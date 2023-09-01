Эксклюзив 01 сентября 2023, 14:09 Субъективная история. Коснется ли видеорегистраторов запрет мешающих обзору предметов на лобовом стекле Автоэксперт Попов: запрет мешающих обзору предметов на лобовом ввели давно Unsplash

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Запрет устанавливать на лобовое стекло предметы, мешающие обзору, действовал в России давно, сообщил «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Специалист объяснил, касаются ли эти требования видеорегистраторов.

Российское правительство утвердило изменения правил эксплуатации транспортных средств. Согласно этим требованиям, водитель не может крепить на лобовое стекло предметы, ограничивающие обзорность.

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По словам Попова, запрет действовал давно, но внимание на него обратили только сейчас.

«Это застарелая история. <…> Ограничение установки предметов, ограничивающих обзор, существовало и в предыдущем перечне неисправностей. Там точно так же этот запрет существовал, просто сейчас при приведении в соответствие техническому регламенту Таможенного союза неожиданно все заметили, что этот запрет довольно непростой к выполнению», — пояснил специалист.

Автоэксперт отметил, что к этим правилам есть ряд вопросов. Например, непонятно, как быть со знаками «Инвалид» и «Начинающий водитель», которые нужно размещать в правом нижнем углу лобового стекла. Специалист также привел в пример административные машины, автоматически фиксирующие нарушения ПДД на фото и видео.

У них комплексы, «Парконы» и «Кордоны», закрывают половину лобового стекла, на штативе стоят. Они на стекло не прикреплены, но обзорность закрывают наполовину водителю. И как мы это будем воспринимать? Мы будем закрывать глаза на это и говорить, что это другое? Поэтому, конечно же, нехорошо написана эта статья. Дмитрий Попов независимый автоэксперт

Собеседник вспомнил и про съемки фильмов. По его словам, в некоторых случаях при работе над кино автомобиль мощно облепляют камерами изнутри.

Повышенное внимание к видеорегистраторам

Правила не запрещают вешать на лобовое стекло видеорегистраторы или другие гаджеты, если они не мешают обзору водителя. Однако Попов предположил, что у инспекторов все равно могут возникать вопросы.

По словам специалиста, в требованиях не указали, что именно считается обзорностью. Если смотреть перечень неисправностей, при которых нельзя использовать автомобиль, обзорность определяется лобовым стеклом и двумя боковыми стеклами в передних дверях, разъяснил автоэксперт.

Поэтому все, что вы поставите на лобовое стекло, и оно будет находиться на пути взгляда водителя на предметы, которые находятся за стеклом, — это все, по идее, можно считать как предметы ограничивающие обзорность. Субъективная довольно история и очень нехорошая с точки зрения административных перспектив. Дмитрий Попов

Специалист отметил, что лично его ни разу не штрафовали за регистратор, но однажды в Ростовской области инспектор остановил его и требовал снять устройство. Неизвестно, как будет реагировать на гаджеты ГИБДД на фоне резонанса, указал Попов. Скорее всего, теперь сотрудники инспекции начнут обращать внимание на видеорегистраторы на лобовых стеклах, предположил автоэксперт.

«К слову сказать, на видеорегистраторы ГИБДД должна молиться, потому что в части дорожно-транспортных происшествий справедливость устанавливается как раз за счет того, что на дороге огромное количество людей с видеорегистраторами», — подчеркнул он.

Более спорное требование

Попов добавил, что в перечень неисправностей, вступивший в силу с 1 сентября 2023 года, включили куда более спорное правило, чем запрет ограничивающих обзор предметов на лобовом стекле.

«Там есть глупость более серьезного калибра. МВД с Минтрансом обошли все идеи по поводу зимних и летних колес и установили, что без всякой региональной компоненты все разъезжаем с 1 декабря до 1 марта на зимних колесах. Вот я посмотрю, как люди в Крыму и Сочи будут на зимней липучей резине разъезжать в декабре месяце, это меня порадует», — подытожил автоэксперт.