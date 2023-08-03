Эксперт по транспорту Ян: нужно больше исследований, чтобы регулировать скорость водителей

Эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн: новые камеры позволят контролировать мгновенную и среднюю скорости

Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян: интеллектуальная система лучше справляется с регулированием скоростного режима

Минтранс собирается вернуть наказание за нарушение лимита средней скорости — речь идет фактически о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Их оборудуют специальными секундомерами. Поправки к ПДД предполагают, что штрафовать смогут не только за превышение, но и за слишком медленную езду — до 40 километров в час. «360» узнал у автоэкспертов, удастся ли улучшить ситуацию на дорогах и в чем суть инициативы.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян: интеллектуальная система лучше справляется с регулированием скоростного режима

В России уже были эксперименты [измерения средней скорости]: на некоторых путях ставят камеры, отслеживающие среднюю скорость. Но пока нет наказаний.

У меня двойственное отношение к этому, потому что где-то можно сильно разогнаться, а потом, чтобы не получить штраф, ехать медленно.

На мой взгляд, если водители будут ездить таким образом, это создаст опасность на дороге. Нужно подходить к вопросу осторожно. У нас дорожные камеры ставят не всегда сообразно цели — снижению уровня опасности.

Я опасаюсь, что на скоростных участках, где важна непрерывность потока, вместо того чтобы обеспечить эту непрерывность, будут ставить камеры, которые измеряют среднюю скорость. Таким образом, будут наказывать водителей.

Водители же, чтобы избежать штрафа, будут применять [опасные] маневры: резкое движение и резкую остановку.

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Самая идея кажется неплохой. Если вы едете по большой трассе, нет необходимости ставить [знаки] камеры скорости каждый километр.

Достаточно поставить уведомление, что на этом участке дороги контролируется средняя скорость. Регистрируйте ее в конце участка, тогда у водителя будет возможность самостоятельно выбрать предпочтительный стиль езды.

Мы продолжаем регулировать скоростной режим штрафами, не движемся в сторону интеллектуального управления трафиком. Пока исходим из того, что все дороги должны быть прямые и на этом участке должны оштрафовать водителя, который нарушает скоростной режим.

Это архаичный метод через кнут и пряник. В стране не хватает научной базы, каких-то сведений и исследований по мерам и инструментам, влияющим на трафик.

В целом инициатива должна сократить количество травм, предоставить больше свободы водителям в принятии решения выбора скоростного движения. Ведь человек может торопиться куда-то.