Эксклюзив 02 августа 2023, 17:00 Сферу нужно регулировать иначе. Почему штрафы для электросамокатчиков могут не сработать Эксперт по транспорту Роберт Ян выступил против штрафов для электросамокатчиков РИА «Новости»

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Регулировать сферу средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, нужно не жесткими наказаниями, а обучением и воспитанием. Таким мнением поделился с «360» эксперт по городскому транспорту и такси, главный редактор «Бюро ИКС» Роберт Ян.

Сенатор Артем Шейкин предложил наказывать за езду на электросамокате или велосипеде в нетрезвом виде. По мнению члена Совета Федерации, за это нужно штрафовать нарушителя на 10 тысяч рублей.

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Ян отметил, что выступает против любых законодательных инициатив. Средства индивидуальной мобильности официально не приравняли к транспортным средствам, а выделили в отдельную категорию, дающую людям дополнительные возможности для передвижения, напомнил эксперт.

«С точки зрения обычного потребителя, это такой транспортный гаджет, который действительно требует внимания при обращении, как любая электротехника, например. Мы же не наказываем человека за то, что он устроил короткое замыкание. Человек неправильно пользовался утюгом, устроил короткое замыкание, и пожар у него случился. За факт того, что он неправильно пользовался утюгом, штрафа ведь нет. Есть наказание за последствия, ущерб какой-то», — объяснил свою позицию главред «Бюро ИКС».

Учить пользоваться с малых лет

Электросамокаты — это особая техника, но создающая опасность на дороге для других, продолжил собеседник «360». По его мнению, нужно с малых лет учить детей пользоваться смартфонами, планшетами и СИМ.

«Чтобы они в будущем не создавали для себя, прежде всего, проблем в использовании. Потому что у нас и смартфоны взрываются в руках, и еще что-то происходит — все это неправильное использование. Я против жестких наказаний, жестких штрафов, жестких запретительных мер в отношении электросамокатов, моноколес и так далее», — отметил Ян.

Эксперт по транспорту добавил, что здесь есть одно исключение: электросамокаты, соответствующие по характеристикам мопедам и способные ехать быстрее 50 километров в час. Для их пользователей действительно нужно вводить жесткие меры, заявил главный редактор «Бюро ИКС».

«Ты становишься с этим электросамокатом транспортным болидом. И ты должен соответствовать требованиям, которые предъявляют к такому транспорту», — пояснил собеседник «360».

Предвзятое отношение и популизм

По мнению Яна, в России относятся к электросамокатам предвзято. Людей на роликах, велосипедистов или пользователей электровелосипедов не требуют наказывать так же, хотя они иногда ездят быстрее, указал эксперт по городскому транспорту.

Люди, принимающие законы, не относятся к СИМ как к транспорту для себя, обратил внимание главред «Бюро ИКС». Кроме того, если ввести наказания для электросамокатчиков, непонятно, кто будет их ловить и фиксировать нарушения, отметил собеседник «360». Инспектор ГИБДД не погонится на автомобиле по тротуару за человеком на СИМ, пояснил он.

«Штрафы для самокатчиков, нарушение правил проезда по тротуарам — это все популизм, потому что реально это все нельзя даже будет применить», — подчеркнул Ян.

Необходимо развивать ценности безопасности в обществе, поскольку человека, у которого их нет, штрафы не заставят соблюдать правила, добавил эксперт по транспорту. Он привел в пример ситуацию с автомобилистами, превышающими скорость на дорогах, несмотря на запрет.

Катание на электросамокате — это вид досуга, эмоциональный позыв человека, отметил Ян. Если запретить эти СИМ, появится серый рынок и люди все равно продолжат ими пользоваться, заключил главред «Бюро ИКС».