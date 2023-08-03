03 августа 2023, 13:54
🚘 Штрафы за превышение средней скорости захотели вернуть. Метод кнута и пряника или дисциплинированность?
Эксперт по транспорту Ян: нужно больше исследований, чтобы регулировать скорость водителей
Минтранс собирается вернуть наказание за нарушение лимита средней скорости — речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Их оборудуют специальными секундомерами. Поправки к ПДД предполагают, что штрафовать смогут не только за превышение, но и за слишком медленную езду — до 40 километров в час. «360» узнал у автоэкспертов, удастся ли улучшить ситуацию на дорогах и в чем суть инициативы.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян: интеллектуальная система лучше справляется с регулированием скоростного режима
В России уже были эксперименты [измерения средней скорости]: на некоторых путях ставят камеры, отслеживающие среднюю скорость. Но пока нет наказаний.
У меня двойственное отношение к этому, потому что где-то можно сильно разогнаться, а потом, чтобы не получить штраф, ехать медленно.
На мой взгляд, если водители будут ездить таким образом, это создаст опасность на дороге. Нужно подходить к вопросу осторожно. У нас дорожные камеры ставят не всегда сообразно цели — снижению уровня опасности.
Я опасаюсь, что на скоростных участках, где важна непрерывность потока, вместо того чтобы обеспечить эту непрерывность, будут ставить камеры, которые измеряют среднюю скорость. Таким образом, будут наказывать водителей.
Водители же, чтобы избежать штрафа, будут применять [опасные] маневры: резкое движение и резкую остановку.
Самая идея кажется неплохой. Если вы едете по большой трассе, нет необходимости ставить [знаки] камеры скорости каждый километр.
Достаточно поставить уведомление, что на этом участке дороги контролируется средняя скорость. Регистрируйте ее в конце участка, тогда у водителя будет возможность самостоятельно выбрать предпочтительный стиль езды.
Мы продолжаем регулировать скоростной режим штрафами, не движемся в сторону интеллектуального управления трафиком. Пока исходим из того, что все дороги должны быть прямые и на этом участке должны оштрафовать водителя, который нарушает скоростной режим.
Это архаичный метод через кнут и пряник. В стране не хватает научной базы, каких-то сведений и исследований по мерам и инструментам, влияющим на трафик.
В целом инициатива должна сократить количество травм, предоставить больше свободы водителям в принятии решения выбора скоростного движения. Ведь человек может торопиться куда-то.
Эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн: новые камеры позволят контролировать мгновенную и среднюю скорости
Министерство транспорта сделало выводы из предыдущего опыта. Можно полагать, что мера будет работать лучше с использованием замера времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами для фиксации превышения средней скорости водителей.
Введение новых камер было нужно, так как это позволит контролировать соблюдение не только мгновенной скорости, но и средней скорости движения транспортного средства.
Прошлые камеры могли иметь неточности, поскольку из-за указания участка дороги, а не конкретного места совершения правонарушения, возникали проблемы с подсудностью и отменой штрафов.
Сейчас готовятся соответствующие изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Одна из задач, которую нужно решить, — подсудность. Особенно в случаях, когда участок дороги находится на территории нескольких регионов.
Внедрение этих изменений и новой системы контроля скорости может существенно повлиять на поведение водителей и способствовать повышению безопасности дорожного движения в стране.
Статистика уплаты штрафов в 2022-м показывает, что 82,9% уплачивают их в первые 20 дней с момента получения, чтобы получить скидку, — это на 2,9% больше, чем годом ранее.
Другие10,8% платят вовремя, но без скидки, а 6,3% — с просрочкой.
Некоторые водители пытаются уклониться от уплаты штрафов. Тем не менее общая тенденция делать это в первые 20 дней может говорить о том, что существующая система штрафов стимулирует людей быстрее реагировать на нарушения.
В некоторых странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. В России они тоже постепенно растут. Высокие штрафы действительно могли бы положительно повлиять на дисциплину водителей.
С введением «средней скорости движения транспортного средства» и наказанием за слишком медленное движение больше водителей будут обращать внимание на свою скорость и стараться соблюдать установленные лимиты, чтобы избежать штрафов.
Соответственно, повысится уровень безопасности на дорогах. Конкретные результаты зависят от правильной реализации нового закона.
Минтранс РФ
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