Транспорт 31 августа 2023, 00:11 Сделки по продаже машин проведут через МВД. Мера избавит рынок от незарегистрированного транспорта Автоюрист Москвитин: оформление продажи машин через МВД улучшит безопасность РИА «Новости»

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Правила регистрации автомобилей при продаже предложили изменить в России и обязать бывших владельцев сообщать в Госавтоинспекцию о сделке и новом собственнике транспортного средства. Опрошенные «360» автоэксперты отнеслись к инициативе неоднозначно. Они отметили, что это повысит нагрузку на сотрудников управлений ГИБДД. Но если сделать само переоформление простым и удобным, то жить всем станет легче.

Проблемы авторынка

С инициативой о внесении изменений правил в регистрацию транспортных средств выступил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Как сообщили «Известия», свои аргументы он привел в письме на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Шапарин пояснил, что недобросовестные покупатели часто игнорируют требование о постановке машины на учет в течение 10 дней. Поэтому все штрафы за нарушения новым владельцем приходят продавцу, на которого оформлена машина. А если новый собственник перепродаст автомобиль, то привлечь его к ответственности не получится, как и всех последующих владельцев.

Президент Национального автомобильного союза подчеркнул, что такой лазейкой в законодательстве пользуются недобросовестные автомобилисты, которые оформляют сразу несколько договоров о продаже машины с несколькими датами. Таким образом они выходят из очерченного законом ограничения. Водители не оформляют полисы ОСАГО, не оплачивают штрафы и транспортный налог, что наносит ущерб региональным и государственному бюджету.

РИА «Новости»

Нагрузка на инспекторов

Лазеек для ухода от уплаты штрафов или налогов в законе не существует. Пока автомобиль не переоформлен на покупателя, все оплачивает продавец. Об этом в беседе с «360» заявил адвокат общественного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Он пояснил, что ущерб в такой ситуации ни государство, ни регионы, куда уходит транспортный налог, не несут.

Пока автомобиль не прошел перерегистрацию в ГИБДД, налоги приходят на собственника и штрафы к нему же. Поэтому назначение этой инициативы лично мне непонятно. Сергей Радько автоюрист

Если предложение все же реализуют, добавил Радько, нагрузка на управления Автоинспекции значительно возрастет: туда начнут поступать уведомления как от продавцов так и от покупателей машин.

«Кроме того, непонятно, как быть, если машину продали, покупатель машину на учет не поставил и перепродал другому человеку. Получается, что в ГИБДД будет уведомление от одного собственника, от второго не будет и третьему могут отказать в регистрации», — указал на ошибку в инициативе эксперт.

РИА «Новости»

Машина без собственника

Случаев, когда люди не регистрируют автомобили и продолжают ездить за рулем достаточного много. Камеры видеофиксации в этом случае на срабатывают. И использовать автотранспорт человек не прекратит, пока не попадется внимательному инспектору. Таким мнением с «360» поделился вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«Это касается продажи автомобиля у дилеров. Когда машина фактически на комиссии, у нее нет номеров. И создается иллюзия, что они принадлежат дилерам, но на самом деле не имеют фактического собственника», — подчеркнул собеседник «360».

Хайцеэр добавил, что обязательная регистрация автомобиля избавит от подобных злоупотреблений, а также защитит продавцов на вторичном рынке. Известны случаи, когда после продажи машины покупатель не ставит ее на учет и на бывшего владельца навешивают кучу штрафов. В результате людям приходится доказывать отсутствие своей вины.

РИА «Новости»

Удобная процедура

Реализация инициативы может сыграть положительную роль. Особенно в ситуации с перекупщиками, потому что они как раз не попадают под налоги и ОСАГО, подчеркнул автоюрист Илья Москвитин.

Он пояснил, что недобросовестные продавцы и покупатели могут не ставить машину на учет, но при этом полностью ей пользоваться и ездить по дорогам.

Для обычных автомобилистов это опасно, потому что в случае аварии с неучтенным автомобилем получить компенсацию с его владельца окажется сложно. В отсутствии ОСАГО получить деньги со страховой компании невозможно, а у виновника ДТП может не быть имущества. Илья Москвитин автоюрист

В истории со штрафами, которые приходят бывшим владельцам, ничего страшного автоюрист не увидел. Москвитин объяснил «360», что продавцу достаточно написать заявление в ГИБДД и приложить договор купли-продажи, чтобы снять с себя ответственность за нарушения нового владельца машины.

Он пояснил, что обычно покупатели — злоумышленники, которые не оформляют машину на себя и оставляют ее на прошлом владельце, рассчитывают, что пострадавшие не станут обращаться в ГИБДД и просто заплатят.

Самым важным моментом в постановке на учет автомобиля Москвитин назвал удобство для водителей.

«Если это реализуют в комфортном формате, к примеру, через госуслуги, чтобы можно было загрузить договор и указать телефон нового собственника с автоматической загрузкой его данных, то это хорошо скажется и на безопасности на дорогах, и на взыскании налогов», — подытожил он.