля.

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С января по июнь 2023-го показатель вырос на 4,03%, до 32,53 рубля за километр. Предыдущий максимум зафиксировали в первой половине 2022 года — тогда поездки подорожали на 2,7%.

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В действительности цены на такси подскочили еще сильнее: в регионах — примерно на 35%, в столице — на 40%. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников. По подсчетам «ЧекИндекса», в первом полугодии 2023 года чек за поездку составлял 435 рублей в среднем по стране, в Москве — 771 рубль.

Ранее стало известно, что из-за новых правил перевозчики получат возможность самостоятельно регулировать тарифы и это может привести к повышению цен.

РИА «Новости»

Почему растут цены на такси

Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян объяснил в разговоре с «360», что держать цены на прежнем уровне сложно, поскольку подорожали сами автомобили и их обслуживание. В Москве самая дешевая машина для оказания услуг в эконом-сегменте сегодня обойдется более чем в миллион рублей.

Агрегаторы вынуждены подстраиваться под условия рынка. Держать цены, когда парк перевозчиков дорожает, невозможно. Затраты у перевозчиков тоже растут. Роберт Ян

Однако поднять стоимость в разы компании не могут, так как это приведет к оттоку потребителей, добавил эксперт. На сегодня рост цены не превышает показателей инфляции.

«Говорить о росте цены в связи с чем-то я бы не стал. Цена растет, исходя из общей ситуации оборота денег в стране. Если бы это было влияние санкций, стоимость должна была бы в разы вырасти. Но она не выросла и не вырастет», — предположил Ян.

РИА «Новости»

Эксперт по безопасности по транспорту Юлия Манн напомнила, что в январе-июне 2023-го индекс потребительских цен увеличился на 5,55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это общий показатель, влияющий на стоимость товаров и услуг, включая такси.

По мнению собеседницы «360», отсутствие достаточного числа водителей на линии может способствовать повышению цен в соответствии с алгоритмом динамического тарифообразования: заказов много, а исполнителей не хватает.

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Борьба с монополией на рынке

В июле президент России Владимир Путин подписал пятый антимонопольный пакет, который предусматривает требования к доминирующим цифровым платформам. К таким сервисам могут относиться агрегаторы такси.

Роберт Ян отметил, что рынок такси делят два монополиста: «Максим» и «Яндекс». Первый сервис, по словам эксперта, умышленно пугает людей, заявляя, что цены вырастут после вступления закона в силу с сентября.

Он [«Максим»] показал это на примере, отключив в регионах 95% водителей и подняв цены в шесть раз. «Яндекс» же поступил по-другому: стал побуждать водителей получать разрешение на деятельность в других регионах. Роберт Ян

Новый закон, по мнению экспертов, может привести к дополнительным затратам для водителей. Он обязывает таксистов покупать ОСАГО по более высокому тарифу для перевозчиков, а также нести расходы на медицинские осмотры и заполнение путевых листов. Есть вероятность, что это скажется на итоговых ценах.

Что будет с ценами на такси

Алгоритмы будут искусственно формировать цены на услуги такси, заявил Роберт Ян. Их цель — показать неработоспособность закона.

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Ранее компании систематически привлекали к работе нелегальных перевозчиков, а с 1 сентября у них появится ответственность за это, объяснил эксперт. Он допустил, что с осени агрегаторы будут предпринимать различные действия, чтобы Госдума пересмотрела правила.

«Я считаю, что закон не создает условий для роста цен. Если он (рост цен — прим. ред.) и будет, то спекулятивный — со стороны агрегаторов, чтобы показать, что они же „предупреждали“. По факту именно агрегаторы устанавливают цены», — заверил собеседник «360».

РИА «Новости»

Время пересесть на метро?

Один из способов избежать трат на такси — пересесть на метро и автобусы, напомнила Манн. По ее словам, повышение качества и доступности общественного транспорта, внедрение инноваций, оптимизация маршрутов и расписания могут сделать его привлекательнее для пассажиров.

Спрос на такси может быть обусловлен удобством, скоростью и соблюдением личного пространства — эти факторы можно учесть при планировании того, как улучшить систему городского транспорта, подытожила она.